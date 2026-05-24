Tjedni horoskop od 25. do 31. svibnja: Lavove čekaju nova uzbuđenja, strijelci preuzimaju inicijativu na poslu

Strijelac, lav i blizanci su najsretniji znakovi ovaj tjedan, a kakva je prognoza za svaki znak otkrij u našem tjednom horoskopu

Ovan

LJUBAV: Konačno možete odahnuti jer je Mars napustio vaš znak, a s njim i velik dio stresa i napetosti u vezama. Nova, mirnija energija omogućuje vam da pristupite partneru s više strpljenja i razumijevanja. Početak tjedna iskoristite za rješavanje nesporazuma jer Mjesec u Vagi potiče diplomaciju i otvorenu komunikaciju. Sada je prilika da iscijelite stare rane i postavite temelje za harmoničniju budućnost. POSAO: Tarot karte pokazuju odlučnost i zamah, što znači da je vrijeme za akciju. Ipak, nemojte srljati. Strpljenje je ključno za uspjeh vaših projekata, posebno onih dugoročnih. Pun Mjesec u Strijelcu na kraju tjedna otkriva vam snagu koju posjedujete za stvaranje velikih stvari, potičući vas da razmišljate izvan okvira i ciljate više no ikad. Vjerujte u svoju viziju. ZDRAVLJE&SAVJET: Sredinom tjedna mogući su izazovi koji će testirati vaše strpljenje, bilo da se radi o tehničkim problemima ili frustrirajućim ljudima. Ključ je da ne reagirate na svaku prepreku impulzivno. Duboko udahnite i sačuvajte energiju. Pun Mjesec u Strijelcu u nedjelju pali vašu unutarnju vatru i otkriva vam svu snagu koju posjedujete za prevladavanje bilo kojeg izazova.

Bik

LJUBAV: Četvrtak donosi Mjesec u Škorpionu, koji baca intenzivno svjetlo na vaše odnose i najdublje motivacije, čineći vas iznimno karizmatičnima i privlačnima. Ova energija produbljuje strasti, ali može iznijeti na površinu i skrivene osjećaje poput ljubomore. Provedite kvalitetno vrijeme s voljenim osobama kako biste ojačali povezanost na iskrenim temeljima. POSAO: S Marsom u vašem znaku osjećate se neuobičajeno direktno i spremno za akciju. Ta vas energija gura naprijed, ali budite oprezni. Iako vam daje snagu da se izborite za sebe, nagli potezi mogu dovesti do nepotrebnih konfrontacija s kolegama. Strategija i planiranje unaprijed ključni su za očuvanje saveza koji su vam potrebni za uspjeh. Koristite svoju snagu mudro i postojano. ZDRAVLJE&SAVJET: Pun Mjesec u Strijelcu za vas djeluje iznenađujuće uzemljujuće, potičući vas da otpustite duboko ukorijenjena uvjerenja koja vas koče. Bilo da se radi o strahu od promjene ili sumnji u vlastite vrijednosti, sada je vrijeme da ih se oslobodite. Provedite vrijeme s voljenim osobama kako biste napunili baterije i osjetili se sigurno.

Blizanci

LJUBAV: Pun Mjesec u nedjelju obasjava vaš sektor veza, donoseći kulminaciju ili važan preokret. Ovaj astrološki događaj potiče potpunu transparentnost, suosjećanje i iskrene razgovore koji mogu produbiti odnose kao nikada prije. Ako ste nešto prešućivali, sada je vrijeme da to izgovorite s ljubavlju. Slobodnima se otvara prilika za značajan susret. POSAO: Sredinom tjedna Mjesec u Škorpionu idealan je za reorganizaciju radnog prostora i fokusiranje na vlastite projekte koji zahtijevaju detektivski rad. Privremena zbunjenost ili neočekivane informacije mogle bi vas uznemiriti početkom tjedna, ali ne brinite. Jasnoća stiže vrlo brzo, a vi ćete točno znati koji je vaš sljedeći korak. ZDRAVLJE&SAVJET: Sunce je u vašem znaku, što znači da je ovo vaše vrijeme za sjaj i punjenje energijom. Početak tjedna donosi poticajnu energiju za jačanje odnosa sa samim sobom kroz brigu o tijelu i duhu. Postanite svoj najveći navijač, slavite male pobjede i dopustite si da budete u centru pažnje. Vaša energija je zarazna.

Rak

LJUBAV: S Venerom u vašem znaku, vaša nježna, umjetnička i privlačna strana dolaze do punog izražaja. Ljudi su prirodno privučeni vašom toplinom i šarmom. Udobnost i sigurnost doma bit će vaša glavna tema ovog tjedna, stoga su idealne aktivnosti romantične večere kod kuće ili jednostavno uživanje u zajedničkom vremenu s partnerom. POSAO: Vašu pojačanu kreativnu energiju najbolje ćete usmjeriti na uređenje životnog ili radnog prostora, ali i na pokretanje novih projekata koji zahtijevaju maštu. Nedjeljni pun Mjesec u Strijelcu donosi trijumfalnu energiju u vaš sektor rada i svakodnevice, pokazujući vam koliko ste postigli u posljednjih godinu dana. Vrijeme je da s ponosom počnete graditi budućnost. ZDRAVLJE&SAVJET: Vaša intuicija je izoštrena do krajnjih granica, stoga joj bezuvjetno vjerujte prije nego što potražite savjet od drugih. Osjećaji u trbuhu su vaš najpouzdaniji kompas. Pun Mjesec vas potiče da s ponosom pogledate na svoj rast i napredak. Napravite popis svojih uspjeha i dopustite si da osjetite zadovoljstvo.

