Svi gledaju u jedan detalj: Najnovija fotografija Lidije Lešić opet raznježila pratitelje

Uspješna poduzetnica, dizajnerica i jedna od najpoznatijih hrvatskih influencerica, Lidija Lešić proživljava najsretnije dane. Nakon što je krajem studenog sa suprugom Kazimirom Lešićem podijelila s javnosti sretnu vijest o trudnoći, sada je novom objavom na Instagramu ponovno raznježila brojne pratitelje, ponosno pokazujući trudnički trbuščić u svom prepoznatljivom, elegantnom stilu.

Modna inspiracija za buduće majke

Na seriji fotografija objavljenih dan nakon Božića, Lidija je pozirala u modnoj kombinaciji koja još jednom potvrđuje njezin status jedne od najbolje odjevenih Hrvatica. Odjevena u jednostavan crni bodi i karirane hlače širokih nogavica, decentno je istaknula svoj trbuščić koji raste. Cijeli izgled zaokružila je ležerno prebačenim smeđim kardiganom. Jedna fotografija u boji i jedna crno-bijela dale su objavi umjetničku notu, a Lidija je uz njih stavila tek kratak i jasan opis koji govori sve: emotikone trudnice i sretnog lica. Njezina objava dokaz je da se udobnost i visoka moda mogu savršeno spojiti i tijekom trudnoće, služeći kao inspiracija mnogim budućim majkama. Reakcije njezinih pratitelja bile su trenutačne i ispunjene oduševljenjem, a ispod objave su se zaredali komentari poput "Lutka" te brojni emotikoni srca koji svjedoče koliko se njezina publika raduje s njom.