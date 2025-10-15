Bonton za rak: Što NE reći prijateljici koja je oboljela od raka

Postoje rečenice koje pacijenti s ovom teškom dijagnozom uvijek iznova slušaju od svoje okoline - no, treba se zapitati hoće li se od tih floskula tvoja prijateljica osjećati bolje - ili gore?

Rak je, na žalost, sve rasprostranjenija bolest pa je velika vjerojatnost da si se s njome susrela - ili osobno, ili je oboljeli netko iz tvoje okoline. Ako se radi o tebi bliskoj osobi, članu obitelji, prijatelju ili pak kolegi s posla - vjerojatno ćeš im željeti pružiti svoju punu podršku. No, kako sami pacijenti uvijek iznova tvrde, postoje floskule koje se u takvim situacijama govore - a koje ne samo da nisu od pomoći, nego čak mogu imati kontraefekt i djelovati bezobzirno ili nepristojno.

Pexels

Zato, prije nego što iz tvojih usta počnu izlaziti tipične rečenice koje svi ponavljaju kao papige, možda bi bilo dobro da staneš i promisliš hoće li ono što kažeš doista učiniti da se prijateljica koja se našla u teškoj situaciji osjeća bolje nakon razgovora s tobom ili ćeš joj time samo dodati sol na ranu.

Naravno, nitko ne sumnja u tvoje dobre namjere, no, znaš kako se kaže, put do pakla popločen je dobrim namjerama. I zato, ako imaš prijateljicu koja je dobila dijagnozu raka, evo koje rečenice radije zaobiđi:

Ti si heroj

Jasno, tvoje su namjere dobre i želiš osobi iskazati svoje divljenje te je potaknuti da se osjeća hrabro i snažno, no možda ova izjava nije najbolji izbor. Heroj je netko tko riskira svoj život za opće dobro ili kako bi spasio nekog drugog. Riječ je o izboru i o odluci da se upustimo u neki herojski čin koje nas čini junakom.

Kod raka je stvar prilično drugačija - kao prvo, tu nema izbora, osoba se našla u teškoj životnoj situaciji koju nikad ne bi birala. Boriti se za preživljavanje zapravo je jedino što joj preostaje, jer druga je opcija smrt. Trebaš znati da bi se velika većina ljudi u istoj situaciji borila za svoj život. 'Ti si heroj' zvuči kao loša pokušaj utjehe.

Mnogo je bolje reći kako se prijateljici diviš na tome koliko je snažna u ovim za nju teškim vremenima.

Pexels

Samo budi pozitivna

Budi sigurna, ovo je rečenica koju svaki pacijent s dijagnozom raka čuje barem stotinjak puta i vrlo vjerojatno je više ne može čuti. Samo budi pozitivna' lako je reći iz pozicije nekog tko je zdrav.

Da, zadržati pozitivan svakako stav pomaže u teškim vremenima kad je negativno razmišljanje zapravo rasipanje dragocjene energije. No, ostati pozitivan nije uvijek moguće, i sasvim je uredu dopustiti si osjećaje kao što su tuga, ljutnja ili tjeskoba. Sve je to dio prihvaćanja bolesti - i dio procesa izliječena.

Pexels

Soda bikarbona će te izliječiti

Soda bikarbona, čudesne gljive, bobice, prahovi i tinkture… Jednom kad osoba dobije dijagnozu raka bit će, htjela ne htjela bombardirana savjetima vezanim uz alternativno liječenje i zdravu prehranu. Nema ništa gore i iritantnije od savjeta za koje nitko nije pitao, zato se suzdrži, čak i ako si uvjerena da će tvoju prijateljicu baš sirovi češnjak čudesno izliječiti.

"Smetali su mi savjeti o tome što piti, sto jesti ili još gore o tome što ne jesti, priče da šećer hrani rak i da ne smijem okusiti šećer", priznaje je Iva, 31-godišnjakinja iz Mostara koja je za dijagnozu raka saznala prije 3 godine.

