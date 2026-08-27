Horoskop za petak: Blizanci donose važnu poslovnu odluku, ovnovi neka biraju bitke

Danas nas čeka jedan od najintenzivnijih astroloških trenutaka ovog ljeta, a njegov utjecaj mnogi će osjetiti na vrlo osobnoj razini. Pomrčina u ribama donosi emocionalno čišćenje, zatvaranje starih priča i priliku da napokon zakoračimo u novo poglavlje

Ovan

LJUBAV: Pomrčina aktivira polje tajni pa na površinu izlaze skriveni osjećaji. Iskren razgovor, iako težak, definira budućnost veze. Slobodnima prilazi osoba drugačija od uobičajenog tipa. POSAO: Energični ste, no pazite na impulzivne reakcije pod pritiskom. Očekuje se veća odgovornost pa je ključno sačuvati strpljenje kako biste izbjegli sukobe i prebrze zaključke. ZDRAVLJE & SAVJET: Potrebno vam je usporavanje. Pomrčina upozorava na umor i potrebu za kvalitetnim odmorom. Ne mora svaka bitka biti vaša.

Bik

LJUBAV: Fokus je na prijateljstvima i društvenim odnosima. Shvatit ćete tko su vam istinski prijatelji, a koje se veze temelje na navici. Moguć je i važan, olakšavajući razgovor sa obitelji. POSAO: Pitanja financijske sigurnosti su u prvom planu. Ovaj dan donosi rasplet poslovnih situacija koje su vas dugo opterećivale. Jasnije ćete vidjeti kome vrijedi posvetiti svoje vrijeme. ZDRAVLJE & SAVJET: Postaje očito gdje ste prešućivali svoje stavove radi pripadanja. Slušajte potrebe tijela i dopustite si više odmora.

Blizanci

LJUBAV: Iako ste usmjereni na karijeru, partner traži više pažnje. Ne prenosite napetost s posla u privatni život. Budite spremni na kompromis kako biste sačuvali sklad u vezi. POSAO: Pomrčina Mjeseca direktno osvjetljava vaš sektor karijere, donoseći sudbinske preokrete. Moguća je promjena posla ili spoznaja da je vrijeme za novi smjer. Odluka koju donesete sada mijenja sljedeće mjesece. ZDRAVLJE & SAVJET: Osjećate manjak energije. Previše obveza iscrpljuje vas. Odvojite poslovni pritisak od privatnog života i odmorite se.

Rak

LJUBAV: Potreba za intimom je naglašena. Večer ćete radije provesti kod kuće s voljenom osobom nego u gužvi, što može dovesti do manjih nesuglasica ako partner ima druge planove. POSAO: Čini vam se da svi odugovlače s obvezama, što vas frustrira. Zadržite strpljenje i fokusirajte se na svoje zadatke. Neočekivane vijesti mogu promijeniti tijek vaših planova. ZDRAVLJE & SAVJET: Pomrčina aktivira želju za promjenom perspektive. Ako se osjećate povučeno, potaknite se na druženje. Čuvajte živčani sustav.

Lav

LJUBAV: Vaš magnetizam je na vrhuncu. Pomrčina produbljuje intimne veze, a skrivene emocije izlaze na površinu, što će pročistiti odnose i donijeti novu razinu iskrenosti. Strasti su jake. POSAO: Rješavaju se financijska pitanja vezana uz zajedničke resurse, kredite ili dugove. Zaključuje se jedna tema financijske ovisnosti. Dobivate priliku zablistati, no pazite na ego. ZDRAVLJE & SAVJET: Velika vanjska aktivnost traži dovoljno oporavka. Ne ignorirajte znakove iscrpljenosti. Obratite pažnju na krvni tlak.

Djevica

LJUBAV: Pomrčina se događa u vašem polju partnerstva, stavljajući odnose na kušnju. Dan je idealan za iskrene razgovore. Stabilni odnosi postaju dublji, dok oni iscrpljujući gube prostor. POSAO: Merkur u vašem znaku čini vas iznimno oštrima i praktičnima. Idealan je dan za organizaciju, rješavanje problema i važne pregovore. Kolege cijene vaš trud i posvećenost. ZDRAVLJE & SAVJET: Pun Mjesec donosi oslobođenje od tereta. Ključan je uvid u granicu između služenja i žrtvovanja sebe. Odmor vam je neophodan.

