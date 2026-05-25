Štitnjača utječe na cijelo tijelo: Evo simptoma koje ne biste smjeli ignorirati

Svjetski dan štitnjače, koji se obilježava 25. svibnja, prilika je da obratimo pažnju na prve znakove koje često olako pripisujemo stresu, umoru ili ubrzanom načinu života. Iako je riječ o maloj žlijezdi, problemi sa štitnjačom mogu utjecati na gotovo cijeli organizam - od razine naše energije i tjelesne težine do raspoloženja i rada srca

Smještena na dnu vrata, štitnjača je mala, ali iznimno moćna žlijezda svojim oblikom podsjeća na leptira, a hormoni koje proizvodi, T3 i T4, dirigiraju radom cjelokupnog metabolizma. Oni utječu na našu tjelesnu težinu, energiju, rad srca, probavu, pa čak i raspoloženje. Poremećaji u radu štitnjače iznimno su česti, a procjenjuje se da pogađaju milijune ljudi diljem svijeta, pri čemu su žene pogođene pet do osam puta češće od muškaraca. Budući da se simptomi često razvijaju sporo i neprimjetno, mnogi ih pogrešno pripisuju stresu, starenju ili drugim životnim okolnostima, zbog čega ispravna dijagnoza nerijetko kasni.

Dva lica jednog poremećaja

Problemi sa štitnjačom uglavnom se manifestiraju na dva suprotna načina: kao smanjena funkcija (hipotireoza) ili kao pojačana funkcija (hipertireoza). Svako od ovih stanja nosi svoj skup karakterističnih simptoma koji proizlaze iz usporavanja, odnosno ubrzavanja tjelesnih procesa.

Hipotireoza: Kada tijelo radi usporeno

Hipotireoza, ili smanjena funkcija štitnjače, stanje je u kojem se ne proizvodi dovoljno hormona, što dovodi do usporavanja cjelokupnog metabolizma. Najčešći uzrok u razvijenim zemljama je Hashimotov tireoiditis, autoimuna bolest pri kojoj imunološki sustav napada vlastitu štitnjaču. Simptomi su često suptilni i postupni. Jedan od prvih i najčešćih znakova je kronični umor i iscrpljenost koji ne nestaju ni nakon kvalitetnog sna. Usporeni metabolizam otežava potrošnju kalorija, što može dovesti do neobjašnjivog debljanja ili nemogućnosti gubitka kilograma unatoč dijeti i vježbanju. Osobe s hipotireozom često se žale na stalni osjećaj hladnoće. Koža postaje suha, perutava i gruba, a kosa tanka, lomljiva i pojačano opada. Čest je i zatvor, kao posljedica usporene probave. Na mentalnoj razini mogu se javiti depresivno raspoloženje, problemi s pamćenjem i koncentracijom, poznati kao "mentalna magla". Moguća je i pojava bolova u mišićima i zglobovima, a kod žena su česti i poremećaji menstrualnog ciklusa, poput obilnijih i neredovitih mjesečnica.

Hipertireoza: Život u petoj brzini

Suprotno stanje, hipertireoza, događa se kada štitnjača proizvodi višak hormona, stavljajući tijelo u stanje stalne "povišene pripravnosti". Metabolizam se drastično ubrzava, a najčešći uzrok je Gravesova bolest, također autoimunog podrijetla. Jedan od najočitijih simptoma je neobjašnjiv gubitak tjelesne težine, unatoč pojačanom ili čak nepromijenjenom apetitu. Hormoni štitnjače izravno utječu na rad srca, stoga osobe s hipertireozom često osjećaju lupanje srca, ubrzan puls ili aritmiju. Prisutan je stalni osjećaj unutarnjeg nemira, nervoze, anksioznosti i razdražljivosti. Mnogi primjećuju i lagano drhtanje ruku. Zbog ubrzanog metabolizma stvara se višak topline, pa pacijenti teško podnose vrućinu i pojačano se znoje. Često se javlja i nesanica, unatoč osjećaju umora. Probavni sustav također radi ubrzano, što može rezultirati učestalim stolicama ili proljevom. U nekim slučajevima, posebno kod Gravesove bolesti, mogu se javiti i promjene na očima, poput ispupčenosti ili osjećaja pritiska.

Ne odgađajte posjet liječniku

Mnogi od navedenih simptoma vrlo su općeniti i mogu biti znak drugih zdravstvenih problema. Upravo zato, ključno je obratiti pažnju na kombinaciju simptoma i njihovo trajanje. Ako primijetite nekoliko navedenih znakova koji traju dulje vrijeme i utječu na vašu kvalitetu života, neophodno je potražiti savjet liječnika. Dijagnostika je relativno jednostavna i najčešće započinje krvnom pretragom kojom se mjeri razina hormona TSH, T3 i T4. Pravovremenim otkrivanjem i odgovarajućom terapijom, većina bolesti štitnjače može se uspješno kontrolirati, omogućujući pacijentima normalan i ispunjen život. Slušanje signala koje vam tijelo šalje prvi je i najvažniji korak prema očuvanju zdravlja.