Tjedni horoskop od 6. do 12. srpnja: Vrijeme je za preuzimanje kontrole nad sudbinom

Tjedan pred nama donosi snažnu energiju promjena i introspekcije. Dok Merkur nastavlja svoj retrogradni hod u znaku raka, pozvani smo da preispitamo prošle odluke, osobito one vezane uz dom i obitelj

Ovan

LJUBAV: Naglašena je potreba za preuzimanjem inicijative. Energija Mjeseca u vašem znaku na početku tjedna potiče vas da budete direktni, no retrogradni Merkur upozorava na moguće nesporazume s članovima obitelji. Budite strpljivi i pronađite vremena za duboke razgovore koji mogu zatvoriti stara poglavlja. POSAO: Projekti vam se čine izvedivijima nego ikad. Imate svježi zamah i praktičnu jasnoću, ali kvadrat Sunca i Saturna traži odgovornost. Sredinom tjedna poboljšajte rutine, ne započinjite nešto novo. Komunicirajte svoje ideje samouvjereno. ZDRAVLJE&SAVJET: Vaša vitalnost je na vrhuncu, ali ne zaboravite se odmoriti. Sredinom tjedna Mjesec u biku podsjetit će vas da je vrijeme za punjenje baterija. Kanalizirajte višak energije u tjelovježbu kako biste se pripremili za sve izazove koje Merkur donosi.

Bik

LJUBAV: Ovo je tjedan za prizemljenje u ljubavi. Mjesec u vašem znaku sredinom tjedna potiče vas da budete ranjiviji i pokažete partneru svoju nježniju stranu. Ulazak Venere, vašeg vladara, u znak djevice 9. srpnja donosi mirniju i praktičniju energiju, idealnu za jačanje temelja veze. POSAO: Početak tjedna iskoristite za dobro planiranje da ostanete ispred svih. Venera u djevici čini pozitivan aspekt s vašim znakom, što vam daje zamah. Krajem tjedna, s Mjesecom u blizancima, posvetite se analizi financija. Odolite porivu za trošenjem i napravite budžet. ZDRAVLJE&SAVJET: Tjedan je opuštajući, iskoristite ga da ugodite sebi. Energija Mjeseca u vašem znaku idealna je za samonjegu. Strpljivost i ustrajnost donose vam opipljive rezultate na svim poljima, stoga ostanite posvećeni svojim ciljevima.

Blizanci

LJUBAV: Vaš društveni život je u usponu. Mjesec u ovnu na početku tjedna potiče vas na upoznavanje novih ljudi. Krajem tjedna, kada Mjesec uđe u vaš znak, idealno je vrijeme za obnavljanje starih veza, čemu pogoduje i retrogradni Merkur. Budite pažljivi u komunikaciji kako biste održali mir. POSAO: Sredinom tjedna fokus je na širenju karijere. Vaša inteligencija dolazi do izražaja i lako osvajate druge svojim idejama. Ipak, vaš vladar Merkur je retrogradan, stoga izbjegavajte nesporazume i dvaput provjerite sve dogovore, osobito one vezane uz financije. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite svjesni svojih riječi jer Mars u vašem znaku može donijeti dozu nestrpljivosti. Vikend iskoristite za širenje vidika i ideja, ali pronađite i trenutke za odmor kako biste napunili baterije. Ostanite znatiželjni, ali i prizemljeni.

Rak

LJUBAV: Retrogradni Merkur u vašem znaku čini vas izrazito osjetljivima i sklonima vraćanju u prošlost. Cijeli svijet može vam se činiti kao kaotično more. Umjesto da jurite naprijed, usporite i slušajte što vam svemir poručuje. Razgovori s partnerom sada mogu donijeti prijeko potrebnu jasnoću. POSAO: Na početku tjedna bit ćete u centru pažnje. Podrška mentora ili nadređenih donosi vam konstruktivne kritike koje vode do uspjeha. Sredinom tjedna razmislite o timskom radu - vaše liderske vještine su tražene. Oslonite se na svoju intuiciju pri donošenju odluka. ZDRAVLJE&SAVJET: Odmor je ključan, osobito krajem tjedna. Uz Mars i Uran u blizancima, teško ćete pronaći mir, stoga pokušajte s meditacijom. To će vam pomoći da se prizemljite i vratite mentalnu bistrinu usred emocionalne oluje.

