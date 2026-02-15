Tjedni horoskop od 16. do 22. veljače: Otkrijte kome se zvijezde smiješe, a tko treba strpljenje

Strijelac, Jarac i Vodenjak su najsretniji znakovi ovaj tjedan, a kakva je prognoza za svaki znak otkrij u našem tjednom horoskopu

Ovan

LJUBAV: Bit ćete raspoloženi za razne ljubavne pustolovine. Oni koji već jesu u duljim vezama proživljavat će novu renesansu. Zajedničko vrijeme će vam proletjeti ako budete slijedili želje druge strane. U protivnom, bit će malih rasprava. POSAO: Trenutačno niste u najboljoj formi za rad. Ne samo da vam se ne radi, nego i okolnosti ne daju poticaje. Nedostatak motivacije bit će prirodna posljedica ovakvog stanja. Uglavnom ćete odrađivati zadano, a najradije ćete pričati. ZDRAVLJE&SAVJET: Čovjek je čovjeku lijek.

LJUBAV★★★★★ POSAO★★☆☆☆ ZDRAVLJE★★☆☆☆

Bik

LJUBAV: Male frustracije bit će zanemarivog karaktera, a kompenzirat ćete ih dobrim utjecajima u drugim područjima života. Mnogi će nakratko pobjeći u svoj posao ili društvo prijatelja, ali između njih i partnera sve je u redu. POSAO: Hvatat će vas nervoza kad će trebati komunicirati i surađivati s drugima. Najviše zato što s njihove strane neće sve teći profesionalno. Shvatite da nisu svi toliko otvoreni i inventivni kao vi i da ponekad nekom treba progledati i kroz prste. ZDRAVLJE&SAVJET: Živjet ćete u svom svijetu mašte.

LJUBAV★★★☆☆ POSAO★★☆☆☆ ZDRAVLJE★★★★☆

Blizanci

LJUBAV: Vjerojatno ćete postati pomalo tupi jer već neko vrijeme ništa ne ispunjava vaša ljubavna očekivanja. Ne budite razočarani, mirom i humorom možete sasvim uspješno održavati solidan status quo u svojoj vezi. Učinite tako. POSAO: Pred vama su novi zanimljivi zadaci. Najljepše je što su povezani s nizom kontakata ili putovanja, a vi to volite. Ipak, ne srljajte, nego prvo dobro sagledajte što vam se nudi, odvažite ispravno sve elemente, te tek onda djelujte. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite pošteni ne samo prema sebi, nego i prema drugima.

LJUBAV★★★☆☆ POSAO★★★★☆ ZDRAVLJE★★★★☆

Rak

LJUBAV: Većinu ovih dana provodit ćete ili u samoći ili u čežnjama. Ako već jeste u vezi, zbog nečega ćete biti pomalo otuđeni. Prilike za ljubav uglavnom će vas mimoilaziti. Ne tugujte, jer će ova faza uskoro proći. Sve je na svom mjestu. POSAO: Vjerojatno ćete izbiti u prvi plan. Na vama je da radite i pokažete što znate. Okolnosti, ljudi i događaji ići će vam na ruku. Mnogi će dobiti onu pravu priliku koju su dugo čekali. Neki odgovori još će izostati, no kasnije će doći. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne razbijajte glavu sitnicama. One nisu važne.

LJUBAV★★★☆☆ POSAO★★★☆☆ ZDRAVLJE★★★★☆

Lav

LJUBAV: Opuštenost i ugodno ozračje vladat će u vašim osobnim odnosima. Bit ćete zadovoljni što se u vašu vezu vratio onaj stari mir. Oni koji su još sami rado će izlaziti s prijateljima preko kojih bi mogli sresti novu ljubav. POSAO: Većina stvari ipak dolazi na svoje mjesto, a vi počinjete raditi tiše i mirnije. Vama takav stil i odgovara. Dosta vam je buke. Posebno dobro razvijat će se poslovi koji su povezani s komunikacijama ili putovanjima općenito. To ćete se i više angažirati. ZDRAVLJE&SAVJET: Brinite svoju, a ne tuđu brigu.

LJUBAV★★★☆☆ POSAO★★★☆☆ ZDRAVLJE★★★☆☆

Djevica

LJUBAV: Ojačat će povjerenje u vezama. Razumjet ćete voljenu osobu više nego inače, a i obratno je. Neki će ponovno istraživati teme koje dugo nisu. Oni koji su još sami ljubav bi mogli naći na putovanju ili u nekoj intelektualnoj instituciji. POSAO: Još uvijek dobar dio glavnih poteza ovisi o drugima, ali vi polako dio preuzimate u svoje ruke. Sreća da je tako, jer vi znate upravljati, a i svi se bolje osjećaju kad je tako. Utoliko će doći do poboljšanja na vašem radnom mjestu. ZDRAVLJE&SAVJET: Zanemarite poneku frustraciju.

