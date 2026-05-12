Petra Meštrić za Žena.hr: Osjećate umor i manjak energije? Evo što tijelu treba u proljeće

Proljeće je idealno vrijeme za male korake poput pravilnije prehrane, više boravka na svježem zraku, boravka na suncu, više kretanja i dovoljan unos tekućine. Već male, ali redovite navike čine veliku razliku

Proljeće se doživljava kao vrijeme buđenja i naleta nove energije. Mnogi od nas očekuju da ćemo se automatski osjećati bolje nego tijekom zimskih mjeseci. Međutim, često u praksi nije takav slučaj. Zna se javiti umor, pad koncentracije, pažnje, kao i različite viroze.

Baš su u tom periodu zalihe vitamina u organizmu niže nego ikad. Zato je proljeće vrijeme da pripazimo na prehranu,uvedemo više svježih namirnica, dodataka prehrani i tekućine.

Ključni minerali i vitamini

Vitamin C

Unos vitamina C nije važan samo preko zime kad smo izloženi respiratornim virusima već i tijekom cijele godine. On štiti stanice od oksidativnog stresa i sudjeluje u imunološkoj obrani. Vitamin C se prirodno nalazi u voću poput jagoda, naranča, limuna te u povrću poput kupusa i paprike.

Vitamin D

Iako je opće poznato da je vitamin D niži preko zime, ni u proljeće nije bolja situacija. Istraživanja pokazuju da su njegove vrijednosti u krvi najniže baš u proljeće. Tijekom zime ga gotovo ni ne stvaramo u koži, pa se troše zalihe stvorene preko ljeta i jeseni. Vitamin D važan je za imunitet, mišiće te kosti. Manjak vitamina D u praksi se očituje kao umor, bolovi u mišićima ili češća sklonost infekcijama.

U proljeće se počinje stvarati boravkom na suncu, ali treba vremena da se naprave zalihe. Vitamin D se može unijeti i namirnicama poput ribe, jaja, mlijeka i mliječnih proizvoda te nekih žitarica. Kod pojedinaca kojima je to potrebno, liječnik može preporučiti i dodatke vitamina D.

Vitamini B

Proljetni umor, nervoza i bezvoljnost povezuju se s manjkom vitamina B skupine. To se posebno odnosi na vitamin B12 i folnu kiselinu. Vitamin B12 nalazimo u hrani poput mesa, jaja, ribe i mliječnih proizvoda, a folna kiselina je zastupljena u povrću poput blitve, špinata, salate.

Magnezij

Magnezij je važan za zdravlje živčanog sustava, rad mišića, regulaciju stresa i dobar san. Manjak magnezija može uzrokovati umor, glavobolju, razdražljivost i grčeve u mišićima. Magnezij možemo naći u zelenom povrću, orašastim plodovima, žitaricama i sjemenkama.

Omega-3 masne kiseline

Omega-3 masne kiseline važne su za rad živčanog sustava. Nalazimo ih u ribi, orasima te sjemenkama lana.

U proljeće trebalo bi razmotriti uzimanje dodataka prehrani. Naravno ne kod svih pojedinaca, već kod onih koji se ne hrane raznoliko, ne borave dovoljno na svježem zraku te imaju kronične bolesti.

Ono na što bi posebno trebalo obratiti pozornost je manjak vitamina D. Dodaci željeza preporučuju se samo nakon laboratorijskih nalaza, a magnezij i vitamin B mogu se uzimati u razdobljima pojačanog stresa.