Kako spriječiti pojavu suhe kože tijekom zime? Imamo super savjete

Uz nekoliko ključnih promjena u beauty rutini i svakodnevnim navikama, moguće je imati lijepu, mekanu i glatku kožu - čak i tijekom izazovnih vremenskih uvjeta

Tijekom zime, mnoge žene imaju problema sa suhom i perutavom kožom. Naime, hladno vrijeme te suhi zrak u grijanim prostorijama negativno utječu na kožu te izazivaju razne kožne probleme.

Niske temperature u kombinaciji sa suhim zrakom, vrućim tuširanjem i agresivnim proizvodima za čišćenje i njegu kože mogu izazvati suhoću, ali i perutanje, crvenilo, svrbež te zatezanje kože. Osim na licu, suha koža može se pojaviti i na rukama, stopalima i svim drugim područjima na tijelu koja su više izložena hladnom zraku.

Ipak, suha koža zimi nije neizbježna. Uz nekoliko ključnih promjena u beauty rutini i svakodnevnim navikama, moguće je imati lijepu, mekanu i glatku kožu, čak i tijekom zime. Imaš li i sama problema sa suhom kožom u zimskim mjesecima, isprobaj neke od savjeta koje ti otkrivamo u nastavku, a uz koje će ti koža biti puno zdravija.

Hidratiziraj svoju kožu odmah nakon umivanja

Svaki put kada se umivamo, tuširamo ili peremo ruke, vodom sa svoje kože ispiremo prirodna ulja koja pomažu koži u zadržavanju vlage i štite je od negativnih vanjskih utjecaja. Upravo radi toga, vrlo je važno nadomjestiti ta ulja i odmah nakon umivanja ili pranja ruku nahraniti svoju kožu, osobito zimi. Kada se umivaš, nanesi kremu za lice. Ruke namaži hranjivom i bogatom kremom svaki put nakon pranja. Na taj način ćeš spriječiti suhoću i zatezanje kože. Isto vrijedi i za kožu tijela – nanesi losion nakon svakog tuširanja. Koža će ti biti ljepša, mekanija i zdravija.

Pexels

Prije spavanja nanesi hranjivu kremu

Imaš li suhu kožu, prije odlaska na spavanje svakako bi trebala koristiti hranjive proizvode za njegu kože. Noćni tretmani izvrstan su način za revitalizaciju ili pak za sprečavanje suhe kože, a najbolji izbor za noćnu njegu su hranjive kreme koje sadrže bogate sastojke. Također, nemoj zaboraviti na njegu ruku i stopala te prije spavanja nanesi bogatu kremu ili mast za njegu ispucale i suhe kože.

Prilagodi svoju beauty rutinu

Ako ti je koža zima suha i osjetljiva, vrlo je važno da na vrijeme prilagodiš svoju beauty rutinu dolasku zimskih mjeseci. Što jednostavnija rutina, to bolje za tvoju kožu. Tijekom zime koža može biti osjetljivija na agresivne sastojke koji se često nalaze u proizvodima za njegu lica. Probaj pojednostaviti svoju rutinu njege kože i izbaci sve proizvode koji ti nisu potrebni. Nježno sredstvo za čišćenje, hidratantna krema i proizvod sa SPF faktorom sasvim su dovoljni za održavanje lijepe i zdrave kože.

Počni koristiti ovlaživače prostora

Zrak u prostorijama u kojima boravimo tijekom zime je jako suh radi grijanja, a ovlaživači zraka savršen su način za podizanje razine vlage u prostoru. Više vlage u zraku u prostoriji u kojoj najviše boraviš pozitivno će utjecati na tvoju kožu te ublažiti negativne simptome uzrokovane suhoćom kože.

Izbjegavaj tuširanje vrućom vodom

Vrući tuš ili kupka jako prijaju nakon hladnog zimskog dana, no nažalost vruća voda može loše utjecati na kožu stoga pripazi na temperaturu vode kojom se tuširaš. Naime, vruća voda uklanja prirodna ulja s kože, a može je čak i oštetiti. Nakon tuširanja, umjesto snažnog trljanja, samo nježno potapkaj kožu mekanim ručnikom.

Unsplash

Izbjegavaj pilinge i druge agresivne proizvode

Ako ti je koža zimi osjetljivija nego inače, iz svoje rutine izbaci agresivne proizvode za čišćenje i njegu, poput pilinga. Iako je eksfolijacija važna jer se na taj način s kože odstranjuju mrtve stanice, u zimskim mjesecima korištenja pilinga svedi na minumum jer oni mogu dodatno oštetiti tvoju suhu kožu.

I hidratacija iznutra je važna

I za kraj, nemoj zaboraviti da je za lijepu i zdravu kožu važna hidrtacija izvana, ali i iznutra. Želiš li i zimi imati zdravu i sjajnu kožu, pobrini se da piješ dovoljno vode. Nedovoljan unos tekućine može loše utjecati na izgled kože i povećati njezinu osjetljivost. Uz redovitu hidrataciju, važna je i zdrava i uravnotežena prehrana obogaćena antioksidansima i omega-3 masnim kiselinama koji su ključni za održavanje zdrave kože.