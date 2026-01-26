Trenerica iz 'Života na vagi' pokazala kako do savršenih nogu uz jutarnju rutinu

U kratkom videozapisu, Mirna je demonstrirala učinkovit trening za noge koji se može izvoditi tijekom svakodnevnog pranja zubi

Poznata hrvatska fitness stručnjakinja i trenerica iz popularnog showa "Život na vagi", Mirna Čužić, ponovno je oduševila svoje pratitelje na Instagramu praktičnim i inovativnim pristupom vježbanju. Svojom najnovijom objavom dokazala je da za dobar trening nisu potrebni ni teretana ni puno vremena, već samo malo volje i jedna četkica za zube.

Vježbanje uz pranje zubi

U kratkom videozapisu, Mirna je demonstrirala učinkovit trening za noge koji se može izvoditi tijekom svakodnevnog pranja zubi. Ležerno odjevena u oversized majicu, u ambijentu koji nalikuje modernoj kupaonici, pokazala je seriju jednostavnih, ali moćnih vježbi. Njezina rutina uključuje različite varijacije podizanja na prste za jačanje listova, čučnjeve na prstima uz pridržavanje za stabilnost, kruženje nogom, bočno podizanje noge te sunožne skokove. Ovim kreativnim pristupom poslala je snažnu poruku da izgovora za preskakanje tjelovježbe nema.

"Spremi i odradi svako jutro dok pereš zube… TOP trening za noge!", napisala je Mirna u opisu objave, potičući svoje pratitelje na akciju. Dodala je i poziv svima koji žele više sličnog sadržaja: "Ako želiš još takvih kućnih videa koji će ti preoblikovati tijelo za samo 15 min dnevno, stavi u komentar ključnu riječ ‘TRENING’ i gledaj kako se mijenjaš". Reakcija je bila trenutačna i masovna. Njezin sandučić s komentarima preplavljen je upravo tom ključnom riječi, što potvrđuje koliko njezina publika cijeni ovakve praktične savjete koji se lako uklapaju u užurbanu svakodnevicu.

Od televizijskog ekrana do digitalne inspiracije

Ovakav sadržaj savršeno se uklapa u filozofiju koju Mirna Čužić promovira godinama, kako na televiziji tako i na društvenim mrežama. Kao jedna od glavnih trenerica u showu "Život na vagi", postala je poznata po svom discipliniranom, ali empatičnom pristupu, motivirajući kandidate i gledatelje diljem Hrvatske na pozitivne životne promjene. Njezina predanost zdravlju i fitnessu dodatno je osnažena vlastitim iskustvom borbe s autoimunom bolesti štitnjače, Hashimotom, što ju je potaknulo da dublje istraži povezanost prehrane, hormona i tjelovježbe.

RTL

Ova objava samo je jedan u nizu primjera kako uspješno prenosi svoje znanje stečeno na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu te kroz rad s brojnim klijentima, čineći fitness dostupnim i razumljivim za široku publiku.

Mirna Čužić ovom je jednostavnom, ali genijalnom idejom još jednom potvrdila svoj status jedne od najutjecajnijih osoba na hrvatskoj fitness sceni. Pokazala je da se transformacija tijela ne događa samo kroz iscrpljujuće treninge, već kroz stvaranje malih, održivih navika koje s vremenom donose velike rezultate.