Petra Meštrić za Žena.hr: Ljeto i ubodi kukaca - u ovom slučaju obavezno posjetite liječnika

Ljeto bi trebalo biti vrijeme odmora, a ne posjeta hitnoj. Većina uboda i ozljeda može se uspješno zbrinuti kod kuće, ako znamo kako pravilno reagirati. Isto tako jako je važno prepoznati znakove koji upućuju na ozbiljniju reakciju

Tokom ljeta više vremena provodimo vani i sve su češći susreti s kukcima, a jako neugodni mogu biti ubodi stršljena, osa, pčela i obada. Iako većina ljudi nakon njih ima samo lokalnu reakciju, važno je prepoznati trenutak kada ubod ugrožava život pojedinca.

Za većinu ljudi ubod ose ili pčele završit će crvenilom, boli i manjom oteklinom koja će se povećavati, a nekoliko dana polako nestati. Lokalna reakcija je normalna. Prvo što treba učiniti je maknuti se s mjesta na kojem je došlo do uboda kako bi se izbjegli novi ubodi. Ako se radi o pčeli, potrebno je provjeriti je li žalac ostao u koži. Pčela nakon uboda ostavlja žalac s otrovnom vrećicom, dok ga osa i stršljen uglavnom ne ostavljaju pa mogu ubosti više puta. Žalac je važno što prije ukloniti nekom plastikom ili drugim predmetom. Mjesto uboda zatim treba oprati vodom i sapunom te staviti hladan oblog ili led omotan u krpu. Hlađenje smanjuje bol, otok i pečenje. Ako je bol izraženija, mogu pomoći lijekovi protiv bolova, dok se kod jačeg svrbeža ponekad koriste antihistaminici ili lokalni pripravci na preporuku liječnika.

Opeklina sljedeći dan može postati veća nego nakon uboda. Lokalna reakcija može se razvijati tijekom prva 24 sata i zahvatiti veće područje kože.

Simptomi koji zahtijevaju hitnu medicinsku pomoć

Ako se nekoliko minuta nakon uboda pojavi otežano disanje, osjećaj stezanja u grlu, promuklost, oticanje jezika ili usana, ubrzano lupanje srca, slabost, vrtoglavica ili gubitak svijesti, može se raditi o anafilaksiji, najtežem obliku alergijske reakcije. Takvo stanje se razvija brzo i mora se zvati hitna pomoć. Osobe koje već znaju da imaju ozbiljnu alergiju na ubode kukaca trebale bi sa sobom nositi injektor adrenalina ako im ga je liječnik propisao.

Svaki ubod na području vrata zahtjeva hitan liječnički predmet zbog oticanja tkiva u tom području.

Obadi su aktivni tijekom toplih ljetnih dana u blizini vode i livada. Oni režu površinski sloj kože usnim aparatom da bi došli do krvi. Njihov ugriz jače boli. Na mjestu ugriza nastaje crvenilo, svrbež i manja oteklina. Najveći problem kod ugriza obada je intenzivan svrbež. Češanjem se oštećuje koža i povećava mogućnost bakterijske infekcije. Zato je najbolje mjesto ugriza oprati vodom i sapunom, staviti hladan oblog te pokušati ne češati taj dio. Ako se nekoliko dana kasnije pojavi gnoj, širenje crvenila ili jaka bol, potrebno je javiti se liječniku.

Koje narodne savjete vrijedi slušati, a koje ne?

Na internetu se često dijele brojni provjereni recepti naših starih. Neki od njih stvarno mogu ublažiti simptome, ali mnogi nemaju medicinsku osnovu. Hladni oblog za ubod kukca pomaže jer smanjuje upalu i otok. Stavljanje paste za zube, alkohola, rakije, maslaca ili agresivnih pripravaka na ubod nema dokazanu korist.

Bez obzira o kojem se ubodu radi postoji nekoliko situacija u kojima pregled liječnika ne treba odgađati. To su pojava otežanog disanja, oticanje jezika ili grla, gubitak svijesti, jaka bol, znakovi infekcije poput gnoja i širenja crvenila, visoka temperatura, nemogućnost oslanjanja na nogu, nemogućnost korištenja ruke ili sumnja da je u tkivu ostao veći strani predmet. Pregled je preporučljiv i osjetljivim osobama.

Najbolje liječenje je prevencija. Tijekom boravka u prirodi preporučljivo je nositi svjetliju odjeću i koristiti sredstva protiv kukaca kada je to potrebno.