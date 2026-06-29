Petra Meštrić za Žena.hr: Stali ste na morskog ježa? Ovaj narodni savjet nemojte poslušati

Ljeto je vrijeme odmora, kupanja i kampiranja, zbog čega smo na meti morskih ježeva, meduza i riba paukova. I dok postoji hrpa narodnih lijekova za samopomoć, liječnici neke nikako ne savjetuju

Većina nas jedva čeka prve dane provedene na plaži ili u šetnji šumom, no upravo tada češće dolazi i do neugodnih susreta sa životinjama koje se u toplijem dijelu godine intenzivnije kreću ili razmnožavaju. Morski ježevi, meduze koje povremeno dolaze bliže obali, riba pauk... dok su na kopnu aktivniji stršljeni, ose, pčele, obadi i brojni drugi kukci.

Iako većina ovih susreta završi bez ozbiljnih posljedica, važno je znati kako pravilno reagirati u tim trenucima. Prvih nekoliko minuta nakon uboda ili ozljede su ključni. Oni često određuju koliko će simptomi trajati i hoće li doći do komplikacija. Internet je prepun savjeta koji se prenose godinama, ali nemaju medicinsko uporište. Neke od njih ste i čuli usmenom predajom. Neki od njih su bezopasni, no neki mogu dodatno oštetiti kožu, povećati rizik od infekcije ili odgoditi stvarno liječenje.

Važno je spomenuti da većina uboda i ozljeda nije opasna po život. Najčešće je to lokalna bol, crvenilo, otok ili peckane i to prolazi kroz nekoliko dana. Ipak, postoje i situacije kada je potrebno odmah potražiti liječničku pomoć - ako se razvije jaka alergijska reakcija, ako bol postaje sve intenzivnija, rana izgleda inficirano ili se jave simptomi poput otežanog disanja, vrtoglavice ili gubitka svijesti.

Morski jež

Jedna od najčešćih ljetnih ozljeda na moru je stajanje na morskog ježa. Ozljeda nastaje slučajno, kada bosom nogom stanemo na ježeve skrivene među stijenama ili u plićaku. Njihove bodlje vrlo su tanke, krhke i lako pucaju nakon što uđu u kožu. Upravo zato njihovo uklanjanje nije jednostavno. Prvi simptom je oštra bol. Na mjestu uboda može se pojaviti crvenilo, manji otok i osjetljivost na dodir. Mogu se vidjeti sitne tamne točkice ispod kože koje predstavljaju zaostale dijelove bodlji. Najvažnije je ostati miran i ne pokušavati na silu kopati po rani. Ljudi često posegnu za iglom, ili pincetom i pokušavaju izvaditi bodlju. Time se često napravi više štete nego koristi jer se bodlja može dodatno slomiti, a koža ozlijediti.

Ako dio bodlje jasno viri iz kože, može se pažljivo ukloniti čistom pincetom. Prije toga ruke treba oprati, a pincetu po mogućnosti dezinficirati. Nakon uklanjanja mjesto uboda treba isprati čistom vodom i blagim sapunom te dezinficirati antiseptikom. Često se događa da su bodlje duboko u koži i da ih nije moguće sigurno odstraniti samostalno. U takvim situacijama ne preporučuje se kopati po stopalu jer se povećava mogućnost infekcije. Organizam će kod većine ljudi tijekom vremena sitne fragmente sam postupno izbaciti prema površini kože.

Nakon ozljede preporučuje se nekoliko dana pratiti mjesto uboda. Ako se razvije jače crvenilo koje se širi, pojačana toplina kože, gnojni iscjedak, pulsirajuća bol ili temperatura, potrebno je javiti se liječniku jer se može razviti bakterijska infekcija. Posebnu pozornost treba obratiti ako osoba zbog boli ne može stati na nogu ili ako postoji sumnja da je veći dio bodlje ostao. Tada će liječnik procijeniti treba li kirurški odstraniti zaostali dio.

