Petra Meštrić za Žena.hr: Proljeće, brze dijete i zašto su problem

Proljeće uvijek pokreće priču o mršavljenju. I to je obrazac koji se ponavlja kod velikog broja žena gotovo svake godine. Čim temperature porastu, odjeća postaje laganija i otvorenija, žene počinju razmišljati o svom tijelu i mršavljenju

Htjeli mi to priznati ili ne, ovo je razdoblje povećanog pritiska na vlastiti izgled. U proljeće se više smo fizički aktivniji, jedemo laganije, mijenja se razina serotonina, promjena cirkadijanog ritma… Međutim nije sve toliko pozitivno, dolaskom toplijih dana raste i interes za restriktivne dijete, koje brzo donose rezultate, ali nisu dugoročne.

Proljeće je to prijelazno razdoblje između mirnijeg zimskog režima i aktivnijeg ljetnog. Tijekom zime prirodno je da jedemo kaloričniju hranu, manje se krećemo, više vremena provodimo u zatvorenom, razine serotonina su niže. Tu dolaze i blagdani te praznici, koji za veliku većinu ljudi znače "dozvolu" za uživanje u hrani.

Dolaskom proljeća dolazi do prirodnog smanjenja apetita. Organizam troši manje energije na termoregulaciju pa često dolazi i do manje potrebe za unosom kaloričnije ili hrane generalno. Povećava se fizička aktivnost. Ljudi više hodaju, više vremena provode u prirodi, a to sve utječe na potrošnju energije.

Zašto mnogo žena upravo u proljeće kreče na dijete

1. Dolazak toplijih dana znači i nošenje laganije odjeće, pokazivanje tijela, uspoređivanje s drugima, posebno s nerealnim standardima na društvenim mrežama.

2. Brzi rezultati do ljeta. Žene vjeruju da u tih 2-3 mjeseca do ljeta mogu brzo smršaviti, ali upravo to vjerovanje vodi u restriktivne dijete.

3. Nagla motivacija. Lijepo vrijeme, više vremena provedenog vani, sve to utječe na želju i motivaciju prema promjeni.

Brze dijete i zašto su problem

Brze dijete su problem iz nekoliko razloga

naglo i vrlo često ekstremno smanjenje unosa kalorija

gladovanje

izbacivanje cijelih skupina namirnica

jednolična prehrana

režimi koji nisu dugoročno održivi

detox čajevi

Organizam restriktivne dijete doživljava kao stres

posljedice su usporavanje metabolizma

hormonalne promjene

gubitak mišićne mase

pad energije

nutritivni deficit

povećanje apetita

I zato većina ljudi vrati izgubljene kilograme.

Najzdraviji pristup nisu dijete nego promjena navika

Važno je imati tri glavna obroka i po potrebi 1-2 međuobroka. Važno je unositi dovoljno proteina jer su proteini upravo ti koji nas drže sitima, grade mišićnu masu. Uz proteine važna su i vlakna koja pomažu u probavi te daju osjećaj sitosti. Treba unositi i dovoljno vode, jer naše tijelo često žeđ percipira kao glad. Ne smijemo ni zaboraviti na fizičku aktivnost. To može biti teretana, hodanje, bicikl, stepenice, neki sport…

Realno mršavljenje nije sprint nego maraton

Gubitak pola kilograma tjedno, tj dva kilograma u mjesec dana je sigurno, zdravo i dugoročno održivo. Proljeće nije idealno vrijeme za brze dijete, ali je za promjenu životnih navika. Jer cilj nije smršaviti do ljeta nego biti zadovoljna sobom cijele godine.