LJUBAV★★★☆☆ POSAO★★★☆☆ ZDRAVLJE★★★☆☆

Vaga

LJUBAV: Kako tjedan bude odmicao, vi ćete primijetiti da se vaši osobni odnosi počinju poboljšavati. To će vas ohrabriti da budete otvoreniji i da smjelije pristupate osobama suprotnog spola. Oni koji već jesu u vezi bit će još bliži jedno drugome. POSAO: Ustanovili ste nova pravila igre i sad postupate po njima. To što je naporno, naporno je i nemate kud. Prihvatite nove izazove i nosite se s njima uz pomoć bolje organizacije poslovanja. Tako ćete postati učinkovitiji. ZDRAVLJE&SAVJET: Osigurajte si više sna i odmora.

LJUBAV★★☆☆☆ POSAO★★☆☆☆ ZDRAVLJE★★☆☆☆

Škorpion

LJUBAV: U idućim danima vaši će se osobni odnosi poboljšavati. Svakim danom vi ćete postajati sve spremniji za dijeljenje s drugima. Voljena osoba će opet biti otvorena prema vama. Organizirajte neki izlet ili putovanje. Bit će vam lijepo. POSAO: Mnogo toga je pred vama. Nema mnogo vremena za predah. Neki će čak raditi i prekovremeno. Posla će biti dosta, a bit će i atraktivan. Kako ste dugo ovo priželjkivali, dat ćete sve od sebe da uspijete. Gotovo ništa vas neće odvratiti od toga. ZDRAVLJE&SAVJET: Povremeno treba zastati i opustiti se.

LJUBAV★★★☆ POSAO★★★☆☆ ZDRAVLJE★★★☆☆

Strijelac

LJUBAV: Svoju silnu energiju uložit ćete u učvršćivanje odnosa s osobom koju volite. Bit će to velik trud s jednako važnim rezultatima. Poslužit ćete se originalnim idejama koje će ponekad iznenađivati drugu stranu. Ipak, bit ćete prihvaćeni. POSAO: Pokušat ćete stvari usmjeriti u konstruktivnom pravcu i izbjeći nepotrebne rasprave. Ne zavaravajte se da vas vole, mnogi zapravo ne podnose vašu samouvjerenost. Ponekad ste tašti preko svake mjere. Poradite na odnosima sa suradnicima. ZDRAVLJE&SAVJET: Proanalizirajte i sebe.

LJUBAV★★★☆☆ POSAO★★★☆☆ ZDRAVLJE★★★☆☆

Jarac

LJUBAV: Privlačit će vas sve što je skriveno, a mnogi će se obnoviti svoj erotski dio ljubavnog života. Ponekad vam strasti neće dati mira i vodit ćete u sebi jaku borbu između razuma i osjećaja. Bilo bi bolje povesti za razumom, bar zasad. POSAO: Mnogi će svoje ambicije svesti na realnu mjeru i to će biti dobro. Bit će i onih koji će vagati svoja postignuća iz prošlosti. Osjećate da je došlo vrijeme kad nešto treba mijenjati ili raditi drukčije nego do sada. Neki će odlučiti o tome. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne pretjerujte s konzumacijama.

LJUBAV★★★☆☆ POSAO★★★☆☆ ZDRAVLJE★★★☆☆

Vodenjak

LJUBAV: U osobnim odnosima zanimat će vas sasvim obične stvari. Nećete imati velike prohtjeve, nego dapače, bit ćete skromniji više nego inače. Oni koji su još sami ljubav će potražiti na mjestima na kojim se svakodnevno kreću. Bit će dobro. POSAO: Mnogi će na poslu pokazati emocije ili će shvatiti koliko vole ono što rade. Otuda će proisteći i nova motivacija, te svježe ideje. Vaša discipliniranost, predanost i energija bit će zarazni. Neki će pokrenuti kolege oko sebe. ZDRAVLJE&SAVJET: Činit će vam se da možete pokrenuti brda.

LJUBAV★★★☆☆ POSAO★★★★☆ ZDRAVLJE★★★☆☆

Ribe

LJUBAV: Vjerojatno ćete se truditi razmjenjivati lijepe ideje s drugom stranom. Ojačat će povjerenje u vezama, a samci će biti skloni tražiti samo svoj ideal. Ništa manje od toga. Ipak, objektivno gledajući, bit ćete na distanci jedno od drugog. Privremeno. POSAO: Pred vama je tjedan povećanih kretanja. Mnogi će potegnuti u drugi grad zbog posla. Poslovna putovanja osvježit će kako vas, tako i način na koji radite. Bit će i onih koji će s lakoćom razmjenjivati nove ideje sa suradnicima. ZDRAVLJE&SAVJET: Prvo razmislite i osmislite, a onda iznesite.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4