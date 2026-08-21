Alshaya Group dovodi Victoria's Secret u Hrvatsku - Hrvatska postaje 21. tržište grupacije

Alshaya Group otvara svoju prvu trgovinu u Hrvatskoj krajem godine – riječ je o Victoria's Secretu u zagrebačkom Arena Centru. Ovim potezom Alshaya dodatno jača poziciju u regiji srednje i istočne Europe, gdje već posluje u Češkoj, Poljskoj i Rumunjskoj. Grupacija je nedavno najavila i širenje Starbucksa na Grčku, Cipar i Gruziju

Alshaya Group, jedan od vodećih svjetskih operatera brendiranih franšiza, danas je najavila ulazak na hrvatsko tržište – 21. po redu – čime bilježi novu važnu prekretnicu u svom rastu.

Prva trgovina u Hrvatskoj otvorit će vrata u četvrtom kvartalu 2026., a prvo otvaranje pripada brendu Victoria's Secret u zagrebačkom Arena Centru. Time se nadograđuje i već postojeće online poslovanje koje Alshaya u Hrvatskoj vodi za taj brend. Podsjetimo, Victoria's Secret je Alshaya prvi put predstavila na MENA tržištu davne 2010. godine, a partnerstvo je od tada preraslo u suradnju prisutnu na čak 11 tržišta.

Otvaranjem fizičke trgovine hrvatski kupci konačno će moći doživjeti Victoria's Secret iskustvo uživo, uz postojeću online ponudu – što znači veći izbor i jednostavniji pristup brendu.

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Alshaya Group danas posluje s više od 50 popularnih međunarodnih brendova i preko 3.500 trgovina, kafića, restorana i zabavnih sadržaja diljem Bliskog istoka, sjeverne Afrike, Turske i Europe. Dolazak u Hrvatsku ujedno predstavlja i četvrto tržište grupacije u regiji srednje i istočne Europe, gdje već posluje s Victoria's Secretom i Bath & Body Worksom u Češkoj, Poljskoj i Rumunjskoj.

John Hadden, izvršni direktor grupacije izjavio je: "Uzbuđeni smo što započinjemo naše putovanje u Hrvatskoj, a posebno se veselimo otvaranju prve trgovine baš uz brend Victoria's Secret. Znamo da su hrvatski kupci oduševljeni brendom, što smo vidjeli i nakon pokretanja naše online trgovine, a vjerujemo da ćemo u narednim godinama u Hrvatsku donijeti i mnoge druge brendove iz našeg portfelja."

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Podsjetimo, u travnju je Alshaya Group preuzela licencirano poslovanje Starbucksa za Grčku i Cipar te postala njegov ekskluzivni vlasnik i operater, dok je u srpnju otvorila prvu Starbucks kavanu u Gruziji.

O Alshaya Groupu

Alshaya Group je dinamična obiteljska kompanija osnovana 1890. godine u Kuvajtu. Zahvaljujući kontinuiranom rastu i inovacijama, danas je jedan od vodećih svjetskih operatera brendiranih franšiza s više od 50 omiljenih međunarodnih brendova u ponudi.

Portfelj tvrtke obuhvaća Bliski istok, sjevernu Afriku, Tursku i Europu – s više od 3.500 trgovina, kafića, restorana i zabavnih sadržaja, značajnim logističkim i proizvodnim kapacitetima te preko 125 online i digitalnih poslovanja, uključujući Auru, jedan od najvećih programa vjernosti u regiji.

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Tvrtka posluje u više sektora – modi, prehrani, zdravlju i ljepoti, farmaciji te ugostiteljstvu i zabavi – a više od 50.000 zaposlenika povezuje zajednička predanost pružanju vrhunske korisničke usluge i autentičnog brend iskustva.

Od flagship trgovina i restorana u prestižnim trgovačkim centrima, preko lokalnih kafića i drive-thru objekata, do online kupovine – Alshaya Group kupcima donosi iskustva s brendovima koje vole, onako kako to njima odgovara. Među brendovima su Starbucks, American Eagle, Foot Locker, Victoria's Secret, H&M, Bath & Body Works, Charlotte Tilbury, Raising Cane's, Shake Shack, Chipotle, Primark i Ulta Beauty. Više informacija o grupaciji dostupno je na www.alshaya.com.