Želiš brže izgubiti kilograme? Ovih pet savjeta u tome bi ti mogli pomoći

Dugotrajni rezultati ne dolaze preko noći. To vrijedi i za mršavljenje za koje je potrebno puno truda i odlučnosti. Da bi se približila cilju, nema mjesta za izgovore da ćeš krenuti 'od sutra'. Pravo vrijeme je sad, a gubitak kilograma može te dovesti do zdravog života. U krajnjoj liniji, bit ćeš zadovoljna jer si bila predana cilju i nisi posustala. Taj dio je često najteži – prije ljetne sezone ljudi krenu vježbati nadajući se da će u nekoliko tjedana izgraditi liniju i doživjeti drastičnu promjenu.

Promjena je, naravno, moguća, ali se potrebno držati određenih pravila. Nema smisla tjedan dana paziti na prehranu i intenzivno trenirati, a onda se prepustiti. Konzistentnost je ključna i tu bismo ti uvijek savjetovali da se obratiš stručnjaku, posebice ako ti je svijet vježbanja nešto novo.

Da bi mršavljenje bilo uspješno, potrebno je voditi računa o treningu koji je adekvatan tvojim mogućnostima i potrebama te o balansiranoj prehrani. Osim toga, stres i manjak sna često uzrokuju usporen gubitak kilograma. Kad smo pod stresom i neispavani, skloni smo posezati za masnom i slatkom hranom, a to isto činimo i kad nam je dosadno ili kad jedemo dok radimo. Tad čovjek nije svjestan koliko kalorija unosi, a za uspješan gubitak kilograma važno je unositi manje, a trošiti više kalorija.

Dakako, kao i na svakoj društvenoj mreži, i na TikToku možeš pronaći iskustva ljudi koji su u kratkom roku izgubili nekoliko kilograma. Najčešće je to 4-5 kilograma u mjesec dana. Portal Eat This Not That konzultirao se s nutricionisticom dr. sc. Lisom Young i saznao uz koje je trikove moguće ubrzati mršavljenje.

Iako smo uvijek na strani dugotrajnih rezultata, ove bi ti navike mogle pospješiti proces mršavljenja. Naravno, što vrijedi za jednu osobu, možda neće odgovarati drugoj, no generalno bi ovi savjeti mogli biti korisni. Ipak, ne žuri s rezultatima jer bi izgubljeno mogla ubrzo vratiti.

Jedi puno povrća

Prvi savjet nutricionistice Young jest da, želiš li brže smršavjeti, jedeš puno povrća. I inače bi pola tvog tanjura trebalo sačinjavati povrće. Kako još jedno potvrđuje, povrće je super jer je niskokalorično, a čini te sitom duže vrijeme. ''Obogaćeno je vlaknima koje vas drže sitima, reguliraju apetit i sprječavaju prejedanje'', ističe Young. Uz to, obiluje vitaminima, mineralima i antioksidansima koji su ti uvijek jako važni, a posebno kad unosiš manje kalorija.

Važan je kalorijski deficit

Kako bi skinula kilograme, važno je jesti više manjih obroka te nastojati unositi manje kalorija. "Da biste stvorili kalorijski deficit, morate povećati tjelesnu aktivnost i uvesti promjene u prehranu", objašnjava Young. Dakle, za stopostotni rezultat jednako je važna i prehrana i potrošnja kalorija. To ne znači da trebaš gladovati – upravo suprotno. Tvoja bi se prehrana i dalje trebala sastojati od raznolike hrane koja je nutritivno bogata.

U prehranu uvrsti proteine

Proteini utječu na apetit i osjećaj sitosti. Da bi gubila kilograme važno je birati kvalitetne proteine, a naša je preporuka da ih uključiš u doručak. Jaja, maslac od kikirikija, kvinoja, a potom sardine za ručak dobar su odabir za zdrave obroke. Naravno, za bolje rezultate bitno je pratiti unos kalorija, ali i dnevnu tjelesnu aktivnost. U tom ti može pomoći pisanje dnevnika ili praktične besplatne aplikacije. I još nešto: kloni se grickanja dok radiš za računalom ili gledaš televiziju – ma koliko god da zalogaji bili zdravi, ključan je kalorijski deficit i svjesnost o tome što jedeš i piješ. Zato je najbolje sjediti za stolom i polagano jesti jer će tako mozak lakše registrirati da je pun.

Smanji unos ugljikohidrata

Ovo je klasičan savjet kad je riječ o mršavljenju, no nije ga na odmet ponoviti. I nutricionistica Young potvrđuje da ugljikohidrati obično otvaraju apetit. Oni su izvor energije, a kad ih manje unosiš, tijelo koristi pohranjenu masnoću što s vremenom rezultira gubitkom kilograma. Uz to, ugljikohidrati se brže probavljaju u usporedbi s proteinima i mastima pa te čine gladnom nedugo nakon obroka.

Ne zaboravi na vježbanje

Ipak ništa bez vježbanja i redovite tjelesne aktivnosti. Čovjek bi se trebao redovito kretati ne samo zbog vage nego prvenstveno zbog zdravlja. Užurbani način života često nas zatvara u uredske prostore i 'tjera' na sjedeći položaj, no upravo je trening važan za gubitak kilograma. Šetnja, trčanje, plivanje, bicikliranje, grupni ili individualni treninzi ili pak plesovi poput zumbe – sve su to provjereni načini sagorijevanja kalorija. Ovisno o tvom stanju i cilju, kod provjerenog se stručnjaka raspitaj kakav bi ti plan prehrane i treninga bio najbolji. Samo hrabro i uporno do rezultata!