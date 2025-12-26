403 Forbidden

Astro
ZA SVAKI ZNAK

Horoskop za subotu: Djevice trebaju razmisliti prije svakog poteza, a vodenjaci neka se konačno opuste

Žena.hr
26. prosinca 2025.
Horoskop za subotu: Djevice trebaju razmisliti prije svakog poteza, a vodenjaci neka se konačno opuste
Shutterstock
Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu subotu

Ovan

LJUBAV: Istina je da ćete biti društveni, ali iznutra sve manje emotivno ispunjeni. Ipak, pričom ćete sve nadilaziti. POSAO: Sve što danas budete radili na poslu činit ćete s lakoćom kao da se radi o nekoj zabavi. ZDRAVLJE&SAVJET: Nemojte pretjerati s hranom.

Bik

LJUBAV: Osjetit ćete kako u vama raste idealizam i emotivnost kojoj kao da nema kraja. Niste sasvim realni, ali imate stila. POSAO: Vaša stručnost pokazat će se kao dobitna kombinacija u svakoj vrsti posla. Pokažite što sve znate. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite uredniji.

Blizanci

LJUBAV: Dio dana mogli biste provesti s društvom i prijateljima, a dio u intimnom ozračju doma s voljenom osobom. POSAO: Vaši suradnici će vas podržavati, ali nisu svi iskreni. Otvorite širom oči kako bi prepoznali one koji su pravi. ZDRAVLJE&SAVJET: Širite svoje horizonte.

Rak

LJUBAV: Osjećat ćete se kao da je danas neki sveti dan. Sve će biti puno mira, ljubavi i topline. Uživajte u tome. POSAO: Drugi će konačno prepoznati vaše zasluge i priznati vam rezultate. Pred vama je lijep poslovni dan. ZDRAVLJE&SAVJET: Bit ćete kreativni i u kuhinji.

Lav

LJUBAV: Činit ćete sve kako bi dokazali drugima oko sebe da vaša veza vrijedi. Njih nije briga, to se tiče samo vas dvoje. POSAO: Gotovo je sa skrivanjem. Od sada je na vama da pokažete sve što znate. Dovoljno ste zreli i spremni za to. ZDRAVLJE&SAVJET: Zanemarite strasti.

Djevica

LJUBAV: Prije nego išta poduzmete, prvo dobro razmislite. Bez naglih poteza sve će se odvijati bolje. POSAO: Ne pristajte na angažman koji se u prvi tren čini privlačnim, a u dubini duše znate da nije tako. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne vozite ako ste uzbuđeni.

Vaga

LJUBAV: Držat ćete se kuće i kuhače. Oni u stabilnim vezama neće izlaziti, a samci će maštati gledajući dobar film. POSAO: Otvorena su vam vrata viših znanja. Neki čitaju knjige, drugi istražuju po internetu. ZDRAVLJE&SAVJET: Jača vaš apetit.

Škorpion

LJUBAV: Bit ćete skloni sve vidjeti ružičasto. Neki će idealizirati svoju vezu. Stoga im usporedba s viđenjem drugih neće goditi. POSAO: Odličan je dan za sve neobične ideje. Mogli biste ih dobro plasirati u financijskim temama. ZDRAVLJE&SAVJET: Slušajte sebe.

Strijelac

LJUBAV: Već ste shvatili da treba više uvažavati partnera, no sad ste u tome toliko revni, da sve izgleda neprirodno. POSAO: U poslovnim potezima kombinirat ćete intuiciju i znanje. Bit će to hvale vrijedan spoj koji vodi naprijed. ZDRAVLJE&SAVJET: Nemojte se napiti.

Jarac

LJUBAV: U izboru ljubavnog rječnika nadmašit ćete i najveće pjesnike. Druga strana bit će impresionirana. POSAO: Pojavljuju se sponzori koji daju obećanja. Ipak, neka od njih nisu realna, pa provjerite na čemu se temelje. ZDRAVLJE&SAVJET: Razgibajte zglobove.

Vodenjak

LJUBAV: Ono čega nema u stvarnosti, vi ćete izmisliti. Ako ste u duljoj vezi, poradit ćete na erotskoj strani odnosa s partnerom. POSAO: Moguće je da će vam ljudi oko vas davati razna obećanja koja nisu sasvim realna. Budite oprezni. ZDRAVLJE&SAVJET: Opustite se već jednom.

Ribe

LJUBAV: Vjerojatno ćete uživati u domaćoj kućnoj sreći i voljenoj osobi pripremiti u kuhinji neku svoju deliciju. POSAO: Netko od vaših kolega predložit će vam posao u fušu koji je u sukobu interesa s onim što radite. ZDRAVLJE&SAVJET: Uživajte u životu.

