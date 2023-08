Isplati se ranije ustati: 5 velikih prednosti vježbanja ujutro

Što se tiče treninga, čini se da zaista postoje dvije vrste ljudi: oni koji vole vježbati ranom zorom, prije posla te oni koji trening odrađuju u večernjim satima. OK, tu su još i oni kojima se teško natjerati na aktivan život, no možda ih upravo ovaj test motivira da se pokrenu.

Vratimo se na spomenute dvije skupine ljudi: ovi koji treniraju ujutro uvjereni su da ih to razbuđuje i da se doista isplati ustati prije sunca kako bi dobro započeli dan. Vježbe odrade kod kuće, fitness centru ili teretani i trkom stignu na posao. Često se dogodi da im se kolege i kolegice čude jer su se do osam ili devet sati ujutro aktivirali i stigli na posao. Istina, nije se lako natjerati na ranojutarnje treninge, pogotovo zimi kad je hladno i dugo je noć. Nešto je ipak lakše ljeti jer je u 6 ili 7 ujutro – kad uglavnom počinju jutarnji treninzi – već dan, a super je i to što nije vruće.

Naravno, ne odgovara svim ljudima ista rutina pa će neki stvarno set vježbi bolje odraditi navečer kad znaju da je radni dan iza njih i da se mogu posvetiti sebi. Stoga je važno ustanoviti koji ti termin za vježbanje i općenito tjelesnu aktivnost najbolje odgovara. Želiš li smršavjeti i općenito zdravije živjeti, važno je poraditi i na prehrani i na kretanju.

To znači da te zdrava prehrana sama po sebi neće dovesti do željenih dugotrajnih rezultata. Najbolje je 100 posto uložiti u prehranu i 100 posto u treninge one vrste koji ti najbolje odgovaraju. I biti im dosljedan. Znamo da se često nije lako natjerati na vježbanje, no želiš li stići do rezultata, zaboravi na izgovore poput: Kiša je, Sutra ću ili Ne da mi se ustati.

Rutina jutarnjih treninga, trčanja ili neke druge tjelesne aktivnosti donijet će ti više prednosti. Izdvajamo pet razloga zbog kojih se isplati ranije ustati i pokrenuti prije posla. Nakon nekog vremena mogla bih shvatiti da te čak i kratak set vježbi razbudi bolje nego kava.

POGLEDAJ VIDEO: Kružni trening za cijelo tijelo s elastičnom gumom

Bolje ćeš spavati

Znajući da ujutro prije posla moraš odraditi brzinski trening, biciklirati ili trčati, mogla bi otići ranije u krevet. S vremenom bi mogla izgraditi naviku lijeganja i buđenja uvijek u slično vrijeme te živjeti po tom 'režimu'. OK, nekad će ti se možda dogoditi da iza ponoći gledaš omiljeni film, ali ako shvatiš da si umorna odradila trening (i da ti je zato sve nekako teže), vjerojatno nećeš činiti istu grešku. Obaveza treninga prije posla mogla bi ti postati nešto što se ne preskače pa ćeš tako imati adekvatan obrazac spavanja i strukturu dana.

''Raniji odlazak u krevet i bolji san imaju niz prednosti. Bit ćete manje pod stresom, imati veću toleranciju na bol, jači imunološki sustav te će, generalno, prosperirati svaki aspekt zdravlja. Među ostalim, uz redoviti san mogla bi vam se poboljšati sposobnost izgradnje mišića te biste mogli brže sagorijevati masti'', objašnjava osobna trenerica Aroosha Nekonam.

Veća je vjerojatnost da ćeš se držati rutine

Treninzi navečer također mogu biti sjajni sve dok ima energije i volje, no i sama znaš da te nekad posao umori i da ti se jednostavno ne da ustati iz kreveta. Možda nakon posla imaš neku drugu obavezu ili ti nešto iskrsne pa i trening pati. Naravno, to ne mora biti slučaj organiziraš li se dobro i uvjeriš samu sebe da je tjelesna aktivnost nešto što se ne propušta.

Ipak, jutarnji treninzi mogli bi ti dati više slobode. Znaš da si jednu važnu stvar odradila ranom zorom pa nakon posla možeš raditi štogod želiš. Sve stigneš i upravo zato obožavamo ranojutarnje vježbanje – koliko god nekad bilo teško. Čak se i vikendom više isplati ranije probuditi nego s druženja ili izleta trčati na popodnevni ili večernji termin. Uz to, i kava je slađa nakon potrošenih kalorija.

Osjećat ćeš se bolje

Ako dan započneš vježbanjem, sve će nekako biti lakše. Mogla bi biti puna elana za radni dan jer tjelesna aktivnost oslobađa hormone sreće, a krv bolje pumpa tijelom i mozgom. Budeš li se držala rutine, mogla bi ti pasti razina stresa te bi mogla s veseljem odlaziti u radne pobjede. U prvi mah će ti možda biti žao jer si spavala sat-sat i pol manje te se preznojila, no već nakon hladnog tuša mogla bi uvidjeti pozitivne stvari.

Lakše ćeš kontrolirati apetit

Istraživanje koje je provelo Sveučilište Brigham Young došlo je do zaključka da jutarnje vježbanje smanjuje razinu hormona koji reguliraju osjećaj gladi. Istovremeno povećava razinu hormona koji su povezani s osjećajem sitosti. To su ustanovili na zanimljiv način: dva su tjedna ženama pokazivali fotografije hrane. U prvom tjednu žene su ujutro hodale 45 minuta, dok su se u drugom tjednu istraživanja odrekle jutarnje aktivnosti. Taj tjedan kada se ujutro nisu kretale ispitanice su imale snažniji odgovor na fotografije hrane, odnosno hormon gladi im je, čini se, bio na višoj razini. Uz ranojutarnje treninge mogla bi lakše kontrolirati unos kalorija (što je posebno važno nastojiš li smršavjeti) i manje jesti.

Bit ćeš više fokusirana

Već smo rekle da bi te rutina jutarnjih treninga kroz neko vrijeme mogla napuniti energijom i elanom. Mogla bi se lakše usredotočiti na posao i lakše mu prionuti. To je tako jer će te tjelesna aktivnost razbuditi i vjerojatno ti pokazati da je bolje kloniti se visokokalorične hrane i grickalica. To obično bude tako kad vidimo koliko trebamo vježbati kako bismo potrošili ono što unesemo bezbrižnim grickanjem.

Stoga se isplati ustati ranije i iskusiti čari jutarnjih treninga. Ne samo zbog brojke na vagi nego prvenstveno zbog zdravlja. Naravno, prije, tijekom i nakon treninga pij dovoljno vode, a ne zaboravi ni na obrok prije aktivnosti. To može biti banana s maslacem od kikirikija, proteinska pločica ili omlet s tostom. Ipak, preporuka je da prije treninga ne jedeš obilan doručak, no nešto ipak trebaš 'prigristi'. Sama ćeš morati ustanoviti što ti odgovara, ali doručak nemoj preskakati.