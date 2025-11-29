403 Forbidden

ZA SVAKI ZNAK

Horoskop za nedjelju: Lavovi trebaju odmor, djevice će zasluženo uživati

Žena.hr
29. studenoga 2025.
Horoskop za nedjelju: Lavovi trebaju odmor, djevice će zasluženo uživati
Shutterstock
Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu nedjelju

Ovan

LJUBAV: Sklad u emotivnom životu stabilizirat će vašu vezu s voljenom osobom i danas. Samci neka svakako izađu. Bit će im lijepo. POSAO: Vaša poslovna postignuća su sve očitija, tako da ne trebate brinuti zbog malih čarki i previranja. ZDRAVLJE&SAVJET: Nastavite dalje.

Bik

LJUBAV: Obećanja koje ste dali ili primili, bit će održana, a vi spokojni, ispunjeni i zadovoljni u dragom vam društvu. POSAO: Ne morate uvijek nalaziti razlog za prigovor. Za promjenu sagledavajte samo dobre stvari. ZDRAVLJE&SAVJET: Vaše promatranje drugih može biti naporno.

Blizanci

LJUBAV: Pokazat će se da vaša najdraža osoba ima inventivne ideje. Prihvatit ćete ih i tako osvježiti svoju vezu. POSAO: Osim male zbunjenosti povezane s vašim šefom, ništa vas posebno neće brinuti u vezi posla. ZDRAVLJE&SAVJET: Idite u prirodu.

Rak

LJUBAV: Vjerojatno ćete se zateći u većem društvu tako da će vaši nemiri s partnerom biti nezapaženi u gužvi ljudi. POSAO: Iskoristite dane pred sobom da malo više razmislite o sebi i svom načinu ne-prihvaćanja suradnje s drugima. ZDRAVLJE&SAVJET: Pametnom je dosta jednom.

Lav

LJUBAV: Nastavit ćete nizati jedan za drugim ljubavne uspjehe. Oni u vezama blistaju, a samci su puni nade i izlaze. POSAO: S radošću ćete privesti radni tjedan kraju svjesni da ste radili dobro i još bolje nadilazili izazove. ZDRAVLJE&SAVJET: Imate pravo na mali odmor.

Djevica

LJUBAV: Nastavljate dijeliti sreću, radost i zadovoljstvo svima oko sebe. Ako ste još sami, idite među ljude, pa makar samo do dućana. POSAO: Povremeno će vam pasti na pamet stara sitna inventura koja je ostala nedovršena zbog nepristiglih informacija. No i to će se riješiti kad tad. ZDRAVLJE&SAVJET: Uživajte.

Vaga

LJUBAV: Ako ste odlučili biti ljubazniji, neka to bude iskreno. Svako pretvaranje odvest će vas korak nazad u odnosima. POSAO: Analizirat ćete mogućnosti jedne poslovne suradnje s inozemstvom. Stvari još nisum definirane, nedostaju informacije. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite strpljivi.

Škorpion

LJUBAV: Bit ćete snalažljivi kako samo vi znate. Iz svoje mašte izvući ćete odgovor na svako pitanje partnera. POSAO: Mnogi će vikend iskoristiti za istraživanje nepoznatog. Neki će to činiti na izletu, a drugi kroz duhovnost. ZDRAVLJE&SAVJET: Dobro ćete se provesti.

Strijelac

LJUBAV: Kad bi zbrojili sve svoje ljubavne snove, shvatili biste da u posljednje vrijeme samo sanjate. Spustite se na zemlju. POSAO: Oni koji rade u umjetničkim krugovima, danas će funkcionirati dobro. Svi ostali jedva će čekati da nekamo zbrišu s posla. ZDRAVLJE&SAVJET: Uspjeh u alternativnim terapijama.

Jarac

LJUBAV: Ono čega nema u vašim osobnim odnosima danas ćete uspješno nadomjestiti uz pomoć svoje mašte. POSAO: Klimanje glavom nikom nije od koristi, ali i pokretanje revolucije nije najbolje rješenje. Treba razmisliti. ZDRAVLJE&SAVJET: Neki će zaplesati.

Vodenjak

LJUBAV: Oni koji čekaju glas u vezi ljubavi iz inozemstva, bit će u poziciji nejasnoće i morat će se strpjeti još neko vrijeme. POSAO: Ako proanalizirate prethodni radni tjedan, možete biti sasvim zadovoljni. Barem vam posao ide od ruke. ZDRAVLJE&SAVJET: Usredotočite se na pozitivne stvari.

Ribe

LJUBAV: Neki će pozvati prijatelje u posjetu ili će otići k njima, te zajedno analizirati svoju ljubavnu situaciju. POSAO: Ne postoji recept uspješnosti koji pokušavate naći, nego jednostavno treba raditi, a rezultati onda dođu sami po sebi. ZDRAVLJE&SAVJET: Vrijeme je da odrastete.

