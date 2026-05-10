Tjedni horoskop od 11. do 17. svibnja: Rakovi napreduju, Ovnovi frustrirani ljubavlju

Najviše sreće u danima pred nama imat će bikovi, vage i jarci, a kakva je prognoza za svaki znak otkrijte u našem tjednom horoskopu

Ovan

LJUBAV: Početak tjedna može donijeti privatne frustracije, no ključ je u strpljenju. Od sredine tjedna ulazite u povoljnije ljubavno razdoblje. Slobodni će zračiti šarmom i privlačnošću, a pažnju bi im mogla privući osoba iz neposrednog okruženja koju dosad nisu primjećivali. U vezama je važno pokazati brigu kroz dosljednost, a ne brzinu. POSAO: Vaša prirodna energija je i dalje visoka, ali sada je uspjeh u mudrom usmjeravanju, a ne u žurbi. Fokus je na dosljednosti i pouzdanosti. Ovo je tjedan kada možete ojačati svoj profesionalni položaj pokazujući da ste sposobni dovršiti ono što započnete. Financije dolaze u prvi plan, pa je dobro preispitati navike trošenja. ZDRAVLJE I SAVJET: Energija vam se vraća. Uravnotežite tempo kako biste sačuvali vitalnost. Savjet je da se borite za svoje ciljeve jer pravi rezultati dolaze iz strpljenja, a ne iz nestrpljivosti.

LJUBAV ★★★☆☆ POSAO ★★☆☆☆ ZDRAVLJE ★★★☆☆

Bik

LJUBAV: Iako se početkom tjedna može činiti da vas ljubav zaobilazi, prepreke nestaju od sredine tjedna. Mladi Mjesec u vašem znaku donosi osjećaj novog početka. Zauzeti će uživati u nježnim i stabilnim trenucima s partnerom. Slobodni mogu upoznati nekoga tko im nudi osjećaj sigurnosti i emocionalne postojanosti. POSAO: Ovo je vaš tjedan. Sunce i mladi Mjesec u vašem znaku daju vam samopouzdanje da preuzmete kontrolu nad svojom sudbinom. Poslovne i financijske stvari napokon sjedaju na svoje mjesto. Odličan je period za donošenje praktičnih odluka i postavljanje dugoročnih ciljeva. Vaša dosljednost bit će primijećena. ZDRAVLJE I SAVJET: Osjećate se utemeljeno i snažno. Tijelo dobro reagira na rutinu, odmor i dobru prehranu. Više kretanja će vam goditi. Savjet je da vjerujete svom procesu i gradite sigurnost kroz svjesne izbore.

LJUBAV ★★☆☆☆ POSAO ★★★★☆ ZDRAVLJE ★★☆☆☆

Blizanci

LJUBAV: Vaši glavni aduti za zavođenje bit će opuštenost i britak um. Privlačit će vas osobe s kojima možete voditi zanimljive razgovore. Slobodne očekuje flert koji bi se mogao brzo razviti u nešto više, dok će zauzeti osjetiti da ih partner napokon istinski sluša. Intimnost se produbljuje kroz razumijevanje. POSAO: Tjedan favorizira rad iza kulisa, planiranje i analizu, a ne izravnu akciju. Potrebno vam je vrijeme da saberete misli prije nego što Merkur uđe u vaš znak krajem tjedna i donese novu energiju. Iskoristite ovo razdoblje da se povučete i steknete jasniju perspektivu. ZDRAVLJE I SAVJET: Mentalni odmor je ključan. Smanjite vanjske podražaje i dopustite si da se isključite. Pripazite na prehranu jer biste mogli jesti na nervnoj bazi. Manje mentalnog kaosa donosi više mira.

