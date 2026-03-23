Proljetni umor nije mit: Evo što ga uzrokuje i kako si pomoći

Proljetni umor česta je pojava koja se javlja zbog promjena u vremenu, duljih dana i prilagodbe organizma na novu sezonu. Otkrivamo što ga najčešće uzrokuje, koji su njegovi tipični simptomi te kako si pomoći

Dok priroda buja, a dani postaju duži i topliji, mnogi od nas očekuju nalet nove energije. Ipak, umjesto poleta, često nas dočeka suprotno: neobjašnjiv umor, manjak koncentracije i osjećaj iscrpljenosti. Ako se prepoznajete u ovom opisu, niste jedini. Riječ je o proljetnom umoru, pojavi koja nije medicinska dijagnoza, ali je dobro poznato stanje prilagodbe organizma na promjenu godišnjeg doba.

Što se događa u našem tijelu?

Prijelaz iz zime u proljeće predstavlja značajan izazov za naš organizam. Nekoliko ključnih fizioloških procesa objašnjava zašto se osjećamo tromo baš kada bismo trebali biti najenergičniji.

Glavni pokretač je promjena u izloženosti svjetlosti. S produljenjem dana, naše tijelo prilagođava proizvodnju hormona. Razina melatonina, hormona spavanja koji je dominirao tijekom mračnih zimskih mjeseci, počinje opadati. Istovremeno, pojačana sunčeva svjetlost potiče lučenje serotonina, neurotransmitera zaduženog za dobro raspoloženje i energiju. Ova hormonalna prilagodba može potrajati i do nekoliko tjedana, a tijekom tog prijelaznog razdoblja često osjećamo umor i nestabilnost.

Uz to, rast temperatura utječe na naš krvožilni sustav. Krvne žile se šire kako bi tijelo lakše otpuštalo toplinu, što dovodi do blagog pada krvnog tlaka. Ta promjena može privremeno smanjiti dotok krvi u mozak, uzrokujući simptome poput vrtoglavice, slabosti i opće malaksalosti. Ne smijemo zaboraviti ni na pomicanje sata na ljetno računanje vremena, koje mnogima remeti cirkadijalni ritam i krade dragocjeni sat sna, dodatno produbljujući osjećaj iscrpljenosti.

Pexels

Alergije i znanstvena debata

Za mnoge, proljeće je i sinonim za sezonske alergije. Borba imunološkog sustava s alergenima poput peludi oslobađa histamine i druge upalne tvari koje, osim što uzrokuju kihanje i svrbež, dokazano dovode do umora i mentalne magle.

Zanimljivo je, međutim, da znanstvena zajednica nije u potpunosti suglasna oko toga je li proljetni umor stvaran biološki sindrom. Iako ga milijuni ljudi subjektivno doživljavaju, nedavna opsežna studija provedena u Njemačkoj, Švicarskoj i Austriji nije pronašla čvrste dokaze o sustavnom porastu umora tijekom proljetnih mjeseci. Znanstvenici sugeriraju da bi se moglo raditi o psihološkom fenomenu, takozvanom "efektu etiketiranja". Budući da u društvu i medijima postoji uvriježen pojam "proljetnog umora", skloni smo nejasne simptome iscrpljenosti pripisati upravo njemu, čime potvrđujemo njegovo postojanje.

Kako vratiti energiju?

Bez obzira na to je li uzrok isključivo fiziološki ili dijelom psihološki, osjećaj umora je stvaran. Srećom, postoji niz koraka kojima si možemo pomoći i olakšati prilagodbu.

Izlaganje jutarnjem suncu ključno je za regulaciju unutarnjeg sata. Provedite barem dvadeset do trideset minuta na otvorenom u prvom dijelu dana. To će pomoći suzbiti proizvodnju melatonina i potaknuti serotonin. Uspostavite rutinu spavanja: Održavanje dosljednog rasporeda odlaska na spavanje i buđenja, čak i vikendom, stabilizira cirkadijalni ritam. Stvorite opuštajuću večernju rutinu i izbjegavajte plavo svjetlo ekrana barem sat vremena prije spavanja.

Održavanje dosljednog rasporeda odlaska na spavanje i buđenja, čak i vikendom, stabilizira cirkadijalni ritam. Stvorite opuštajuću večernju rutinu i izbjegavajte plavo svjetlo ekrana barem sat vremena prije spavanja. Prilagodite prehranu: Uravnotežena prehrana bogata cjelovitim žitaricama, proteinima i zdravim mastima osigurava stabilnu razinu energije. Posebno su korisne namirnice bogate triptofanom (puretina, jaja, orašasti plodovi), aminokiselinom koja je prekursor serotonina. Ne zaboravite na hidrataciju, jer i blaga dehidracija uzrokuje umor.

Uravnotežena prehrana bogata cjelovitim žitaricama, proteinima i zdravim mastima osigurava stabilnu razinu energije. Posebno su korisne namirnice bogate triptofanom (puretina, jaja, orašasti plodovi), aminokiselinom koja je prekursor serotonina. Ne zaboravite na hidrataciju, jer i blaga dehidracija uzrokuje umor. Budite aktivni: Iako se čini kontradiktornim, lagana do umjerena tjelesna aktivnost jedan je od najboljih lijekova protiv umora. Šetnja, vožnja biciklom ili lagano trčanje potiču cirkulaciju, poboljšavaju raspoloženje i podižu razinu energije.

Pexels

Kada potražiti pomoć liječnika?

Proljetni umor je najčešće prolazno stanje koje traje od nekoliko dana do nekoliko tjedana. Međutim, ako se umor ne smanjuje unatoč promjenama životnih navika, ako značajno ometa vaše svakodnevno funkcioniranje ili je praćen drugim simptomima poput neobjašnjivog gubitka težine, povišene temperature ili jakih bolova, vrijeme je za posjet liječniku. Takvi simptomi mogu upućivati na druga stanja, poput anemije, poremećaja rada štitnjače ili sezonskog afektivnog poremećaja (SAD), koja zahtijevaju medicinsku obradu.

Dok čekamo da se naše tijelo u potpunosti prilagodi novom godišnjem dobu, važno je da budemo strpljivi i slušamo njegove potrebe. Proljeće je vrijeme obnove, a uz nekoliko ciljanih prilagodbi, uskoro ćemo i sami osjetiti nalet svježe energije koju ono donosi.