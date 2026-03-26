Gubitak kilograma nakon poroda: Mitovi, istina i put do zdravog oporavka

Mnoge trudnice jedva čekaju roditi kako bi se vratile u formu prije trudnoće, zbog čega osjete pritisak kad shvate da se to baš i ne događa preko noći. No, činjenica je da se ni ne mora - evo što je zaista bitno nakon što tijelo na svijet donese novo biće

Časopisi, društvene mreže i slavne osobe često stvaraju nerealnu sliku o majčinstvu, prikazujući tijela koja se vraćaju u prijašnje stanje gotovo preko noći. Takav pritisak može biti poražavajući za nove majke koje se, uz sve fizičke i emocionalne izazove, suočavaju i s osjećajem da nisu dovoljno dobre.

Istina je, međutim, mnogo složenija i nježnija. Tijelu koje je devet mjeseci stvaralo novi život potrebno je vrijeme, strpljenje i briga, a ne restriktivne dijete i iscrpljujući treninzi. Zdravlje i funkcionalnost tijela daleko su važniji od brojke na vagi.

Gubitak kilograma nakon poroda

Prvi gubitak kilograma događa se samim činom poroda. Rođenjem djeteta, izlaskom posteljice i plodne vode, žena u prosjeku odmah izgubi oko pet do šest kilograma. U tjednima koji slijede, tijelo se nastavlja rješavati viška tekućine nakupljene tijekom trudnoće, što dodatno smanjuje brojku na vagi. No, mnoge žene iznenadi činjenica da i nakon poroda izgledaju kao da su i dalje trudne. To je potpuno normalno. Maternici, koja je narasla do veličine lubenice, potrebno je oko šest tjedana da se postupno vrati na svoju prijašnju veličinu. Zbog toga su trudničke tajice i udobna odjeća najbolji prijatelji svake nove majke.

Što jesti nakon poroda?

Fokus nakon poroda ne bi trebao biti na brojanju kalorija, već na nutritivnoj vrijednosti hrane. Tijelo se oporavlja od velikog fizičkog napora i treba mu kvalitetno gorivo. Prehrana bogata proteinima (nemasno meso, riba, jaja), vlaknima (cjelovite žitarice, voće, povrće) i zdravim mastima (avokado, orašasti plodovi) ključna je za obnovu tkiva, hormonalnu ravnotežu i održavanje razine energije. Preskakanje obroka može imati suprotan učinak - usporiti metabolizam i pojačati želju za nezdravom hranom.

Majke koje doje imaju i povećane energetske potrebe. Proizvodnja mlijeka troši dodatnih 500-tinjak kalorija dnevno, zbog čega je važno jesti redovito i uravnoteženo. Hidratacija je jednako bitna, ne samo za proizvodnju mlijeka, već i za opći oporavak i regulaciju apetita. Često žeđ možemo zamijeniti za glad, stoga je boca vode uvijek dobrodošla.

Vježbe poslije poroda

Tijekom trudnoće, težište tijela se pomiče prema naprijed, što opterećuje donji dio leđa i slabi mišiće trupa. Zato je vraćanje funkcionalnosti važnije od estetskog izgleda trbuha. Ključni su mišići dna zdjelice, koji su tijekom trudnoće i poroda podnijeli ogroman teret. Njihovo jačanje kroz vježbe disanja i Kegelove vježbe pomaže u prevenciji urinarne inkontinencije i podupire stabilnost cijelog trupa.

Ako primijetite da se trbušni mišići razdvajaju (stanje poznato kao dijastaza rektusa), klasični trbušnjaci mogu pogoršati stanje. Umjesto toga, fokusirajte se na vježbe dubokih trbušnih mišića, a u slučaju nedoumica, potražite savjet fizioterapeuta.

Također, bitno je ojačati donji dio trbuha kako bi trbušni mišići što prije preuzeli svoju ulogu i olakšali kralježnici.

Kada i kako sigurno vježbati nakon poroda

Nakon poroda, tijelu je potreban odmor. Lagane šetnje mogu se uvesti već u prvim danima ako se osjećate dobro, jer potiču cirkulaciju i poboljšavaju raspoloženje. S intenzivnijim vježbanjem treba pričekati zeleno svjetlo ginekologa. Kod carskog reza, oporavak traje dulje, pa se povratak vježbanju odgađa.

Važno je slušati svoje tijelo. Znakovi da trebate usporiti uključuju pojačano krvarenje, bol u zdjelici, osjećaj pritiska ili nekontrolirano mokrenje tijekom vježbanja. To su signali da tijelo još nije spremno za veće napore. Uriniranje tijekom vježbanja nije normalno i često ukazuje na slabost mišića dna zdjelice, što se može i treba tretirati.

Debljanje nakon poroda

Manjak sna i stres neizbježan su dio života s novorođenčetom, ali imaju i izravan utjecaj na tjelesnu težinu. Istraživanja pokazuju da nedostatak sna remeti hormone koji reguliraju apetit - podiže razinu grelina (hormona gladi), a smanjuje razinu leptina (hormona sitosti). Kronični stres pak podiže razinu kortizola, što može potaknuti skladištenje masnih naslaga, osobito na području trbuha. Upravo zbog toga često se događa da se majke debljaju nakon poroda. Zato je važno iskoristiti svaku priliku za odmor, spavati kada beba spava i bez ustručavanja tražiti pomoć od partnera, obitelji i prijatelja.

Zapamti: tijelo koje je stvorilo život zaslužuje poštovanje, a ne kritiku. Svaka promjena, od širih bokova do tragova na koži, dio je priče o majčinstvu. Ljubaznost prema sebi nije znak odustajanja, već temelj za zdrav i sretan život s novim članom obitelji.