Vaga

LJUBAV: Venera u vašem znaku donosi sklad. Lakše pronalazite zajednički jezik s partnerom, izražavate osjećaje i rješavate nesuglasice. Vaša elegancija privlači, pa je dan odličan za nova poznanstva. POSAO: Jedan ste od sretnijih znakova tjedna. Intuicija vam jasno pokazuje pravi put, a moguća je i neočekivana pomoć. Iskoristite energiju za pokretanje projekata ili važne pregovore. ZDRAVLJE & SAVJET: Pomrčina mijenja vaš odnos prema radu i navikama. Raspored koji vas iscrpljuje više nije održiv. Uvedite jasnije granice.

Škorpion

LJUBAV: Romantična priča dolazi do odlučujućeg trenutka. Više ne pristajete na nejasan odnos i tražit ćete konkretne dokaze ljubavi. Ako je veza postojala u obećanjima, slijedi trenutak istine. POSAO: Moguće su prepreke, ali vaša upornost sve rješava. Intuicija vam je izoštrena, a važni razgovori mogli bi promijeniti vaš pogled na poslovne situacije. Vjerujte svojim osjećajima. ZDRAVLJE & SAVJET: Potrebno vam je više sna jer se emocionalno trošite. Ne iscrpljujte se. Kreativnost bez cilja vratit će vam životnu radost.

Strijelac

LJUBAV: Prijateljski odnos lako može dobiti romantičnu dimenziju. Otvoreni ste za nova iskustva i širite pozitivnu energiju, što vas čini vrlo privlačnima. Moguća je i uzbudljiva avantura. POSAO: Pomrčina stavlja završnu točku na jedno obiteljsko ili stambeno pitanje, što donosi emocionalno rasterećenje. Dan donosi i nagradu za ustrajnost te uvide potrebne za budućnost. ZDRAVLJE & SAVJET: Rasterećenje dolazi kada prestanete nositi odgovornost koja vam ne pripada. Tijelo traži kretanje, ali i odmor u prirodi.

Jarac

LJUBAV: Mogući su nesporazumi u komunikaciji. Važni razgovori mogli bi promijeniti vašu percepciju bliskih osoba. Unesite više emocija u riječi; ljudi će vas bolje razumjeti kada pokažete što osjećate. POSAO: Ambicija vas gura naprijed, no pripazite na komunikaciju s autoritetima. Pomrčina vas potiče da otpustite krute mentalne obrasce i uvjerenja da sve mora biti dokazano i logično. ZDRAVLJE & SAVJET: Intuicija vam je izražena, poslušajte je. Pojedine istine nadilaze činjenice. Moguća je glavobolja zbog mentalne napetosti.

Vodenjak

LJUBAV: Odnosi s prijateljima i partnerom su u fokusu. Pomirenja su moguća, pa je sada prilika da riješite eventualne sukobe. Pomrčina vas podsjeća da cijenite ljude u svom životu. POSAO: Preispitujete odnos prema novcu i sigurnosti. Pomrčina zaključuje jednu temu vezanu uz prihod ili način trošenja. Financijski aranžman koji više nema smisla dolazi svome kraju. ZDRAVLJE & SAVJET: Vaša vrijednost ne ovisi o vanjskim potvrdama. Fokusirajte se na ono što vas istinski ispunjava i budite kreativni.

Ribe

LJUBAV: Pomrčina u vašem znaku donosi veliko emocionalno čišćenje. Vrijeme je da povučete crtu u odnosima koji su nejasni i iscrpljujući. Slijedi osobna odluka koju više ne odgađate. POSAO: Ovo je dan završetaka. Intuicija vam donosi ključne uvide i pomaže riješiti nesporazume. Spoznaja da ono što ste smatrali uspjehom više nije vaš put može biti oslobađajuća. ZDRAVLJE & SAVJET: Vaša osjetljivost je vaša snaga. Dopustite si osjetiti i otpustiti nakupljene emocije. Prihvatite osobu kakva ste postali.

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