Lav

LJUBAV: Početak tjedna idealan je za druženje i povezivanje s prijateljima i susjedima, što može neočekivano probuditi i romantične iskre. Vaše liderske vještine sjaje u grupnim okruženjima i donose vam popularnost. Pun Mjesec u Strijelcu obasjava vašu kuću romantike, zabave i kreativnosti, donoseći vrhunac uzbuđenja i priliku za strastveni novi početak. POSAO: Neočekivane prilike donose pozitivan zamah i guraju vas u središte pozornosti. Vaša karijera i akademski ciljevi dolaze u fokus od četvrtka. Događaji se možda neće odvijati točno po planu, što bi moglo testirati vašu potrebu za kontrolom, ali dugoročno će sve ići vama u korist. Budite fleksibilni i otvoreni za iznenađenja. ZDRAVLJE&SAVJET: Kao vatreni znak, posebno ćete uživati u energiji punog Mjeseca u srodnom vatrenom znaku Strijelca. Osjećat ćete se nadahnuto, moćno i optimistično. Ova lunacija potiče vas da se povežete sa svojom unutarnjom snagom i hrabro zakoračite prema onome što istinski želite, bez straha i ispričavanja.

Djevica

LJUBAV: Intenzivno preispitujete svoje temeljne vrijednosti, što se neizbježno odražava i na vaše odnose. Više niste spremni na kompromise koji narušavaju vaš unutarnji mir. Sada postavljate temelje za sigurniju budućnost tražeći emocionalnu stabilnost, iskrenost i pouzdanost u partneru. Jasno komunicirajte svoje potrebe. POSAO: Financije i osjećaj sigurnosti su u prvom planu. Sredina tjedna potiče na duboko promišljanje i strateško planiranje umjesto impulzivnih poteza. Vaš naporan rad, disciplina i strpljenje napokon donose vidljive rezultate. Pun Mjesec na kraju tjedna donosi zasluženo priznanje u profesionalnom sektoru ili rješenje važne obiteljske situacije. ZDRAVLJE&SAVJET: Uspjeh, jasnoća i obnovljeni optimizam stižu kao nagrada za vaš trud uložen proteklih mjeseci. Osjećate kako se teret diže s vaših leđa. Nemojte donositi hitne odluke pod pritiskom; umjesto toga se oslonite na dobro promišljeno planiranje. Vaš um je sada oštar i spreman za postavljanje novih, dugoročnih ciljeva.

Vaga

LJUBAV: Ovo je iznimno moćan tjedan za ljubav. Mjesec u vašem znaku na početku tjedna donosi osjećaj olakšanja, samopouzdanja i magnetske privlačnosti. Važne istine o vašim osjećajima i vezama postat će očite, a iskreni razgovori sada mogu zacijeliti stare rane, ojačati odnose i riješiti nesporazume koji su dugo tinjali ispod površine. POSAO: Pun Mjesec u Strijelcu donosi ekspanziju i važne vijesti u vašem sektoru komunikacije i učenja. Vrijeme je da se vaš glas čuje. Vaši snovi postaju jači i osjećate se motivirano da ih pretvorite u stvarnost. Ovo je idealno vrijeme za pokretanje bloga, upisivanje tečaja ili pregovaranje o važnom ugovoru. ZDRAVLJE&SAVJET: Vaš socijalni život cvjeta, a druženja s prijateljima donose vam potrebnu podršku i razloge za slavlje. Osjećate se rasterećeno, optimistično i spremno za nove pobjede, što izuzetno pozitivno utječe na vaše opće stanje. Energija drugih ljudi vas sada liječi i nadahnjuje.

Škorpion

LJUBAV: Jedno staro i iscrpljujuće poglavlje se konačno zatvara, dok se stabilnija i ispunjenija budućnost počinje nazirati na horizontu. Emocionalno iscjeljenje koje doživljavate vraća vam samopouzdanje i optimizam u odnosima. Spremni ste otpustiti prošlost i otvoriti srce za ljubav kakvu zaslužujete. POSAO: Ovaj tjedan imate priliku pokazati drugima od čega ste sazdani i osjećate se ugodnije u centru pažnje. Vaša odlučnost i strast su zarazne. Tjedni Tarot horoskop naglašava da se trebate usredotočiti na ono što raste i ima potencijal, a ne trošiti energiju na projekte ili suradnje koji stagniraju. ZDRAVLJE&SAVJET: Ovaj tjedan donosi značajnu osobnu transformaciju. Doživljavate pravu renesansu, posebno od četvrtka, kada Mjesec uđe u vaš znak i pojača vašu intuiciju i karizmu. Vraća vam se osjećaj moći i kontrole nad vlastitim životom, što vas ispunjava dubokim mirom.

