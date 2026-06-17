Petra Meštrić za Žena.hr: SPF nanosi gotovo svatko, ali rijetko tko ga koristi ispravno

Istraživanja su pokazala kako prosječna osoba nanese tek između 25 i 50 posto količine koja je potrebna da bi zaštita navedena na pakiranju bila postignuta

Dolaskom ljeta kreme sa zaštitnim faktorom postale su gotovo jednako obavezan dio torbe kao i mobitel, ključevi ili sunčane naočale. Većina ljudi danas zna da bi SPF trebalo koristiti tijekom ljeta. Čak i tijekom cijele godine. No postoji jedna stvar o kojoj se puno rjeđe govori a to je kako pravilno nanijeti kremu sa zaštitnim faktorom.

Svi mi znamo barem jednu osobu koja tvrdi da koristi SPF, a ipak završi s opeklinama od sunca. Razlog nije loš proizvod, nego način na koji ga koriste. Ljudi često nanose premalu količinu, preskaču određene dijelove tijela, stavljaju ga prekasno ili zaboravljaju ponovno nanošenje tijekom dana.

Količina proizvoda je važna

Istraživanja su pokazala kako prosječna osoba nanese tek između 25 i 50 posto količine koja je potrebna da bi zaštita navedena na pakiranju bila postignuta. Ako na bočici piše SPF 50, u stvarnosti koža često dobiva manju zaštitu jer je proizvod jednostavno nanesen u premaloj količini.

Zato možda i nije toliko bitno koju smo marku kupili već jesmo li nanijeli dovoljnu količinu. Najčešća pogreška je štednja.

Mnogi nanesu tanki sloj kreme, razmažu ga po licu i smatraju da su sad zaštićeni. Međutim to često nije dovoljno. Za lice i vrat odrasle osobe preporučuje se približno pola čajne žličice proizvoda. U praksi se koristi pravilo dva prsta. To znači da se duž cijelog kažiprsta i srednjeg prsta istisne linija proizvoda te se ta količina nanese na lice i vrat.

Kod zaštite cijelog tijela potrebna je mnogo veća količina nego što većina ljudi pretpostavlja. Za prosječnu odraslu osobu potrebno je približno 30 do 35 mililitara proizvoda za jedno potpuno nanošenje, što odgovara količini jedne manje čašice za žestoko piće.

Još jedna česta pogreška jest nanošenje kreme tek kada stignemo na plažu. Idealno bi bilo zaštitu nanijeti 15 do 30 minuta prije izlaska na sunce. Tako proizvod ima dovoljno vremena ravnomjerno se rasporediti po koži. Većina ljudi namaže lice, ruke i noge. Međutim, određeni dijelovi tijela ostaju nezaštićeni.

Često zaboravljamo: uši, stražnju stranu vrata, područje uz rub kose, gornji dio stopala, usne, oko očiju, šake, tjeme kod osoba s prorijeđenom kosom... A viđaju se opekline upravo na tim mjestima.

Kod osoba koje nose kosu svezanu u rep ili punđu često izgore uši i dio vrata. SPF nije proizvod koji se ujutro nanese i zaboravi do kraja dana. Tijekom dana proizvod se uklanja znojenjem, brisanjem ručnikom, dodirom ruku, odjećom ili kupanjem. Zbog toga stručne preporuke savjetuju ponovno nanošenje svaka dva sata tijekom boravka na otvorenom. Nakon plivanja, intenzivnog znojenja ili brisanja ručnikom zaštitu treba obnoviti i ranije.

Ono što je također važno napomenuti je da SPF treba nanositi tijekom svih vanjskih svakodnevnih aktivnosti, ne samo na plaži. Vožnja automobilom, ispijanje kave na terasi, šetnja, sportske aktivnosti na otvorenom također predstavljaju vrijeme provedeno na suncu.

Posebno su zanimljive studije koje pokazuju da ljudi često podcjenjuju ukupnu količinu vremena koju tijekom dana provedu izloženi sunčevim zrakama. Nekoliko minuta ovdje i nekoliko minuta ondje tijekom mjeseci i godina može rezultirati značajnom kumulativnom izloženošću.

Ove pogreške kod nanošenja SPF-a su najčešće:

nanošenje premale količine proizvoda

preskakanje vrata, ušiju i šaka

nanošenje nakon dolaska na plažu

izostanak ponovnog nanošenja tijekom dana

oslanjanje na jedan jutarnji sloj tijekom cijelog dana

pretpostavka da boravak u hladu znači zaštitu

korištenje ostataka prošlogodišnjeg proizvoda kojem je istekao rok trajanja

Svaka od tih pogrešaka pojedinačno može značajno smanjiti učinkovitost zaštite.

Kada govorimo o zaštiti od sunca, ljudi često traže savršeni proizvod. Ipak mnogo je važnije pitanje koristimo li proizvod koji imamo na ispravan način.

Najskuplji SPF neće pružiti potrebnu zaštitu ako se nanosi u premaloj količini, ako zaboravljamo određene dijelove tijela ili ako ga tijekom dana ne obnavljamo.