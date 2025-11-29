ADVENT NA ŽENA.HR
Pogledajte 45 predivnih adventskih vijenaca naših čitateljica
29. studenoga 2025.
Advent je pravo vrijeme za kreativnost, a naše čitateljice to su još jednom dokazale. Stiglo nam je mnoštvo prekrasnih, pažljivo izrađenih vijenaca u kojima se spajaju tradicija, toplina doma i osobni stil.
Od klasičnih zimzelenih kombinacija do modernih, minimalističkih verzija — svaki vijenac priča svoju priču i unosi dašak blagdanske čarolije. U galeriji donosimo 45 najmaštovitijih vijenaca koje su naše drage čitateljice podijelile s nama.Pogledajte ih i prepustite se blagdanskom ugođaju!