Lav

LJUBAV: S Jupiterom u vašem znaku, optimizam i samopouzdanje rastu. Vjerovanje u vlastiti potencijal vaša je glavna tema. Postoji potreba da preispitate neku staru ljubavnu priču i možda konačno stavite točku na nju. Venera napušta vaš znak 9. srpnja, iskoristite strastvene vibracije do tada. POSAO: Sredinom tjedna vaši poslovni ciljevi dolaze u fokus. Retrogradni Merkur mogao bi vas potaknuti na promjene u karijeri. Budite otvoreni za nove metode rada. Vikend je uzbudljiv i idealan za učenje novih vještina ili istraživanje tema koje vas intrigiraju. ZDRAVLJE&SAVJET: U svom ste elementu. Iskoristite energiju vatre da pokrenete stvari, ali ne zaboravite na odgovornost koju donosi kvadrat Sunca i Saturna. Ravnoteža između odvažne akcije i discipliniranog planiranja donijet će vam dugoročan uspjeh.

Djevica

LJUBAV: Venera ulazi u vaš znak 9. srpnja, što donosi period njegovanja odnosa. Iako ovo možda nije najživlje razdoblje za izlaske, idealno je za pružanje utjehe i podrške onima do kojih vam je stalo. Sredinom tjedna moguć je i novi, zanimljiv susret koji potiče Mjesec u biku. POSAO: Početak tjedna donosi iscjeljujuću energiju koja vam pomaže da odbacite sumnju u sebe i bolje odredite prioritete u karijeri. Retrogradnost vašeg vladara Merkura može donijeti manje kaosa nego inače, a možda vas čak i spoji s bivšim kolegama i prijateljima. ZDRAVLJE&SAVJET: Važno je pronaći ravnotežu između privatnog i javnog života, osobito tijekom vikenda. Praktična energija Venere u vašem znaku pomaže vam organizirati se i posvetiti brizi o sebi. Usredotočite se na male, ali dosljedne korake prema boljem zdravlju.

Vaga

LJUBAV: Tjedan započinje pod utjecajem Saturna, što vas uči lekcijama o neovisnosti i postavljanju vlastitih potreba na prvo mjesto. Venera ulazi u djevicu, pa će fokus biti na davanju i služenju, ali nemojte zaboraviti na sebe. Ovo je period kada trebate pokazati od čega ste sazdani. POSAO: Merkur je retrogradan u vašem polju karijere, što znači da napredak može biti usporen. Umjesto guranja novih projekata, vratite se starim strategijama ili nedovršenim zadacima. Revizije su moguće i dobrodošle, a vaša sposobnost diplomacije sada je ključna. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjećat ćete se spremnije za izazove jer vas Saturn priprema za njih. Sredinom tjedna prigrlite svoju neovisnu stranu. Vaša sposobnost da ostanete uravnoteženi pomoći će vam da uspješno prebrodite sve prepreke. Održavajte harmoniju u odnosima.

Škorpion

LJUBAV: Vaš raspored stvara izazove, stoga je dobra organizacija ključna. Sredinom tjedna, Mjesec u biku potiče vas da uživate u onome što vas čini sretnima i posvetite se partneru. Kraj tjedna donosi priliku za unutarnje iscjeljenje i zatvaranje poglavlja iz prošlosti. POSAO: Konjunkcija Marsa i Urana drži vas na oprezu, ali vi znate nositi se s iznenadnim promjenama. Nemojte dopustiti da vas retrogradni Merkur izbaci iz takta. Iskoristite svoju prodornu intuiciju da procijenite situacije i donesete ispravne odluke. ZDRAVLJE&SAVJET: Meditacija i introspekcija tijekom vikenda mogu vam pomoći da pronađete mir. Iako je razdoblje sporo za sve, vi imate priliku duboko procijeniti svoja uvjerenja i filozofiju. Okrenite se sebi kako biste pronašli odgovore. Vjerujte procesu.

