Tjedni horoskop od 20. do 26. srpnja: Lavovi, počinje vaša sezona, pred vagama je uspjeh

Nakon tjedana zastoja i unutarnjih preispitivanja, zvijezde napokon nude olakšanje. Najveća vijest je kraj retrogradnog Merkura 23. srpnja, što donosi jasnoću i pokreće planove. Gotovo istovremeno, 22. srpnja, Sunce ulazi u lava, započinjući sezonu samopouzdanja

Ovan

LJUBAV: Napetost u odnosima, potaknuta kvadratom Mjeseca i vašeg vladara Marsa, mogla bi vas učiniti nestrpljivima. Ne doživljavajte svaki otpor kao odbijanje. Dajte si prostora da djelujete bez reaktivnosti. Krajem tjedna stvari se smiruju, otvarajući put za iskrene razgovore. POSAO: Žudite za zamahom, no čini vam se da vam svi stoje na putu. Fokusirajte energiju. Saturnova retrogradnost u vašem znaku, koja počinje 26. srpnja, označava početak ključnog razdoblja za osobni rast. Uložite u sebe sada kako biste ubirali plodove godinama. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne trebate se ohladiti, trebate ostati postojani. Kanalizirajte višak energije u produktivne ciljeve.

Bik

LJUBAV: Početkom tjedna Mjesec se susreće s Venerom, budeći čežnju za poznatim i sigurnim. Ipak, kvadrat Venere i Marsa 23. srpnja testira vašu spremnost na promjene, posebno u ljubavi. Nije upozorenje, već poticaj. Ono što treba uskladiti, pokazat će se samo od sebe. POSAO: Sjeverni čvor 26. srpnja prelazi u vodenjaka, osvjetljavajući vaš sektor karijere i svrhe. Ovo je duboko razdoblje za profesionalni uspjeh. Ako ste razmišljali o promjeni posla, energija vas podržava da se uskladite sa svojim pozivom. ZDRAVLJE&SAVJET: Niste u zaostatku, samo fino podešavate svoj put. Vjerujte onome što se čini utemeljeno, a ne samo onome što dobro izgleda.

Blizanci

LJUBAV: Vaš vladar Merkur kreće direktno, donoseći olakšanje u komunikaciji. Razgovori sada teku slobodnije. Obiteljski izazovi mogli bi vam zaokupiti pažnju, no partner će pokazati razumijevanje. Slobodni lakše sklapaju nova poznanstva i osjećaju se otvorenije nego prije. POSAO: Ambicije vam rastu i osjećate da možete ostvariti sve. Prelazak Sjevernog čvora u vodenjaka 26. srpnja otvara novo doba obilja i avanture. Budite spremni na prilike za putovanja i širenje horizonta. Sreća je na vašoj strani. ZDRAVLJE&SAVJET: Obrada informacija vlastitim tempom ključna je. Ne morate odmah djelovati na svaki uvid. Dajte si vremena.

Rak

LJUBAV: Vaš vladar Mjesec prolazi kroz četiri znaka, donoseći emocionalne valove. Reakcije su vam glasnici, ne neprijatelji. Kamo god išli, primijetit ćete da su mnoge oči uprte u vas. Ako ste slobodni, pruža vam se prilika za zanimljivo novo poznanstvo koje bi moglo zadovoljiti potrebe. POSAO: Završetak Merkurove retrogradnosti u vašem znaku 23. srpnja konačno vam daje priliku da otpustite stare povrede. Fokusirajte se na budućnost. Ulazak Sunca u lava osvjetljava vaše financije, donoseći inspiraciju za rad. ZDRAVLJE&SAVJET: Stabilnost koju tražite nije izvan vas. Već je tu, samo čeka da je primijetite. Odmorite se.

Lav

LJUBAV: Sunce ulazi u vaš znak 22. srpnja, čime službeno počinje vaša sezona! Ovo je vrijeme slavlja i postavljanja novih namjera. S Jupiterom također u vašem znaku, ovo je vaša najsretnija solarna godina od 2014. Ne sputavajte se, jer svemir vam pokazuje što je sve moguće. POSAO: Mladi Mjesec u vašem znaku nudi resetiranje. Ne radi se o izumu za pokazivanje, već o gradnji iz vaše srži. Opozicija Sunca i Plutona 25. srpnja može donijeti napetost. Vjerujte svojim instinktima i dopustite da vaš rast govori sam za sebe. ZDRAVLJE&SAVJET: Pozvani ste da se pojavite kao verzija sebe u koju uistinu vjerujete. Neka to bude vaš temelj za sve.

Djevica

LJUBAV: Merkur, vaš vladar, kreće direktno, no unutarnji dijalog i dalje je glasan. Mogu se ponovno pojaviti sjećanja ili razgovori za koje ste mislili da su riješeni. To nije test, već podsjetnik da iscjeljenje nije ravna linija. U odnosima je potrebno manje analize, a više prisutnosti. POSAO: Dok se Saturn priprema za retrogradni hod, vrijeme je da se uspori i promisli o unutarnjim strahovima. Ne radi se toliko o tome što radite, već zašto to radite. Ova energija donosi veću autentičnost u vaš život, što pogoduje i financijama. ZDRAVLJE&SAVJET: Pružite sebi istu njegu koju pružate drugima. Dozvoljeno vam je revidirati planove ako ne odgovaraju onome što postajete.