LJUBAV ★★★☆☆ POSAO ★★★★☆ ZDRAVLJE ★★★★☆

Rak

LJUBAV: Tjedan donosi lijepe i umirujuće emocije. Fokus se seli na prijateljstva, pripadnost i budućnost. Zauzeti će željeti više intime i razgovora o zajedničkim planovima. Slobodne može privući netko tko im nudi osjećaj sigurnosti i emocionalne podrške. Privlačnost raste tamo gdje postoji povjerenje. POSAO: Suradnja, umrežavanje i zajednička vizija dolaze u prvi plan. Napredak sada dolazi kroz timski rad i uzajamnu podršku, a ne kroz samostalno djelovanje. Obratite pozornost na to tko vam daje energiju, a tko vas iscrpljuje. Moguće je da se vrati neka stara poslovna prilika. ZDRAVLJE I SAVJET: Emocionalne granice igraju ključnu ulogu u vašem fizičkom stanju. Ne preuzimajte previše tuđih briga na sebe. Boravak uz vodu djeluje iscjeljujuće.

LJUBAV ★★★☆ POSAO ★★★☆☆ ZDRAVLJE ★★☆☆☆

Lav

LJUBAV: Tražit ćete odnose koji vas mentalno potiču i koji poštuju vaše ambicije. Zauzeti Lavovi trebaju pronaći ravnotežu između poslovnih obaveza i emocionalne prisutnosti za partnera. Iskreni razgovori pomažu u održavanju sklada. Slobodni su usmjereni na veze koje podržavaju njihov smjer. POSAO: Vaš profesionalni život je u fokusu. Povećana je svijest o odgovornosti, smjeru i dugoročnim ciljevima. Ovo je vrijeme za jačanje reputacije kroz pouzdanost i integritet, a ne kroz dramatične poteze. Vaša sposobnost vođenja dolazi do izražaja, ali vodite primjerom i dosljednošću. ZDRAVLJE I SAVJET: Pritisak vezan uz odgovornosti može utjecati na razinu energije. Odredite prioritete za odmor i upravljanje stresom. Uravnotežite tempo kako biste održali vitalnost.

LJUBAV ★★★☆☆ POSAO ★★★☆☆ ZDRAVLJE ★★☆☆☆

Djevica

LJUBAV: Privlačit će vas osobe koje potiču vaš um i dijele vaše vrijednosti. Za slobodne se mogu pojaviti prilike kroz nova prijateljstva ili zajedničke interese. U postojećim vezama, razgovori o budućnosti i zajedničkim ciljevima jačaju povezanost. Kompromisi koji vas opterećuju nisu rješenje. POSAO: Tjedan potiče učenje, širenje perspektive i dugoročno planiranje. Možda ćete osjetiti potrebu da usavršite svoje vještine ili istražite nove ideje. Vaša analitičnost je na vrhuncu, a intuicija vas može dovesti do dobre financijske prilike. Uspješno ćete završiti velik posao i osjetiti olakšanje. ZDRAVLJE I SAVJET: Mentalna ravnoteža ključna je za fizičko zdravlje. Izbjegavajte pretjerano analiziranje. Umirite um kako biste podržali tijelo. Zdravlje je pod kontrolom, no budite umjereni.

LJUBAV ★★★☆☆ POSAO ★★☆☆☆ ZDRAVLJE ★★☆☆☆

Vaga

LJUBAV: Strast se vraća u vaš ljubavni život. Zauzeti bi mogli oživjeti vezu kroz kratko putovanje ili promjenu rutine. Slobodni će svojom profinjenošću i šarmom privući osobu koju su smatrali nedostižnom. Tjedan donosi duboke emocionalne uvide i potrebu za iskrenošću. POSAO: Usmjereni ste na suradnju, zajedničke financije i dinamiku moći. Vrijeme je da preispitate dogovore i osigurate da su pošteni. Jasno postavljene granice štite vašu energiju. Moguć je neočekivani financijski priljev koji će vam omogućiti da riješite neka stara dugovanja. ZDRAVLJE I SAVJET: Otpuštanje emocionalne napetosti ključno je za vaše blagostanje. Ne zadržavajte stres u sebi. Primjećujete koliko ste se promijenili i naučili važne lekcije u posljednje vrijeme.