Strijelac

LJUBAV: Prisutniji ste i svjesniji sebe. Mjesec u ovnu podsjeća vas da ne gubite iz vida tko ste. Krajem tjedna moguće su promjene u partnerskim odnosima, koje vas uče kako biti prisutniji za ljude do kojih vam je stalo. Iskreni razgovori jačaju veze. POSAO: Jupiter u lavu daje vam vjetar u leđa i vraća vas na pravi put ako ste se osjećali izgubljeno. Ovo nije vrijeme za velike rizike, već za pametne i promišljene poteze. Entuzijazam usidrite u realnom planiranju kako biste osigurali dugoročne temelje. ZDRAVLJE&SAVJET: Sredinom tjedna Mjesec u biku naglašava važnost brige o sebi. Pronađite svoju unutarnju snagu. Rutina vas umara, ali svaka promjena okruženja puni vas energijom. Isplanirajte kraći izlet ili naučite nešto novo kako biste se osjećali ispunjeno.

Jarac

LJUBAV: Sredinom tjedna energija odnosa se širi. Ovo je tjedan u kojem trebate biti iskreni o tome što želite od partnera, ali i od sebe. Iako ste fokusirani na ljubav, jednako je važno unijeti ljubav i u druge aspekte svog života. Komunikacija je ključna. POSAO: Retrogradni Merkur događa se točno preko puta vas, što može donijeti izazove u svim važnim partnerstvima, kako poslovnim tako i privatnim. Čini se kao da ne možete pronaći zajednički jezik. Najbolje je prepustiti se, slušati i tražiti kompromise. ZDRAVLJE&SAVJET: Vikend donosi lekcije o diplomaciji i razumijevanju. Venera u djevici pomaže vam ojačati temelje na kojima gradite život. Ne morate sve nositi sami - naučite se osloniti na druge. Budite oprezni pri sportskim aktivnostima zbog osjetljivosti koljena.

Vodenjak

LJUBAV: Početkom tjedna Mjesec u Ovnu budi nove ideje i potiče vas da se ponovno povežete s ljudima iz prošlosti. Krajem tjedna, Mjesec u blizancima može oživjeti sjećanja na staru ljubav. Slobodni imaju dobre šanse upoznati nekog novog tko je na istoj valnoj duljini. POSAO: Sredinom tjedna rad koji ste ulagali posljednjih tjedana dobiva priznanje. Ovo je dobro vrijeme da doradite ili restrukturirate svoje planove. Produktivnost vam možda nije na vrhuncu, ali otkazivanje nekih obaveza dat će vam više vremena za opuštanje. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjećat ćete snažnu potrebu za slobodom. Prestanite čekati savršen trenutak i krenite s onim što dugo planirate. Kanalizirajte energiju u kreativne i društvene projekte koji vas ispunjavaju. Vjerujte svom inovativnom duhu.

Ribe

LJUBAV: Saturn u vašem znaku čini vas rezerviranijima, a Mjesec u ovnu na početku tjedna iznosi neke istine na vidjelo. Ljubav ovog tjedna dolazi kroz osjećaj sigurnosti i mira, a ne kroz dramu. Intuicija vam je pojačana, vjerujte joj. POSAO: Retrogradni Neptun i Saturn u vašem znaku mogu donijeti osjećaj zastoja i konfuzije. Sredinom tjedna, vaš sustav podrške, prijatelji i obitelj, inspirira vas da slijedite snove. Započnite s detaljnim planiranjem. ZDRAVLJE&SAVJET: Vikend donosi novo poglavlje u vašem domu. Očekujte druženje s obitelji i možda zajednički projekt preuređenja. Ovo je odličan tjedan za kreativnost, odmor i povratak sebi. Prihvatite da promjena zahtijeva vrijeme i strpljenje.