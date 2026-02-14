Valentinovo na zagrebačkoj špici: Lijepe žene i poznati ukrali sve poglede

Zagrebačka špica i ovog je Valentinova bila u znaku ljubavi i upečatljivih modnih kombinacija. Središte Zagreba pretvorilo se u pravu romantičnu kulisu, a šetači su pokazali kako se stil i emocije savršeno nadopunjuju. Dominirale su elegantni kaputi, bunde i pažljivo birani detalji koji su podizali svaku kombinaciju. Parovi su uskladili outfite, dok su mnogi birali odvažne modne komade koji nisu prolazili nezapaženo. Valentinovo je još jednom potvrdilo da zagrebačka špica nije samo mjesto susreta, već i prava mala modna pista na otvorenom. Fotografije je ekskluzivno za Žena.hr snimio Dosadni Fotograf, bilježeći sve najbolje trenutke i modne detalje koji su ovu subotu učinili posebnom.