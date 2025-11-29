403 Forbidden

Moda
SNJEŽNI GLAM

Zimska bajka na špici: Dama u bijelom pokazala kako spojiti meku eleganciju i nordijski šarm

Žena.hr
29. studenoga 2025.
Zimska bajka na špici: Dama u bijelom pokazala kako spojiti meku eleganciju i nordijski šarm
Pavao Bobinac/Dosadni Fotograf
Dugački teddy kaput, luksuzni dodaci i slojeviti styling pokazuju da šetnja gradskim ulicama može biti demonstracija vrhunske profinjenosti i urbanog šarma - čak i kad je temperatura blizu nuli

Zagrebačka špica zimi nikad nije bila samo šetnica – ona je modna pozornica na kojoj se i najtiši tonovi pretvaraju u chic manifest. Jedan od outfita koji su privukli pažnju prošlog vikenda dokazuje da toplina i luksuz ne moraju biti u suprotnosti – dapače, kad se spoje, rađa se stil koji djeluje kao zimska bajka ispričana kroz prizmu tihog luksuza.

Središnji komad kombinacije je dugački teddy kaput u mliječnoj, gotovo alpskoj nijansi, čija tekstura asocira na snijeg koji je tog dana lagano padao. Mekan i voluminozan, ali krojem dovoljno definiran da zadrži strukturu, kaput funkcionira kao statement. Njegova dužina i monokromatska baza stvaraju izduženu, profinjenu siluetu, održavajući onu sofisticiranu lakoću koju bismo očekivali na ulicama skandinavskih gradova ili na pariškim avenijama tijekom prosinca.

Zimska bajka na špici: Dama u bijelom pokazala kako spojiti meku eleganciju i nordijski šarm
Pavao Bobinac/Dosadni Fotograf

Ispod kaputa, slojevitost dodatno obogaćuje styling – svilenkasti šal neutralne palete s decentnim printom uvodi dozu rafinirane dinamike. Bijela kapa s pomponom donosi neočekivanu dozu nordijskog šarma - funkcionalna, ali i razigrana, ona je zvijezda među odabranim modnim dodacima. Uz transparentne dioptrijske naočale, efekt je intelektualni chic: moderna žena koja živi trenutak, ali razmišlja deset koraka unaprijed.

Prava snaga outfita, pak, leži u balansu mekog i odlučnog. Prošivene statement hlače u bijeloj nijansi imaju volumen, no ostaju unutar iste harmonične palete – hrabro, trendi, ali promišljeno. Čizme u konjak-smeđoj boji prizemljuju kombinaciju, dodajući vizualnu toplinu i funkcionalnost. Rukavice od crne kože sa zlatnim detaljima daju fini kontrast i urbani edge koji sprječava da monokromatski look postane previše sladak. Torba je najluksuzniji detalj outfita - riječ je o modelu Gucci Horsebit 1955, sa zlatnim lancima. Prepoznatljiva je po ikoničnom metalnom "Horsebit" detalju na prednjoj strani i kombinaciji crne kože sa zlatnim metalnim elementima.

Ovo je styling koji živi između svjetova: luksuzan, mekan i topao, ali s 'street gardom'. Bez trend-histerije, bez glasne brendirane logomanije – ali s nevjerojatnom sposobnošću da bude primijećen i zapamćen. Moglo bi se reći da moda na špici ove zime ima novo ime: meko na dodir, ali upečatljivo na prvi pogled. 

Pročitajte još o:
Zagrebačka špicaModa
