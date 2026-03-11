Ada je uz mame i bebe kad je najteže: 'Trudnoća i porod nisu samo medicinski događaj'

U današnje vrijeme novopečene majke sve više traže pomoć kakvu su imale nekad, u vidu savjetnica za dojenje i porodnih doula, a mi smo razgovarali s jednom i pitali je kako izgleda njezin posao

Majčinstvo nije nimalo lako, pogotovo u moderno doba kada iza majki ne stoji "selo" podrške. Naime, nikada kroz povijest žene nisu kroz trudnoću, porod i majčinstvo prolazile same - osim ako su ih nesretne okolnosti na to natjerale. No, to nikad nije bio plan. Danas, nove majke često su prepuštene same sebi, a u moru informacija o trudnoći, porodu i prvim mjesecima majčinstva koje se mogu pronaći na internetu, katkad nije lako razaznati što poslušati, a koje savjete zaobići. Traže se provjereni savjeti, ali i topla ljudska podrška, pa sve češće čujemo izraze doula ili savjetnica za dojenje.

Upravo s tom idejom - pomoći i podrške novopečenim majkama - nastao je profil Sestrica savjetnica, iza kojeg stoji žena posvećena pomoći trudnicama, mamama i njihovim bebama. Njezino ime je Ada Ivanković, dolazi iz Makarske, a s obitelji živi u Zagrebu. Ada je po zanimanju pedijatrijska sestra, savjetnica za dojenje i porodna doula, ali prije svega, kaže, supruga je i majka. Mama je djevojčice od 19 mjeseci, a za otprilike mjesec dana rodit će još jednu djevojčicu

U razgovoru za Žena.hr Ada otkriva kako je započeo njezin profesionalni put, što ju je potaknulo da pokrene vlastito savjetovalište, s kakvim se pitanjima najčešće susreće te kako danas gleda na odnos moderne medicine, ženskog zdravlja i iskustva rađanja.

Možete li nam ukratko ispričati svoj profesionalni put – gdje ste radili prije i kako ste došli do toga da se posvetite savjetovanju mama i beba? Što Vas je potaknulo da napustite dotadašnji posao i pokrenete vlastito savjetovalište? Je li postojao neki poseban trenutak ili iskustvo koje je presudilo?

Godinama sam radila s bebama i roditeljima te sam iz prve ruke vidjela koliko su podrška, razumijevanje i prave informacije važni u prvim mjesecima života djeteta. Kroz rad u dječjem domu i pedijatrijskoj ambulanti s prekrasnom doktoricom stekla sam puno znanja o njezi i zdravlju beba, ali i shvatila koliko roditelji često trebaju nekoga tko će ih smiriti, ohrabriti i pokazati da su na dobrom putu. Kada sam i sama postala majka, sve je dobilo još dublji smisao. Ti prvi dani i mjeseci s bebom donose puno ljubavi, ali i puno pitanja i nesigurnosti. U svemu tome važnu ulogu ima i moj odnos s Bogom kroz koji se često podsjetim na vrijednost brige, strpljenja i služenja drugima. Upravo je spoj mog profesionalnog iskustva, osobnog doživljaja majčinstva i životnih vrijednosti učvrstio moju želju da budem podrška roditeljima u tom posebnom razdoblju.

Tijekom trudnoće završila sam edukaciju za porodnu doulu, a nakon poroda nastavila sam se dodatno educirati u području dojenja i specijalizirala se za savjetnicu za dojenje. Tada se prirodno rodila ideja da svoje znanje i iskustvo počnem dijeliti s drugim majkama pa sam prvo pokrenula savjetovalište za trudnice i majke na Instagramu. Kako je interes roditelja rastao, odlučila sam napraviti korak dalje. Otvorila sam vlastitu zdravstvenu njegu u kući specijaliziranu za trudnice, rodilje i novorođenčad. Riječ je o jednoj od prvih zdravstvenih njega u kući u Hrvatskoj koja je specijalizirana upravo za ovu populaciju. Kroz svoj rad nastojim obiteljima pružiti stručnu, ali i toplu i razumljivu podršku u razdoblju koje je za mnoge istovremeno predivno, ali i vrlo osjetljivo.

