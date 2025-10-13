Petra Meštrić za Žena.hr: Smršavjela sam 19 kilograma, ali ovi trikovi i rutina su mi pomogli da ostanem vitka

Smršavjeti, koliko god teško bilo, znači biti fokusiran u jednom razdoblju, imati jasan cilj pred sobom. Održati postignuto znači živjeti tu promjenu svaki dan, bez vremenskog ograničenja

"Ne mogu smršavjeti... da barem smršavim, ali to je toliko teško." Mršavljenje nam se često čini kao najveći izazov. Brojanje kalorija, treninzi, odricanja, borba s vlastitim navikama i slabostima... I doista, skidanje kilograma može biti zahtjevno, pogotovo u svijetu gdje nas na svakom koraku prate brza hrana, manjak vremena i stres. Ali znate li što je zapravo još teže?

Nije to dijeta od mjesec dana. Nije ni odlazak u teretanu tri puta tjedno. Najveći izazov krije se u onome što dolazi poslije, u održavanju nove, željene kilaže.

Jer smršavjeti, koliko god teško bilo, znači biti fokusiran u jednom razdoblju, imati jasan cilj pred sobom. Održati postignuto znači živjeti tu promjenu svaki dan, bez vremenskog ograničenja. To znači promijeniti ne samo jelovnik, nego i način razmišljanja, svakodnevne navike i odnos prema vlastitom tijelu. Upravo zato mnoge žene iskuse famozni "jo-jo efekt". Kilogrami se vrate, ponekad i brže nego što su otišli.

Zašto tijelo 'želi' vratiti staru težinu?

Ljudski organizam jako je tvrdoglav. Naša tijela imaju tzv. set-point teoriju, prirodnu težinu koju pamte i kojoj se žele vraćati. Kad izgubimo kilograme, metabolizam se usporava, a hormoni gladi i sitosti šalju nam signale drugačije od onih nego bismo mi željeli. Tijelo doživljava mršavljenje kao prijetnju preživljavanju i šalje signale da se što prije vratimo na staro.

Zašto ljudi vraćaju kilograme?

Prestroge dijete . Nitko ne može cijeli život živjeti na 1000 kalorija i bez ijednog "cheat meala". Kad se dijeta prekine, tijelo kompenzira ono što mu je nedostajalo.

. Nitko ne može cijeli život živjeti na 1000 kalorija i bez ijednog "cheat meala". Kad se dijeta prekine, tijelo kompenzira ono što mu je nedostajalo. Nedostatak dugoročnog plana . Mršavljenje se često shvaća kao projekt sa završetkom, umjesto kao trajna promjena. Dostigne se željeni cilj, i kao kod svakog cilja, tijelo se želi opustiti.

. Mršavljenje se često shvaća kao projekt sa završetkom, umjesto kao trajna promjena. Dostigne se željeni cilj, i kao kod svakog cilja, tijelo se želi opustiti. Emocionalno jedenje . Stres, tuga ili dosada vraćaju stare navike.

. Stres, tuga ili dosada vraćaju stare navike. Premalo kretanja . Da bi se unesene kalorije trošile, mi moramo biti fizički aktivni. Tko smršavi samo dijetom, bez fizičke aktivnosti, ima puno veći rizik da se kilogrami vrate.

. Da bi se unesene kalorije trošile, mi moramo biti fizički aktivni. Tko smršavi samo dijetom, bez fizičke aktivnosti, ima puno veći rizik da se kilogrami vrate. Nerealna očekivanja. Ljudi žele instant rezultate i savršenu liniju, umjesto postepenih, održivih promjena.

Kako održavam kilažu nakon mršavljenja:

1. Postavila sam realan cilj

Nije isto skinuti 5 kilograma viška ili 30. Nije isto skinuti kilograme u nekoliko godina ili u nekoliko mjeseci. Dajte si vremena. Što sporije gubite kilograme, manji će biti rizik da ih ponovno vraćate. Dajte si vremena da prihvatite zdrave navike te da vam one postanu dio života a ne samo put do cilja.

Važno je znati da održavanje nije pravocrtna linija, povremeni padovi su normalni. Oscilacija od cca 3 kg je sasvim normalna. Cilj je naučiti se vraćati zdravim navikama što prije.

2. Jedem raznoliko, nema potpuno zabranjenih namirnica

Dijete koje isključuju cijele skupine (npr. Ugljikohidrate) rijetko tko dugoročno može održat. Umjesto toga, pazite na veličinu porcija tih namirnica, dobro ih kombinirajte s ostalim namirnicama i birajte kvalitetne izvore npr. integralne žitarice, povrće, voće, nemasne proteine, zdrave masnoće.

Puno tekućine i povrće s velikim udjelom vode vaši su najbolji saveznici. Potrudite se da vam više od pola tanjura zauzima neko povrće (zelena salata, tikvice, kupus i slično), uz izvor proteina.

3. Naučila sam prepoznati glad i sitost

Ovo je jedan od većih izazova ali je jako bitan za usvajanje ako želimo dugoročno održati željenu kilažu.

Jedan od najvećih problema je što ljudi često jedu jer je “vrijeme za obrok” ili jer im je hrana dostupna. Naučite razlikovati fizičku glad od emocionalne. Jedite sporije, ostavite mobitel i TV po strani i fokusirajte se na tanjur.

4. Uvela sam fizičku aktivnost kao naviku

Jako je važno otkriti koja fizička aktivnost nam odgovara i nje se držati. Osobno nikad nisam bila tip za grupne treninge, sportove, ali sam se pronašla u nečem drugom. Odgovaraju mi individualni treninzi s težinama u teretani (oni su super za oblikovanje tijela). To kombiniram sa sada popularnim treningom reformer pilatesa.

Za vas to može biti nešto drugo. Ne mora to biti teretana. Dovoljno je hodanje, bicikl, joga ili ples –bitno je da je redovito. Bitno je da vam odgovara i da tu aktivnost ne doživljavate kao obavezu ili muku. Fizička aktivnost ne troši samo kalorije, već pomaže i u regulaciji hormona, stresa i raspoloženja.

5. Pratim svoj napredak

Vaga nije neprijatelj, ona je alat. Redovito se mjerite, barem jednom tjedno kako biste uhvatili promjene na vrijeme.

6. Riješila sam se sve ili ništa razmišljanja

Jedan kolač ne znači da je sve propalo, jedan hamburger, pa čak i dva dana za redom.

Problem nastaje kada zbog jednog “pogrešnog” obroka odustanete i vratite se starim navikama. Balans je ključ.

7. Brinem se o spavanju i stresu

Nedostatak sna i kronični stres dokazano povećavaju hormone gladi i žudnju za nezdravom hranom. Morate paziti i na san, odmor i mentalno zdravlje.

8. Tražim podršku i vodstvo

Podrška prijatelja, stručnih ljudi poput trenera, nutricionista, psihologa uvelike nam može olakšati ne samo put mršavljenja već i održavanja.

Mršavljenje nije sprint nego maraton. Najveći izazov je održavati ono postignuto nakon zacrtanog cilja. Održavanje kilaže zahtijeva kombinaciju znanja, discipline, ali i fleksibilnosti. Uvijek naglašavam da cilj ne treba biti samo izgled nego i zdravlje, energija, kondicija i kvaliteta života.