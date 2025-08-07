Moguće je imati ravan trbuh i nakon 40-e uz trikove ovih slavnih dama

Svaka žena zna da je s godinama važno mijenjati prehranu i način na koji se odnosimo prema tijelu, a četrdesete su pravo vrijeme za uvođenje pozitivnih promjena

Ravan trbuh mnoge žene nemaju ni u dvadesetima, a puno ga je teže imati i održavati u petom desetljeću. No nije ni cilj imati potpuno ravan trbuh nego smanjiti masne naslage na tom području. Znamo da masne naslage na trbuhu pogoršavaju zdravlje i loše utječu na unutarnje organe.

Poslije četrdesete, kada se metabolizam usporava, vrlo je teško imati ravan trbuh. No nije nemoguće, a to možemo vidjeti i kod mnogih žena oko nas i na slavnim damama. Koja je njihova tajna? Slavne žene priznale su da su tijekom godina promijenile prehrambene navike, ali i da redovito vježbaju. Neke od njih izbacile su (ili povremeno konzumiraju) određenu skupinu namirnica.

Sigurno je da ono što rade čine dobro jer izgledaju fantastično, a sve već desetljećima fantastično izgledaju na crvenom tepihu. Evo njihovih savjeta za vježbanje i prehranu, a neke od njih su komentirali treneri i nutricionisti.

Eva Longoria

Američka glumica Eva Longoria, koju najviše pamtimo po ulozi u serije "Kućanice", s godinama izgleda sve bolje. 50-godišnja glumica na svom Instagram često dijeli priče iz svoje svakodnevice. No za njezinu vitku liniju važno je izbjegavanje šećere. U nekim periodima po tri mjeseca nije jela šećer i izbacivala je sve ugljikohidrate poput riže, kruha, tjestenine. Umjesto toga, u svoju prehranu uključuje mnogo povrća poput brokule, špinata i prokulice.

No prema nutricionistici Amy Shapiro prehrana bez šećera nije dobra ako se želi stvoriti zdrav i uravnotežen način života. No izbjegavanje i/ili manja konzumacija prerađene i slatke hrane može pomoći da se postigne ravniji i zategnutiji trbuh. Čokoladica može dati energiju kada je tijelo umorno, ali ovakva hrana uzrokuje nakupljanje sala na trbuhu. Kako bi smanjili te trebalo bi smanjiti unos šećera, piše Prevention.com.

Julianne Moore

Američka glumica s velikom karijerom, 64-godišnja dobitnica Oscara Julianne Moore i dalje na crvenom tepihu pokazuje da fantastično i izgleda. No kako je sama priznala tijekom godina promijenila je i prehranu. Tijekom dvadesetih je svaki dan jela pizzu, ali tijekom kasnijih destljeća takva jela i masno meso jede samo povremeno. Njezina prehrana se temelji na ribi, povrću i salatama. Također dva do tri put tjedno vježba Ashtanga jogu, ali radi i vježbe snage s trenerom. Kombinira različite vrste vježbanja jer je tako lakše za tijelo.

Penelope Cruz

51-godišnja Penelope Cruz također je tijekom godina promijenila prehranu i prati protuupalnu dijetu. Znači da unosi puno voća i povrća, ali ograničava unos šećera i rafinirane hrane. Trener Eraldo Maglara kaže daje ovo dobra prehrana za držanje masnoće pod kontrolom na trbuhu. Rafinirane žitarice, poput bijelog kruha i krekera te prerađeni šećeri iz pekarskih proizvoda i gaziranih pića mogu povećati upalu u tijelu zbog čega se ne mogu smanjiti masnoće na trbuhu. Umjesto toga, u hladnjaku treba imati povrće, voće, cjelovite žitarice, nemasne proteine i zdrave masnoće.

Gwen Stefani

Pjevačica Gwen Stefani izgleda sve bolje s godinama, a mnogi kažu čak i bolje nego u mladosti. Uspjela je zadržati fantastičnu liniju, a zna se i kako održava vitku liniju. Redovito vježba na spravi TRX s trenerom. Trener Maglara kaže da rad na ovoj spravi može pomoći da se maknu neželjene masnoće na trbuhu jer oblikuje sve mišićne skupine, posebno mišiće trupa. Maglara savjetuje da je uz ovakav trening mudro uključiti kardio vježbe za cijelo tijelo.

Scarlett Johansson

Najplaćenija glumica na svijetu Scarlett Johansson prati visokoproteinsku prehranu bogatu puretinom, piletinom i ribom. Također pazi na pripremu hrane pa će namirnice prije peći ili pripremati na grillu nago pržiti. Tako uštedi broj kalorija, a tijelo dobiva potrebne nutrijente. Najvažnije je da se u svakom obroku nalaze proteini. Prema dr. Glenvillu, proteini usporavaju brzinu kojom želudac obrađuje hranu i time odgađaju prolaz ugljikohidrata. Sporije se otpuštaju proteini, a razina šećera u krvi ostaje niska. Scarlett također redovito vježba pilates.