Veliku ulogu u toj odluci imala je i naša obitelj i suprugova divna potpora. Bilo nam je teško pomisliti da ćemo našu djevojčicu tako rano dati u vrtić, pa sam poželjela pronaći način rada koji će mi omogućiti da i dalje radim posao koji volim, ali i provodim više vremena s njom, kao što sam to činila na porodiljnom. Tako se sve posložilo u put kojim danas idem.

Kako biste opisali misiju svog savjetovališta i ono što Vas razlikuje od drugih oblika podrške dostupnih mamama danas?

Na Instagramu kroz savjetovalište dijelim edukativne sadržaje i pokušavam približiti teme vezane uz trudnoću, dojenje i brigu o bebama na jednostavan i topao način. S druge strane, kroz zdravstvenu njegu u kući imam priliku pružiti i neposrednu podršku majkama nakon poroda, u njihovom vlastitom domu. Ono što mi je posebno važno jest da pristup ostane miran i podržavajući – bez stvaranja pritiska ili osjećaja da postoji samo jedan “ispravan” način. Svaka majka i svaka beba imaju svoj put, a moja je želja biti mala podrška na tom početku.

Koje konkretne usluge i oblike podrške trenutno nudite trudnicama, mamama i obiteljima?

Trudnicama, majkama i obiteljima nastojim pružiti podršku u različitim fazama – od trudnoće, preko prvih dana nakon poroda pa sve do prvih mjeseci života bebe. S trudnicama radim pripremu za porod i majčinstvo, kao i pripremu za dojenje, kako bi u rodilište otišle smirenije i sigurnije u ono što ih čeka. Rodiljama sam dostupna i za kratke SOS pozive iz rodilišta kada im je potrebna podrška ili usmjeravanje oko prvih podoja.

Nakon dolaska kući pružam podršku kroz zdravstvenu njegu u kući. To uključuje pomoć oko njege bebe – kupanja, njege pupkića i demonstracije baby handlinga, kao i praćenje napredovanja bebe kroz vaganje. Majkama pomažem i u oporavku nakon poroda, primjerice oko njege i previjanja rana nakon carskog reza ili epiziotomije, praćenja lohija, mjerenja krvnog tlaka te savjeta za brži i nježniji oporavak perineuma.

Velik dio mog rada odnosi se na savjetovanje o dojenju – od uspostave dojenja i rješavanja različitih poteškoća, pa sve do kasnijih pitanja vezanih uz dohranu, uvođenje prvih kašica ili sazrijevanje bebinih crijeva. Roditeljima sam dostupna i za savjetovanje oko nedonošćadi, uspostavljanja ritma hranjenja i spavanja te općenito za pitanja koja se često javljaju u prvim mjesecima s bebom.

Postoje i situacije kada roditeljima treba brza smjernica ili malo dodatnog mira – primjerice kod povišene tjelesne temperature ili nekih novih simptoma kod bebe. Tada sam dostupna za kratke hitne pozive kako bih ih usmjerila i pomogla im procijeniti sljedeće korake.

S kojim Vam se pitanjima i brigama roditelji najčešće obraćaju i kako im pristupate u radu?

Roditelji mi se najčešće javljaju zbog pitanja vezanih uz dojenje – primjerice oko uspostave dojenja, bolnih podoja, nedoumica oko količine mlijeka ili napredovanja bebe na težini. To su teme koje u prvim tjednima i mjesecima često izazivaju najviše brige i nesigurnosti. Osim toga, roditelji se često javljaju i s pitanjima o njezi bebe, spavanju, probavnim tegobama poput grčeva ili sazrijevanja bebinih crijeva, ali i oko uvođenja dohrane i općenito razvoja bebe u prvoj godini života.

U radu nastojim pristupiti svakoj obitelji mirno, nježno i bez osuđivanja. Važno mi je najprije saslušati roditelje i razumjeti njihovu situaciju, a zatim kroz razgovor i praktične savjete pokušati pronaći rješenja koja će njima i njihovoj bebi najviše odgovarati. Često roditeljima već i malo podrške i sigurnosti u ono što rade donese veliko olakšanje.

Kako gledate na modernu medicinu kada je riječ o ženskom zdravlju, trudnoći i porodu? Gdje vidite njezine najveće prednosti, a gdje eventualne izazove?