Među najraširenijim narodnim metodama nalazi se namakanje stopala u octu. Ovaj savjet prenosi se s koljena na koljeno i mnogi ljudi vjeruju da ocat otapa bodlje od morskog ježa. Ali za to ne postoje medicinski dokazi. Bodlje se uglavnom sastoje od kalcijevog karbonata pa se misli da bi ih kiselina mogla razgraditi, ali u stvarnim uvjetima učinak običnog kućnog octa je ograničen. Ne preporučuje se stavljati agresivne pripravke, alkohol visoke koncentracije na ranu. Takvi postupci mogu izazvati dodatnu iritaciju kože. Ako osoba nije sigurna kada je posljednji put cijepljena protiv tetanusa, osobito kod dubljih rana, liječnik će procijeniti postoji li potreba za docjepljivanjem.

Riba pauk

Uz morskog ježa još jedna životinja može izazvati vrlo neugodan ubod. To je riba pauk. Ona se zakopava u pijesak. Kada čovjek stane na nju, podiže bodlje na leđnoj peraji koje sadrže otrov. Bol je jako jaka. Može se širiti iz stopala prema cijeloj nozi. Mjesto uboda pocrveni, nastaje oteklina, a kod nekih ljudi mogu se javiti trnci, utrnulost ili osjećaj pulsiranja. U težim slučajevima moguće su mučnina, povraćanje, znojenje, glavobolja pa čak i kratkotrajna slabost ili vrtoglavica.

Kod uboda najvažnije je što prije uroniti ubodeni dio tijela u vruču vodu. Otrov je djelomično osjetljiv na toplinu pa zagrijavanje može ublažiti simptome. Ako u rani postoji vidljiva bodlja, može se ukloniti sterilnom pincetom, ali ni ovdje ne treba nasilno kopati po tkivu. Nakon toga ranu treba isprati čistom vodom, dezinficirati i prekriti čistom gazom. Slobodno se popije tableta protiv bolova.

Liječničku pomoć treba potražiti ako je bol jako jaka i ne popušta nakon zagrijavanja, ako se razvije velika oteklina, ako rana izgleda inficirano. Ovdje se također provjerava i status cijepljenja protiv tetanusa.

Meduza

Čest je i susret s meduzama. Ticala sadrže tisuće mikroskopskih žarnih stanica koje pri dodiru izbacuju sitne djelove s otrovom. Čak i nakon što meduza ugine, te stanice mogu ostati aktivne i izazvati opeklinu. Najčešće se javlja nagla, žareća bol, pečenje, crvenilo i karakteristični tragovi na koži koji podsjećaju na opekline. Kod većine ljudi tegobe ostaju ograničene na kožu i prolaze kroz nekoliko dana, ali može se razviti jači otok, jači bolovi ili alergijska reakcija.

Prva pogreška koju mnogi naprave je ispiranje opečenog mjesta slatkom vodom. To može potaknuti preostale žarne stanice da otpuste još otrova te pogoršati simptome. Umjesto toga, mjesto treba isprati morskom vodom. Ako su dijelovi ticala ostali na koži, ne smiju se dirati golim rukama. Mogu se odstraniti pincetom ili rubom plastične kartice. Poželjnoje staviti hladni oblog koji će ublažiti bol i smanjiti otok. Jedan od najpoznatijih narodnih lijekova za opekline meduze je polijevanje octom. Ocat može biti koristan kod određenih vrsta meduza jer sprječava aktivaciju preostalih žarnih stanica, ali kod nekih drugih vrsta može imati suprotan učinak. Urin, rakija, alkohol, limunov sok ili nemaju dokazanu korist.

Ako osoba razvije otežano disanje, oticanje usana ili jezika, slabost, vrtoglavicu ili gubitak svijesti, potrebno je odmah pozvati hitnu medicinsku pomoć. Takve reakcije mogu upućivati na alergijsku reakciju koja je životno opasna Kod opeklina kožu treba štititi od sunca dok ne zacijeli. Ako svrbež postane jak ili se razvije jača upala, liječnik može preporučiti terapiju. Antibiotici nisu potrebni nakon svakog uboda. Oni se koriste kada liječnik procijeni da se razvila bakterijska infekcija.

Bez obzira radi li se o morskom ježu, meduzi, ribi pauku, postoji nekoliko situacija u kojima pregled liječnika ne treba odgađati. To su pojava otežanog disanja, oticanje jezika ili grla, gubitak svijesti, jaka bol, znakovi infekcije poput gnoja i širenja crvenila, visoka temperatura, nemogućnost oslanjanja na ozlijeđenu nogu ili sumnja da je u tkivu ostao veći strani predmet. Pregled je preporučljiv i osobama koje imaju kronične bolesti.