Strijelac

LJUBAV: Vaše rastuće samopouzdanje čini vas neodoljivo privlačnima i otvorenijima za nove početke. Spremni ste za uzbudljive prilike, pa tako i u ljubavi. Pun Mjesec u vašem znaku djeluje kao osobni novogodišnji vatromet – osjećate se obnovljeno i spremno za avanturu. Ako ste u vezi, ovo je vrijeme za oživljavanje strasti. POSAO: S punim Mjesecom u vašem znaku, ovo je vaš tjedan za nove početke i osobne proboje. Sve za što ste radili u proteklih šest mjeseci sada dolazi na naplatu. Tarot karte sugeriraju potrebu za ravnotežom i novi, neustrašivi korak naprijed u karijeri. Vrijeme je da preuzmete rizik i slijedite svoju viziju. ZDRAVLJE&SAVJET: Sva kozmička pažnja usmjerena je na vas. Ako ste imalo sumnjali u sebe, nedjeljna lunacija otkrit će vam mnoštvo divnih stvari zbog kojih ćete biti ponosni na svoj put. Osjećate se viđeno i potvrđeno. Vjerujte sebi dovoljno da napravite taj korak prema životu o kojem sanjate.

Jarac

LJUBAV: Moguća je kratkotrajna emocionalna zabrinutost, vjerojatno uzrokovana stresom s posla koji se prelijeva u privatni život. Ne donosite nagle zaključke. Rješenja postaju vidljiva do vikenda. Okružite se ljudima koje poštujete i koji vam pružaju stabilnost, jer je njihova podrška sada ključna za vaš mir. POSAO: Prelazak Marsa u srodni zemljani znak Bika donosi vam strukturu i postojanost. Početkom tjedna fokus je na odgovornostima. Moguća je kratkotrajna financijska zabrinutost, ali rješenja stižu brže no što mislite. Razmjenjujte ideje s kolegama jer će vam timski rad pomoći da prevladate sve prepreke. ZDRAVLJE&SAVJET: Mars u Biku donosi vam prijeko potrebno uzemljenje i pomaže vam da usporite. Pun Mjesec u nedjelju osvjetljava vašu podsvijest, pomažući vam da se oslobodite nepotrebnih briga i tereta prošlosti. Vrijeme je za duhovno čišćenje i otpuštanje svega što vas iscrpljuje kako biste krenuli prema većoj stabilnosti i miru.

Vodenjak

LJUBAV: Val inspiracije i svježa motivacija pokreću vas i otvaraju za nova poznanstva i druženja. Uranjanje u nova iskustva, poput tečaja, putovanja ili grupnog projekta, daje vam vjetar u leđa i na ljubavnom planu. Ljude privlači vaš jedinstven um i vizija, stoga budite svoji i povežite se s onima koji vas razumiju. POSAO: Posvetite svoju zavidnu mentalnu energiju osobnim ili akademskim projektima koji vas istinski ispunjavaju. Utjecajni pun Mjesec u Strijelcu aktivira vaš sektor prijateljstva i dugoročnih ciljeva, pripremajući vas za preuzimanje novih liderskih uloga unutar zajednice ili tima. Vrijeme je da preuzmete vodstvo i inspirirate druge. ZDRAVLJE&SAVJET: Uzbudljivi događaji i nove prilike mogu zahtijevati fleksibilnost i brze prilagodbe, stoga ostanite otvorenog uma i prilagodljivi. Ova lunacija snažno je povezana sa samopouzdanjem i poručuje vam da s ponosom nosite svoju krunu. Prihvatite svoju jedinstvenost – ona je vaša najveća snaga.

Ribe

LJUBAV: Tarot prognoza ukazuje na snažnu intuiciju, emocionalno zadovoljstvo i uspješan završetak važnog životnog ciklusa. To može značiti kraj jedne faze veze i početak nove, dublje ili pak kraj perioda samoće. Očekujte podršku koja stiže s raznih strana, a vaše srce se osjeća ispunjeno i sigurno. POSAO: Vaša glavna tema ovog tjedna je postavljanje čvrstih temelja za budućnost, posebno u karijeri. Novi kreativni pothvati su naglašeni, a zvijezde vas guraju u ulogu vođe. Pun Mjesec u Strijelcu obasjava vrh vaše astrološke karte, donoseći veliko postignuće, priznanje ili promaknuće. Vaš trud je napokon viđen. ZDRAVLJE&SAVJET: Putovanja i novi pothvati su naglašeni, ali jednako vas može ispuniti i mirno čitanje dobre knjige kod kuće. Pronađite ravnotežu između vanjske ekspanzije i unutarnjeg mira. Pun Mjesec u Strijelcu donosi važno razdoblje samootkrivanja, pomažući vam da shvatite što uistinu želite od života.