Moderna medicina donijela je puno dobroga kada govorimo o zdravlju žena, trudnoći i porodu. Zahvaljujući napretku medicine danas možemo na vrijeme prepoznati mnoge komplikacije i pružiti sigurnu skrb majci i bebi, što je zaista velika vrijednost.

S druge strane, ponekad u tom sustavu nedostaje vremena za razgovor, smirenje i podršku koja je ženama u tom razdoblju također jako potrebna. Trudnoća i porod nisu samo medicinski događaj, nego i jedno vrlo osjetljivo i posebno životno razdoblje. Zato vjerujem da je najljepši pristup onaj koji spaja sigurnost moderne medicine s toplim, ljudskim pristupom. Kada žena ima stručnu skrb, ali i osjećaj da je netko uz nju, da je čuje i razumije, tada cijelo iskustvo trudnoće i poroda može biti puno mirnije i ljepše.

Na koji način u svom radu usklađujete stručne, znanstveno utemeljene preporuke s individualnim potrebama i iskustvima žena koje Vam se javljaju?

U svom radu uvijek se oslanjam na stručne i znanstveno utemeljene preporuke, jer smatram da je važno da roditelji dobiju točne i provjerene informacije. One su temelj sigurnog i kvalitetnog rada s majkama i bebama. Kroz godine rada s bebama i obiteljima stekla sam i puno praktičnog iskustva koje mi pomaže bolje razumjeti situacije s kojima se roditelji susreću u svakodnevnom životu.

Istovremeno, svaka žena, svaka beba i svaka obitelj imaju svoju priču, ritam i okolnosti. Zato mi je jako važno najprije saslušati majku i razumjeti njezinu situaciju, a tek onda zajedno tražiti rješenja koja će za njih biti najprikladnija. U praksi to često znači pronaći ravnotežu između stručnih preporuka i stvarnog života jedne obitelji. Moj je cilj da se majke osjećaju informirano, ali i podržano u svojim odlukama, bez pritiska i s više povjerenja u sebe i svoju bebu.

Što biste poručili ženama koje osjećaju potrebu za podrškom, ali se još uvijek dvoume potražiti savjet?

Poručila bih im da budu nježne prema sebi i da se ne boje napraviti prvi, mali ali izrazito važan korak. Sasvim je prirodno osjećati nesigurnost ili misliti da sve moramo same, osobito u razdoblju trudnoće i ranog majčinstva koje je istovremeno predivno, ali i vrlo osjetljivo. No istina je da nijedna žena ne mora kroz to prolaziti sama.

Kada žena dobije podršku i osjeti da je netko iskreno sluša, razumije njezine brige i stoji uz nju bez osuđivanja, često osjeti veliko olakšanje. U takvim trenucima shvati koliko znači imati nekoga tko će pružiti stručnu i nježnu pomoć. Zato vjerujem da se mnoge žene, kada se jednom ohrabre potražiti podršku, kasnije osjećaju zahvalno što su napravile taj prvi korak – jer upravo tada počinje osjećaj sigurnosti i povjerenja koji je svakoj mami toliko potreban.

Gdje vidite svoje savjetovalište za pet godina i kakav biste utjecaj voljeli ostaviti u području podrške mamama i bebama?

Za pet godina voljela bih da savjetovalište bude mjesto topline i povjerenja – mali siguran prostor u kojem se mame mogu na trenutak zaustaviti, udahnuti i osjetiti da nisu same. Mjesto gdje mogu dobiti stručne i provjerene informacije, ali i ono jednako važno – razumijevanje, nježnost i podršku u razdoblju koje je često vrlo osjetljivo.

Voljela bih razvijati još više edukacija, radionica i susreta za trudnice i roditelje, kako bi žene već od samog početka majčinstva imale prostor za pitanja, učenje i dijeljenje iskustava. Vjerujem da je ponekad dovoljno da žena osjeti da je netko vidi, čuje i razumije – i tada se mnogo toga posloži. Za mene bi najveća vrijednost bila da svaka mama koja dođe ode s osjećajem mira, više povjerenja u sebe i osjećajem da u ovom važnom životnom razdoblju ima podršku. A kada je mama podržana i mirnija, taj osjećaj sigurnosti prirodno se prenosi i na njezinu bebu.