Zašto je reformer pilates toliko popularan? Otkrivamo sve što trebaš znati

Pilates, kao sustav vježbanja koji postoji već gotovo stotinu godina, dokazano je učinkovit u jačanju i toniranju tijela. Ove popularne vježbe niskog intenziteta, koje je osmislio Joseph Pilates, spajaju stabilizaciju jezgre, snagu, fleksibilnost, ravnotežu i pravilno držanje s konceptima poput svjesnosti, tehnika disanja i fluidnosti pokreta. Ako si već upoznata s klasičnim pilatesom na prostirci, možda te intrigiraju sprave poredane u tvom fitness studiju – pilates reformeri. Ova jedinstvena oprema nudi nevjerojatnu raznolikost za potpuni trening cijelog tijela. Otkrijmo zajedno sve što trebaš znati o reformer pilatesu.

Što je točno reformer pilates?

Reformer pilates je vrsta pilatesa koja se izvodi na posebnoj spravi zvanoj reformer. Na prvi pogled, reformer može izgledati kao podstavljeni stol ili platforma s oprugama, konopcima, koloturama i kliznim dijelom (nosačem). "Ključ učinkovitosti reformera leži u otporu, pri čemu su opruge pričvršćene na pokretnu platformu (nosač) na kotačima," objašnjava Rachel Rothman, certificirana instruktorica pilatesa. "Opruge omogućuju promjene u otporu, a guranjem ili povlačenjem rukama ili nogama pokrećeš nosač duž okvira, čime dobivaš trening snage za cijelo tijelo."

Za razliku od klasičnog pilatesa koji se izvodi na prostirci (mat pilates), reformer pilates često pruža dinamičniji i, ovisno o postavkama, intenzivniji trening. Budući da se moraš kretati protiv napetosti opruga i sustava kolotura, reformer također može pomoći u boljem poravnanju tvog tijela. Kako kaže Laura Wilson, iskusna trenerica pilatesa, "na ovaj način tijelo može učinkovitije reprogramirati zadane obrasce kretanja." Reformer te "informira" gdje trebaš obratiti pažnju, prilagoditi položaj ili promijeniti opruge.

Shutterstock

Kako reformer pilates oblikuje tijelo?

Reformer pilates ciljano djeluje na jačanje mišića, poboljšava fleksibilnost, ravnotežu i koordinaciju. Vježbe se fokusiraju na kontrolirane pokrete koji angažiraju duboke mišiće, što rezultira nizom pozitivnih promjena:

Jačanje mišića jezgre (core): Snažna jezgra, koja uključuje duboke trbušne i leđne mišiće, ključna je za pravilno držanje, stabilnost kralježnice, smanjenje bolova u leđima i poboljšanje sportskih performansi.

Oblikovanje i toniranje cijelog tijela: Reformer pilates pomaže u toniranju mišića cijelog tijela, uključujući noge, stražnjicu, ruke i leđa, bez stvaranja pretjerane mišićne mase.

Poboljšanje fleksibilnosti i opsega pokreta: Većina vježbi uključuje dinamičko istezanje, što povećava raspon pokreta u zglobovima i smanjuje rizik od ozljeda.

Poboljšanje držanja: Jačanjem mišića jezgre i leđa te promicanjem svjesnosti o poravnanju tijela, reformer pilates pomaže u ispravljanju lošeg držanja i smanjenju bolova u vratu i ramenima.

Korekcija mišićnih disbalansa: U pilatesu se uvijek radi na suprotnim mišićnim skupinama. Reformer pilates započinje izgradnjom uravnotežene jezgre, a zatim ravnomjerno jača sve strane tijela kako bi se ispravili mišićni disbalansi.

Kome je namijenjena ova vrsta pilatesa?

Jedna od najvećih prednosti reformer pilatesa je njegova prilagodljivost. Može ga prakticirati gotovo svatko, bez obzira na dob, spol ili trenutnu razinu kondicije. Reformer je idealan za:

Početnike: Pruža podršku i omogućuje pravilno izvođenje vježbi, što je sjajan temelj za izgradnju snage i kondicije na siguran način.

Napredne vježbače i sportaše: Mnogi vrhunski sportaši, poput LeBrona Jamesa i Tigera Woodsa, koriste pilates za poboljšanje performansi, prevenciju ozljeda i brži oporavak. Opruge omogućuju visok intenzitet treninga.

Osobe u procesu rehabilitacije: Zbog niskog utjecaja na zglobove i mogućnosti prilagodbe otpora, reformer je izvrstan alat u rehabilitaciji nakon ozljeda (uvijek uz konzultaciju s liječnikom ili fizioterapeutom).

Starije osobe: Pomaže u održavanju snage, fleksibilnosti, ravnoteže (što je ključno za prevenciju padova) i opće pokretljivosti.

Trudnice i žene nakon poroda: Uz odobrenje liječnika, prilagođene vježbe na reformeru mogu pomoći u održavanju kondicije tijekom trudnoće i jačanju tijela nakon poroda.

