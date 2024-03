Vježbe za dugovječnost: Kako ostati u formi nakon pedesete?

Misliš da vježbanje prestaje u određenoj dobi? Razmisli još jednom. Najbolje bi bilo kad bi tijekom cijelog života imala naviku vježbati jer si tako poboljšavaš raspoloženje, pokretljivost i funkcionalnost, ali i smanjuješ rizik od raznih oboljenja. Sjedilački način života, brza prehrana i manjak tjelesne aktivnosti veliki su problem današnjice pa pokušaj ostati aktivna i u zrelim godinama. To znači i da nakon pedesete gradiš izdržljivost aktivnostima kao što je bicikliranje, trčanje, plivanje ili drugim vrstama treninga u skladu s tvojim mogućnostima.

Najvažnije je ne stati i ne prepustiti se slučaju. Provodi dane na otvorenom, održavaj veze s bliskim ljudima, osiguraj si sedam do osam sati noćnog sna i reguliraj stres. To znači da se pokušaš opustiti, naći zanimljive hobije i odmaknuti se od posla.

Stres je, naime, još jedan od čimbenika oboljenja i dugoročno narušava raspoloženje i kvalitetu života. Što se tiče treninga, istraži što se nudi u tvom gradu. Neka ovo proljeće bude aktivno! Već sada misli o budućnosti i samostalnosti u starijoj životnoj dobi. Ovo su savjeti koje bi svi trebali uzeti u obzir, a prvenstveno žene u pedesetima – prema portalu Eat This, Not That.

Redovito radi kardio trening

Kardiovaskularni trening važan je za zdravlje pluća i srca, a i potiče cirkulaciju. Stručnjaci savjetuju da se uključiš u vožnju bicikla, brzo hodanje ili plivanje te da postupno povećavaš intenzitet i trajanje vježbi. Počni postupno, konzultiraj se sa stručnjakom kako bi izbjegla rizik od ozljeda i preforsiranja. Kardio trening je bitan jer može smanjiti rizik od dijabetesa, smanjiti krvni tlak, a pogoduje i zdravlju mozga. Tu u prvom redu mislimo na smanjeni rizik od demencije, ali i rane smrti.

Foto: Unsplash

Ne zaboravi na trening snage

Izgradiš li snagu i mišiće, sigurno će ti biti lakše u svakodnevnom životu. Uz to, trening snage pomoći će ti ostvariti bolje kardio rezultate. Razlog više zašto treba vježbati u zreloj dobi jest taj što si tako možeš smanjiti rizik od padova i lomljenja kostiju. Jako je važno i u starosti koristiti mišiće i nastojati biti aktivan. U svoju fitness rutinu vrsti plank, čučanj ili adekvatne kilaže – naravno, najbolje pod nadzorom.

Važna je i ravnoteža, ali i prehrana

Neka dio tvog treninga u zreloj dobi budi i vježbe za bolju ravnotežu. Njih ti može dati trener ili fizioterapeut, a pomoću njih također preveniraš padove te jačaš stablinost. Vježbe ravnoteže mogu biti zabavne, u početku nespretne, no svakako korisne. Što se tiče treninga, važno je ostati hidratiziran te jesti zdravo i uravnoteženo sa što manje nezdravih masti, šećera, a dovoljno proteina, ugljikohidrata i zdravih masti.

Zagrij se i isteži

Važno je krenuti postupno te se zagrijati. Zagrijavanje, slikovito, pokreće krv i mišiće, smanjuje rizik od ozljeda i, u konačnici, vodi do bolje izvedbe. Zato ne žuri, a nakon treninga ne zaboravi na istezanje. Naravno, priušti si adekvatan odmor te nemoj krenuti preintenzivno. Osim na performansama, nastoj se posvetiti sebi, izvoditi vježbe disanja i ostati usredotočena. Drugim riječima, živi punim plućima – neovisno o godinama.