"Svi su odjednom postali nutricionisti. 'Nema šećera, on hrani rak',' ima jedna žena u Bosni, radi lijek protiv raka, svi koji su pili njene čajeve su ozdravili… Trebaš milijun vitamina, sokova, sve liječi. Prvih tjedana nakon dijagnoze samo sam pila kojekakve preparate da bih onda shvatila kako uopće ne jedem ništa već se po cijele dane vrtim u krug i pijem neke pripravke koje su mi drugi savjetovali. Onda sam poludjela, sve pobacala, pila i jela ono što mi je odgovaralo", prisjeća se 39-godišnja Tamara, članica grupe SuperCure protiv leukemije i limfoma.

Čak i ako je neki od tih preparata pomogao nekome i ti to pouzdano znaš, svaki slučaj raka je slučaj za sebe, a na primjer rak dojke i rak želuca su zapravo dvije prilično različite bolesti. Nemoj upasti u zamku uspoređivanja raznih tipova karcinoma jer, osim ako nisi onkolog, o tome vrlo malo znaš. Možda imaš osjećaj da pomažeš svojoj prijateljici, ali zapravo ju samo zbunjuješ - zadnje što joj sad treba je Google doktor. Treba joj prijateljica.

Pexels

Kosa će narasti

Ako u sklopu svoje terapije za rak prijateljica treba proći i kemoterapiju, moguće je da će joj otpasti kosa. Ovo je nešto s čim se većina žena teško nosi jer kosu povezujemo sa svojom ženstvenošću i važan je dio našeg identiteta. Kada joj kažeš da će joj kosa narasti, budi sigurna da je ovu utješnu rečenicu čula već nebrojeno puta. Ona je svjesna toga da će kosa narasti, ali joj ipak može biti teško razdoblje u kojem će sebe gledati ćelavu u ogledalu.

Umjesto da je tješiš, radije je odvedi u trgovinu s cool maramama i turbanima ili ako to želi - odite skupa potražiti periku. Pokaži joj primjere drugih žena bez kose koje su od toga napravile statement (na Instagramu ih ima hrpa). I na kraju, umjesto da je gurneš u ponor samosažaljenja, ne zaboravi da humor pomaže. Makar i crni humor.

Isto tako, mnogim ženama smeta kad se okolina divi tome kako 'izgledaju kao da uopće nisu bolesne'. Možda misliš da svojoj prijateljici time daješ veliki kompliment, ali ona se vjerojatno iznutra osjeća sasvim drugačije i ako joj se ovo govori ima osjećaj kao da se njena bol i patnja ne priznaju samo zato što nisu vidljivi na van.

Pexels

Ne kažeš ništa

"Iskreno, najviše me znalo iznervirati to ‘distanciranje’, kad se netko ponaša kao da se apsolutno ništa ne događa. Mislim u redu, trebaju nam pozitivni ljudi oko nas, ali to ne znači da ljudi trebaju izbrisati to da smo bolesni", tvrdi 21-godišnja Azra koja je oboljela od limfoma.

"Moja najbolja kolegica s kojom sam odrasla okrenula mi je leđa. Više nismo kolegice, iako mi je vjenčana kuma i praktički susjeda. Samo je nestala iz mog života. Ali neka je, jer imam ljude koji me vole i nekoliko prijateljica koje su bile uz mene, osim moje obitelj, naravno", kaže 28-godišnja Valentina koja je svoju dijagnozu saznala odmah nakon poroda prvog djeteta.

Možda je teško za povjerovati, ali osobe oboljele od raka često svjedoče o tome kako su im prijatelji ili poznanici okrenuli leđa jednom kad su saznali za njihovu dijagnozu. Ovom ponašanju uzrok može biti to što osoba ne zna kako reagirati i što reći ili pak to što se sama toliko boji bolesti i smrti da radije izbjegava situacije i ljude koji je podsjećaju na to.

Kako god bilo, sve ove izjave pod točkama iznad bolje su nego da svojoj prijateljici ne kažeš ništa. Najgore što možeš napraviti je distancirati se od nje i prestati joj se javljati. Čak i ako se ona povukla u sebe i treba joj mira, nitko ne želi dugo ostati sam u moguće najgorim trenucima svog života. Radije ju pitaj želi li u šetnju, možete li zajedno pogledati film te joj ponudi pomoć oko kućanskih poslova, nabavke namirnica ili oko djece. Na kraju krajeva, kakvi su to prijatelji koji su uz nas samo dok nam cvjetaju ruže, zar ne?