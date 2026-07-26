Tjedni horoskop od 27. srpnja do 2. kolovoza donosi najsretniji dan u godini

Posljednji tjedan srpnja donosi jednu od najmoćnijih astroloških kulminacija ljeta, obećavajući velike prilike za svaki znak. U središtu zbivanja su dva ključna nebeska događaja koja se odigravaju istog dana: Pun Mjesec u vodenjaku i konjunkcija Sunca i Jupitera u lavu, oba 29. srpnja. Ovaj dan, koji astrolozi nazivaju najsretnijim u godini, stvara rijedak prozor za svježe početke, hrabre odluke i neočekivane proboje

Ovan

LJUBAV: Povjerenje i stabilnost postaju presudni u vašim odnosima. Otvoreno razgovarajte s partnerom o svojim nadama i snovima. POSAO: Shvaćate da grčevito držanje kontrole ograničava mogućnosti; fleksibilnost donosi neočekivane prilike i proboje. ZDRAVLJE&SAVJET: Pun Mjesec osvjetljava vaš sektor ispunjenja, donoseći mogući proboj vezan uz neku važnu nadu ili cilj. Slijedite svoje snove.

Bik

LJUBAV: U osobnim odnosima, zajedništvo postaje sve važnije. Neki će bikovi razmišljati o zajedničkom životu ili sljedećem koraku u vezi. POSAO:Ovo je jedan od najvažnijih tjedana u godini za vašu karijeru. Snažan pun Mjesec gura vas u središte pozornosti, što može donijeti promaknuće ili novu poslovnu ponudu. ZDRAVLJE&SAVJET: Pazite na prehranu. Energija vam je na visokoj razini, ali važno je brinuti se o tijelu.

Blizanci

LJUBAV: Obnova erotskog života donosi svježinu i novu iskru u stabilne veze. Budite otvoreni za eksperimentiranje. POSAO: Budite spremni na promjene i imajte spreman plan B. Pun Mjesec potiče vas na širenje u novim smjerovima, poput obrazovanja ili medijskih projekata. ZDRAVLJE&SAVJET: Pun Mjesec pleše u vašem sektoru ekspanzije, potičući vas na korak u nepoznato. Putovanje bi vam godilo.

Rak

LJUBAV: Samopouzdanje postaje vaša najveća prednost, što će se pozitivno odraziti i na privlačnost i na odnose. POSAO: Naglasak je na većim financijskim pitanjima. Pun Mjesec može donijeti vijesti o nagodbi, bonusu ili rješavanju duga. Kolege se oslanjaju na vas kao na pokretačku snagu. ZDRAVLJE&SAVJET: Vaša sreća dolazi kada prestanete sumnjati u sebe. Vjerujte u svoje sposobnosti i intuiciju.

Lav

LJUBAV: Pripremite se za jedan od najvažnijih tjedana za vaše odnose. Pun Mjesec donosi važnu odluku vezanu uz partnera. POSAO: Istovremeno, Sunce i Jupiter spajaju se u vašem znaku, donoseći nevjerojatnu sreću i vidljivost. Važne odluke mogu se ticati i poslovnih partnerstava. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne čekajte dopuštenje za ostvarenje ambicija. Ovo je vaš trenutak da zablistate i iskoristite sretnu energiju.

Djevica

LJUBAV: Iskrenost postaje vaš sretan adut. Otvoren razgovor s voljenom osobom može promijeniti sve i produbiti vašu vezu. POSAO: Pred vama je iznimno zaposlen tjedan jer Pun Mjesec obasjava vašu zonu produktivnosti. Usredotočite se na ono što treba učiniti. ZDRAVLJE&SAVJET: Ravnoteža između posla i privatnog života bit će ključna. Prestanite se brinuti o drugima i fokusirajte se na svoje potrebe.

Vaga

LJUBAV: Vaše srce bi ovog tjedna moglo eruptirati od vatrometa jer Pun Mjesec pjeva u vašoj zoni strasti. Za samce, moguć je susret sa srodnom dušom, dok zauzeti produbljuju vezu. POSAO: Kreativno razmišljanje se isplati. Iskoristite inovativne ideje kako biste nadogradili svoje vještine i napredovali u karijeri. ZDRAVLJE&SAVJET: Fokusirajte se na samopoboljšanje na svim poljima. Ulaganje u sebe sada donosi dugoročne rezultate.

Škorpion

LJUBAV: Pun Mjesec ističe vašu domaću zonu, pa su u fokusu dom, obitelj i unutarnji život. Povežite se s najbližima na dubljoj razini. POSAO: Zamah karijere brzo raste. Bilo da tražite priznanje ili novu ulogu, vrijeme je za strateško planiranje i odlučnu akciju. ZDRAVLJE&SAVJET: Očekuje vas tjedan koji će vas duboko povezati s emocijama. Posvetite se svom unutarnjem miru i stabilnosti.

Strijelac

LJUBAV: Umjesto da ispunjavate tuđa očekivanja u odnosima, usredotočite se na ono što vas istinski ispunjava. Autentičnost je ključ sreće. POSAO: Željni ste izraziti velike ideje. Pun Mjesec vas nadahnjuje na učenje, komunikaciju i ulazak na nove profesionalne teritorije. ZDRAVLJE&SAVJET: Vaša sreća dolazi kroz redefiniranje uspjeha. Budite strpljivi i vjerujte u proces – dobre stvari dolaze.

Jarac

LJUBAV: Osjećat ćete jaču potrebu za intimom i dubljom povezanošću. Izađite iz svoje emotivne zone komfora. POSAO: Ovaj tjedan donosi dodatni naglasak na vaš financijski život jer Pun Mjesec energizira sektor prihoda. Male, ali smislene odluke sada mogu stvoriti trajan napredak. ZDRAVLJE&SAVJET: Tjedan vas potiče da izađete iz zone komfora. To je ključ napretka na svim životnim poljima.

Vodenjak

LJUBAV: Mogući su novi počeci i u osobnim odnosima. U središtu ste transformativne energije, pa vjerujte svojim instinktima kada je srce u pitanju. POSAO: Vežite se, jer Pun Mjesec u vašem znaku donosi priliku da ostvarite veliki cilj ili plan. Mogući su značajni poslovni proboji. ZDRAVLJE&SAVJET: Ovo je vaš najvažniji tjedan u godini. Energija je euforična, ali i iscrpljujuća. Slušajte svoje tijelo.

Ribe

LJUBAV: Unutarnja mudrost vodi vašu sreću i u odnosima. Vaša će vam intuicija reći što trebate učiniti za poboljšanje ljubavnog života. POSAO: Umjesto da preispitujete zaslužujete li uspjeh, počnite se ponašati kao da ga već imate. Samopouzdanje će privući prilike. ZDRAVLJE&SAVJET: Očekujte da će vaša intuicija raditi punom parom. Pun Mjesec odjekivat će u vašim dubinama. Vrijeme je za odmor i punjenje baterija.

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