Petra Meštrić za Žena.hr: Kako pravilno koristiti lijekove protiv bolova

Bol je simptom koji u različitim oblicima prati gotovo svaku bolest, ozljedu ili zahvat. Iako je zaštitni mehanizam našeg tijela, signal koji nas upozorava da nešto nije u redu, ona nam često postaje izvor patnje i smanjenja kvalitete života. Zbog toga, liječenje boli nije samo važno za subjektivan osjećaj pacijenta, već i za ubrzanje oporavka, sprječavanje komplikacija i održavanje funkcionalnosti svakog pojedinca.

U praksi liječnici se susreću s različitim vrstama boli od akutne boli koja nastaje nakon neke traume ili zahvata do kroničnih bolnih stanja poput osteoartritisa, neuropatija ili fibromialgije.

Sve te situacije zahtijevaju individualan pristup, odabranu terapiju i stalnu evaluaciju učinkovitosti liječenja boli.

Danas su nam na raspolaganju brojni lijekovi protiv bolova od najjednostavnijih, koji se mogu nabaviti bez recepta, do snažnijih koji se propisuju uz poseban oprez.

Unatoč tome mnogi analgetici su široko dostupni što može dovesti do neopravdane upotrebe, nedovoljnog poznavanja njihovog djelovanja i zanemarivanja potencijalnih rizika.

Temeljna načela korištenja lijekova protiv bolova:

Cilj je smanjiti bol, poboljšati funkciju i smanjiti nuspojave. Uvijek se razmišlja o uzroku boli.

Korištenje više načina terapije osim lijekova npr. Fizikalna terapija, toplina, hladnoća, psihoterapija.

Prva linija - lijekovi koji ne sadrže opioide

Paracetamol –blagi je analgetik i antipiretik, preporučuje se za ublažavanje blage do umjerene boli: npr. glavobolje, uključujući migrenu i tenzijsku glavobolju, zubobolje, boli u leđima, reumatske i mišićne boli, dismenoreje, grlobolje, bolova uzrokovanih prehladom i gripom. Preporučuje se i za uklanjanje boli kod blagog artritisa te snižavanje povišene tjelesne temperature.

Ima nizak rizik od ovisnosti, ali predoziranje može uzrokovati oštećenje jetre. Ne utječe na sposobnost zgrušavanja krvi. Gotovo nema štetnih učinaka na želudac.

Nesteroidni protuupalni lijekovi, NSAID-ovi (ibuprofen, naproksen, aspirin)

Koriste se za liječenje blage do umjerene boli. Ne samo da ublažavaju bol, već mogu i smanjiti upalu koja često prati i pogoršava bol.

Ponekad mogu izazvati i ozbiljne nuspojave. A ovo su neke od njih:

Problemi vezani uz probavni sustav: Ovi lijekovi imaju tendenciju nadraživanja sluznice želuca te mogu uzrokovati probavne smetnje kao što su žgaravica, mučnina, nadutost, proljev i bol u želucu. Rjeđe su povezani sa peptičkim ulkusima, i krvarenjem u probavnom traktu.

Lijekovi inhibitori protonske pumpe (npr. omeprazol) ili histamin-2 blokatori mogu preventirati gastrointestinalne smetnje povezane s uzimanjem ovih lijekova.

Problemi vezani uz krvarenje: Svi nesteroidni protuupalni lijekovii utječu na sposobnost trombocita da sudjeluju u zgrušavanju krvi. Posljedično povećavaju rizik od krvarenja.

Ponekad uzrokuju zadržavanje tekućine i oticanje.

Kratkotrajno uzimanje NSAR vjerojatno neće uzrokovati ozbiljne probleme. Topikalni nesteroidni protuupalni lijekovi u obliku gelova i flastera dobri su za lokalne ozljede (npr. Uganuća). Kombinacije su moguće po preporuci liječnika, ali treba se držati preporučene doze.

Kad su opioidi ipak potrebni

Opioide treba koristiti samo ako su prvi koraci nedovoljni i bol je jaka. Počinje se s najmanjom učinkovitom dozom i što kraćim trajanjem liječenja.

Propisuju na nekoliko dana za liječenje jake boli kao što je bol zbog ozljede ili nakon operacije. Obično se brzo mijenja terapija u neopioidne lijekove jer opioidi mogu imati ozbiljne nuspojave te postoji rizik od zlouporabe ili ovisnosti.

U periodu uzimanja ovih lijekova preporučuje se da ne konzumirate alkohol, uzmite preporučenu dozu u preporučeno vrijeme i da ne mijenjate dozu, spremite lijek na sigurno mjesto, ne dijelite lijek s drugima, kontaktirajte svog liječnika ako primijetite neku nuspojavu.

Iako se često doživljava kao simptom koji samo treba pretrpjeti, bol se ipak ne treba ignorirati. Ona je važan signal koji tijelo šalje kada nešto nije u redu. Danas postoje brojni načini za ublažavanje boli. Važni je razumjeti da nijedan lijek protiv bolova nije potpuno bezopasan i da se svi lijekovi trebaju koristiti s oprezom. Kada vas nešto boli, a niste otišli liječniku, savjetujte se s ljekarnikom koji će vam preporučiti najadekvatniji lijek ovisno o tome kakva je bol, koliko traje, o vašem općem stanju, ali će vas i upozoriti na nuspojave.