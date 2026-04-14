Mjesečeva dijeta: Vodič za mršavljenje prema mjesečevim mijenama

Mjesečeva dijeta može poslužiti kao dobar motivator za jednodnevno čišćenje organizma i smanjenje nadutosti

Od Madonne do Demi Moore, lista slavnih osoba koje su prigrlile takozvanu "mjesečevu dijetu" pridonijela je njezinoj globalnoj popularnosti. Iako se na prvi pogled može činiti kao još jedan prolazni trend, ideja o usklađivanju prehrane s mjesečevim ritmovima ima korijene duboko u drevnim tradicijama, od indijskog Sanatan Dharma do raznih holističkih praksi. Koncept je jednostavan: kao što Mjesec svojom gravitacijskom silom utječe na plimu i oseku, tako utječe i na vodu u našem tijelu, čineći određene dane idealnima za detoksikaciju i gubitak kilograma.

Snaga Mjeseca na našem tanjuru

Osnovna premisa mjesečeva dijete počiva na vjerovanju da mjesečeva gravitacija najsnažnije djeluje tijekom punog i mladog Mjeseca. U tim fazama, tvrde zagovornici, tijelo je spremnije za otpuštanje viška tekućine i nakupljenih toksina. Smatra se da post u pravo vrijeme može potaknuti metabolizam, ojačati imunosni sustav i rezultirati gubitkom do tri kilograma u samo 24 sata, iako je važno naglasiti da se većinom radi o gubitku vode, a ne masnog tkiva.

Znanstvena zajednica još uvijek proučava kako mjesečev ciklus od otprilike 29,5 dana utječe na biološke sustave. Dok neke studije upućuju na povezanost s obrascima spavanja i menstrualnim ciklusima, ne postoje čvrsti dokazi koji bi potvrdili da Mjesečeve mijene izravno uzrokuju značajan gubitak težine. Unatoč tome, mnogi se okreću ovoj metodi kao načinu za pokretanje promjena u prehrani ili kao kratkotrajnom resetiranju organizma.

Kako funkcionira osnovni plan?

Najpopularnija verzija mjesečeve dijete je 24-satni post na tekućini koji se provodi tijekom punog Mjeseca (uštap) ili mladog Mjeseca (mlađak). Plan započinje točno u trenutku kada Mjesec uđe u novu fazu i traje puna 24 sata. Tijekom tog razdoblja, strogo je zabranjena kruta hrana.

Dozvoljen je unos isključivo tekućine, poput vode, nezaslađenih biljnih čajeva i svježe cijeđenih sokova od voća i povrća. Preporučuje se popiti između tri i četiri litre tekućine kako bi se potaknulo ispiranje toksina. Alkohol, mlijeko, šećer i umjetni zaslađivači su zabranjeni. Kava se također ne preporučuje, no ako je neophodna, pije se bez dodataka. Smatra se da je pun Mjesec idealan za eliminaciju viška vode, dok je mladi Mjesec najbolji za dubinsku detoksikaciju i "čišćenje iznutra".

Proširena dijeta za cijeli ciklus

Za one koji žele dublje uroniti u život u skladu s Mjesecom, postoji i proširena verzija koja prati sve njegove faze. Tijekom faze rastućeg Mjeseca (od mlađaka prema uštapu), vjeruje se da se žudnja za hranom pojačava. U tom se periodu savjetuje jesti manje, izbjegavati slatkiše i masnu hranu te ne jesti nakon 18 sati. S druge strane, tijekom faze opadajućeg Mjeseca (od uštapa prema mlađaku), tijelo je prirodno sklonije detoksikaciji, a apetit se smanjuje. Tada je ključno piti puno vode kako bi se potpomoglo čišćenje organizma, uz uravnoteženu prehranu.

Drevna mudrost ili moderna zabluda?

Iako se na Zapadu promatra kao dijeta za mršavljenje, post usklađen s Mjesecom u mnogim je kulturama drevna duhovna i zdravstvena praksa. Primjerice, u Indiji postoje tradicionalni dani posta poput Ekadashija (jedanaesti dan svake lunarne faze) koji služe za tjelesno i duhovno pročišćenje.

Međutim, nutricionisti i liječnici uglavnom su skeptični. Kritike ističu nedostatak znanstvenih dokaza koji bi potvrdili učinkovitost dijete i pripisuju bilo kakav gubitak kilograma isključivo niskom kalorijskom unosu tijekom posta, a ne utjecaju Mjeseca. Upozoravaju da nerealna obećanja, poput gubitka nekoliko kilograma u jednom danu, mogu biti štetna i potaknuti nezdrav odnos prema hrani. Također, naglašavaju da ovakav post nije primjeren za trudnice, dojilje, dijabetičare i osobe s kroničnim bolestima. Za trajne rezultate i zdrav gubitak kilograma, stručnjaci se slažu da ne postoji zamjena za uravnoteženu prehranu i redovitu tjelesnu aktivnost. Prije upuštanja u bilo kakav restriktivan režim prehrane, preporučuje se savjetovanje s liječnikom.