Vaga

LJUBAV: Napetost raste oko odnosa 23. srpnja, kada Venera formira kvadrat s Marsom. Mogli biste se osjećati rastrgano, pogotovo ako vam srce i um nisu usklađeni. Ne morate biti konfrontacijski da biste bili iskreni. Ravnoteža se ponekad gradi, a ne pronalazi. Krajem tjedna napetost popušta. POSAO: Merkur kreće direktno u raku 23. srpnja, donoseći uspjeh u vaš profesionalni život. Nakon zastoja, sada imate priliku donijeti odluke koje će vam donijeti željeni uspjeh. Poštujte lekcije koje ste naučili. ZDRAVLJE&SAVJET: Niste ovdje da biste jurili za harmonijom pod svaku cijenu. Uvedite aktivnosti koje vas opuštaju.

Škorpion

LJUBAV: Opozicije Plutona sa Suncem i Mjesecom traže od vas da se suočite s onim što je bilo skriveno ili ignorirano. Ne morate sve otkriti, ali morate biti iskreni prema sebi. Parovi bi mogli prolaziti kroz turbulentno razdoblje gdje će biti potrebno jasnije definirati odnos. POSAO: Sezona lava, koja počinje 22. srpnja, donosi ogromnu sreću vašoj karijeri. Vjerujte u sebe i svoje vještine. Ne bojte se zauzeti prostor. S Jupiterom također u lavu, budite otvoreni za nove ponude. Možda ćete morati napraviti skok vjere. ZDRAVLJE&SAVJET: Vaša snaga nije u održavanju stvari pod svaku cijenu. Ona je u znanju kada otpustiti kontrolu.

Strijelac

LJUBAV: Vaš emocionalni nagon je pojačan i osjećate stvari duboko. Dopustite da vas ta strast pokrene, ali nemojte dopustiti da se pretvori u pritisak da sve popravite odjednom. Slobodnima se savjetuje da izađu među ljude i prihvate svaki poziv, jer otuđenje napokon jenjava. POSAO: Sjeverni čvor ulazi u vodenjaka 26. srpnja, pomažući vam da manifestirate sve što želite. Ovo je važno razdoblje za izgovaranje vaših snova. Obratite pažnju na to gdje vas ograničavajuća uvjerenja koče. ZDRAVLJE&SAVJET: Vaš rast je stvaran, čak i ako nije glasan. Dopušteno vam je promijeniti smjer bez gubitka zamaha.

Jarac

LJUBAV: Zajedništvo i razumijevanje postaju vam sve važniji. Otvorit ćete svoje karte s povjerenjem, a druga strana će vas vjerojatno prihvatiti. Ulazak Sunca u lava 22. srpnja poboljšava financijsku sigurnost, što pozitivno utječe na odnose. POSAO: Mjesec u vagi 21. srpnja potiče vas da donesete odluku u profesionalnom životu. Iako često želite garancije, sada ćete morati imati vjere. Vaš vladar Saturn kreće retrogradno 26. srpnja, pozivajući na tihu reorganizaciju prioriteta. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne traži se od vas da gurate jače, već da se pametnije uskladite. Osvježiti ćete svoj stil.

Vodenjak

LJUBAV: Sezona lava otvara vrata za iscjeljenje i samorefleksiju. Vaša potreba za promjenom je jaka. Uložit ćete energiju u učvršćivanje odnosa s voljenom osobom, koristeći originalne ideje koje će, iako iznenađujuće, biti dobro prihvaćene. Bitno je da ostanete iskreni prema sebi. POSAO: Najveća vijest tjedna je ulazak Sjevernog čvora u vaš znak 26. srpnja, gdje ostaje do 2028. Ovo je ogromno razdoblje duhovnog razvoja. Učite birati ono što rezonira s vama kako biste stvorili vlastiti put. ZDRAVLJE&SAVJET: Vaš rast se često događa izvan očekivanja drugih. Budite ono što jeste i ne brinite što drugi misle.

Ribe

LJUBAV: Kraj Merkurove retrogradnosti donosi olakšanje i dublji uvid u ono što tražite od partnera. Kontakti će se možda prorijediti, ali osjetit ćete da vam treba mir za analizu ljubavne prošlosti. Venera u djevici ublažava ljubavne drame i potiče nježniju komunikaciju. POSAO: Ciljevi u karijeri postaju dostižniji nakon što Merkur krene direktno. Imate i podršku Jupitera u lavu, koji vam pokazuje gdje usmjeriti energiju. Osjećat ćete umor, ali radit ćete lakše, uz podršku stručnih ljudi. ZDRAVLJE&SAVJET: Snovi su u redu, ali ovaj tjedan želi da budu izgrađeni sa svrhom, a ne kao bijeg. Oslonite se na one koji vas podržavaju.

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