Sve koji žele oblikovati tijelo i osjećati se bolje: Ako tražiš učinkovit i zanimljiv način vježbanja koji donosi rezultate, reformer pilates bi mogao biti pravi izbor za tebe.

Pexels

Najvažnije prednosti reformer pilatesa

Osim oblikovanja tijela, reformer pilates nudi brojne druge dobrobiti, kako fizičke tako i mentalne.

Fizičke prednosti

Snažna i stabilna jezgra: Kao što je već spomenuto, ovo je temelj mnogih drugih poboljšanja.

Povećana mišićna snaga i izdržljivost: Ne koristiš teške utege kao u teretani, ali definitivno ćeš osjetiti unutarnju snagu nakon treninga.

Poboljšana fleksibilnost i mobilnost zglobova: Vježbe potiču izdužene i kontrolirane pokrete.

Prevencija ozljeda: Fokus na pravilnu formu, držanje i ispravljanje mišićnih neravnoteža stvara veću ravnotežu i učinkovitost pokreta.

Trening niskog utjecaja: Idealan za one koji traže nježan, ali učinkovit trening, čuvajući zglobove od prekomjernog stresa.

Mentalne i ostale prednosti

Smanjenje stresa i poboljšanje raspoloženja: Kao i svaka tjelovježba, pilates oslobađa endorfine. Uz to, fokus na dah i pokret djeluje meditativno.

Poboljšana koncentracija i fokus: Pilates zahtijeva mentalnu prisutnost i svjesnost o tijelu, što može poboljšati kognitivne funkcije.

Povećanje razine energije: Iako je trening, redovito vježbanje zapravo povećava vitalnost.

Bolja cirkulacija: Što može doprinijeti i jačanju imunosnog sustava.

Poboljšanje kvalitete sna: Redovita tjelesna aktivnost često vodi boljem snu.

Ponovno povezivanje s tijelom: Kako kaže Bianca Melas, instruktorica pilatesa, "duhovno i mentalno, ponovno se povezujemo sa svojim tijelima kroz dah i pokret, stvarajući nove neuronske puteve koji jačaju naše mišiće."

Zašto je reformer pilates postao toliko popularan?

Popularnost reformer pilatesa ne jenjava, a evo i nekoliko ključnih razloga:

Učinkovitost i vidljivi rezultati: Ljudi vide i osjećaju promjene na svom tijelu – od boljeg držanja do toniranih mišića.

Prilagodljivost: Mogućnost podešavanja otpora čini ga dostupnim svima.

Zabavan i dinamičan trening: Reformer nudi ogroman raspon vježbi, pa treninzi rijetko budu dosadni. Rijetko su dva sata potpuno ista.

Preporuke poznatih: Mnoge slavne osobe i sportaši hvale pilates, što dodatno doprinosi njegovoj popularnosti.

Sveobuhvatan trening: Reformer pilates je često "one-stop shop" za vježbanje, jer radi na cijelom tijelu.

Osjećaj zajedništva: Vježbanje u malim grupama može stvoriti poticajnu i prijateljsku atmosferu.

Kako započeti s reformer pilatesom?

Ako te sve ovo zainteresiralo, evo nekoliko savjeta za početak:

Pronađi kvalificiranog instruktora i studio: Dobar instruktor ključan je za sigurno i učinkovito vježbanje, pogotovo na početku. Potraži studije s certificiranim instruktorima.

Razmisli o uvodnom satu: Mnogi stručnjaci preporučuju barem jedan privatni sat prije nego što se priključiš grupnim treninzima. To će ti pomoći da se upoznaš sa spravom i osnovnim pokretima. Grupni satovi mogu biti brzi i pomalo zastrašujući za apsolutne početnike.

Što obući: Nosi udobnu, pripijenu odjeću koja omogućuje puni opseg pokreta, ali nije toliko široka da bi se mogla zapetljati u dijelove reformera. Često se vježba bosih nogu ili u čarapama s gumenim pojačanjima na tabanima radi stabilnosti.

Budi strpljiva i dosljedna: Kao i kod svake nove vještine, početak može biti neobičan. "Posebno na reformeru, znam da može biti zastrašujuće, ali uz brižnog učitelja i početnički sat koji će ti pomoći da se upoznaš, začas ćeš se osjećati samopouzdano," kaže Melas. Dosljednost je ključna za rezultate – idealno bi bilo vježbati tri puta tjedno, ali i jedanput tjedno ćeš osjetiti razliku. Očekuj da ćeš nakon otprilike mjesec dana redovitih treninga početi stvarno razumijevati tok, pokrete na reformeru i terminologiju.

Reformer pilates nudi jedinstven spoj snage, fleksibilnosti i svjesnosti o tijelu. Bilo da želiš poboljšati držanje, ojačati mišiće, rehabilitirati se od ozljede ili jednostavno unijeti raznolikost u svoju fitness rutinu, ova svestrana sprava mogla bi biti upravo ono što tražiš.