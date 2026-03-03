Trenerica iz 'Života na vagi' iskreno o teškom razdoblju: 'Uspješno sam to skrivala...'

Mirnina hrabrost da javno progovori o temi koja je i dalje tabu poslužila je kao snažan podsjetnik da se iza slike uspjeha i snage često kriju tihe bitke

Poznata hrvatska fitness stručnjakinja i trenerica u popularnom showu "Život na vagi", Mirna Čužić, iznenadila je i dirnula svoje pratitelje na Instagramu objavivši iznimno osoban i iskren video u kojem je progovorila o teškoj borbi s kojom se suočava već više od godinu dana. Naime, otkrila je da prolazi kroz ozbiljno stanje iscrpljenosti, poznato kao 'burnout', te je podijelila svoju priču kako bi pružila podršku svima koji se nalaze u sličnoj situaciji.

U videu je objasnila kako je do 'burnouta' došlo zbog dugogodišnjeg načina života u kojem je sebe i svoje potrebe stavljala na zadnje mjesto, dok se drugima davala "sto pedeset posto". Kao osoba koja radi u uslužnoj djelatnosti i svakodnevno je u kontaktu s tuđim energijama i problemima, s vremenom je iscrpila vlastite resurse.

"Jednostavno sam se davala svima drugima oko sebe maksimalno, a sebe nedovoljno punila", rekla je Mirna, opisujući kako je njezino tijelo na kraju doživjelo "kratki spoj". Simptomi su uključivali kroničan nedostatak sna, malaksalost, probleme s razinom glukoze u krvi te gubitak volje i ambicije za obavljanje čak i osnovnih dnevnih zadataka. Naglasila je kako je kao perfekcionistica i osoba koja teži visokim postignućima dugo uspješno skrivala svoje stanje, no u posljednje vrijeme to više nije bilo moguće. Došla je do točke kada je morala reći "dosta" te iz svog života maknuti ljude i aktivnosti koje su je iscrpljivale kako bi se posvetila oporavku.

Od vlastite borbe do pomoći drugima

Ova emotivna ispovijest nije iznenađenje za one koji prate Mirnin rad, jer se njezina cjelokupna trenerska filozofija temelji na osobnom iskustvu. Njezina borba s Hashimotovim tireoiditisom, autoimunom bolesti štitnjače, naučila ju je koliko su stres i pretjerano vježbanje štetni za hormonalnu ravnotežu. Upravo je zato postala vodeći glas u Hrvatskoj za "hormone-friendly" fitness. Njezin cilj je educirati žene o važnosti nježnog pokreta, upravljanja stresom i prilagođene prehrane.

U videu je podijelila i konkretne tehnike koje joj pomažu na putu oporavka, poput vježbi disanja, vođenih meditacija i EFT tehnike, naglašavajući da rješenja postoje.