LJUBAV ★★★★☆ POSAO ★★★☆☆ ZDRAVLJE ★★★☆☆

Škorpion

LJUBAV: Mladi Mjesec aktivira vaš sektor odnosa, donoseći priliku za novi početak. Komunikacija s partnerom, prijateljima i obitelji postaje lakša i mnogi se nesporazumi mogu riješiti. Slobodne privlače intenzivne veze u kojima je ranjivost znak snage. Iskrenost jača intimnost. POSAO: Vaša osobna moć i autentičnost su u prvom planu. Ambicije su naglašene sredinom tjedna. Napredak dolazi kada svoje djelovanje uskladite s vlastitom istinom, a ne s vanjskim očekivanjima. Ovo je vrijeme da samouvjereno zakoračite u ulogu vođe. ZDRAVLJE I SAVJET: Intenzivne emocije mogu utjecati na fizičku energiju. Prioritet dajte odmoru i otpuštanju onoga što vas opterećuje. Kraj tjedna donosi mirniji ton i osjećaj da ne morate sve nositi sami.

LJUBAV ★★★★☆ POSAO ★★★☆☆ ZDRAVLJE ★★★☆☆

Strijelac

LJUBAV: Moguće su nepotrebne rasprave u ljubavnom životu. Iskoristite svoje diplomatske vještine kako biste izbjegli sukobe. Fokusirajte se na ono što vas povezuje, a ne razdvaja. Slobodni su introspektivniji i prvo žele raščistiti s prošlošću prije nego što pozovu nekog novog u život. POSAO: Tjedan poziva na odmor, razmišljanje i emocionalno čišćenje. Možda ćete se osjećati manje motivirano za vanjsko djelovanje, što je u redu. Rad iza kulisa i tiho planiranje sada su produktivniji. Snažno se borite za svoje ciljeve, a rezultati neće izostati. ZDRAVLJE I SAVJET: Odmor, san i briga o živčanom sustavu su neophodni. Emocionalni umor može isplivati na površinu ako ste se previše iscrpljivali. Zdravlje je odlično, ali poštujte svoje granice.

LJUBAV ★★★★☆ POSAO ★★★☆☆ ZDRAVLJE ★★★☆☆

Jarac

LJUBAV: U vezama je moguća nervoza, ali vi ili partner uspješno ćete je rješavati. Slobodni imaju sjajno razdoblje za zabavu, druženje i nova poznanstva. Mladi Mjesec u Biku donosi novu energiju u vaš sektor kreativnosti, romantike i samoizražavanja. Dopustite si više opuštanja. POSAO: Naglašena je suradnja, timski rad i dugoročni ciljevi. Preispitujete svoju ulogu unutar kolektiva i birate suradnje koje podržavaju vašu viziju. Očekuje vas lijepa nagrada ili priznanje za uloženi trud. Novac dolazi, ali pripazite na troškove. ZDRAVLJE I SAVJET: Pokušajte ne jesti na nervnoj bazi kako biste izbjegli probleme s probavom. Društvene i emocionalne granice pomažu u održavanju ravnoteže. Zaštitite svoju energiju mudro.

LJUBAV ★★★★☆ POSAO ★★★☆☆ ZDRAVLJE ★★★☆☆

Vodenjak

LJUBAV: Fokus je na obitelji, domu i osjećaju unutarnje sigurnosti. Zauzeti spuštaju loptu i biraju mir umjesto drame. Slobodni ulaze u zanimljivu priču s osobom iz svog okruženja koju dosad jedva da su primjećivali. Intimnost se gradi kroz međusobno razumijevanje i mir. POSAO: Tjedan stavlja fokus na vašu karijeru, odgovornost i javni status. Rješavate problem koji su svi gurali pod tepih, pokazujući da ste imali dobar instinkt. Vrijeme je da uskladite svoje ambicije s autentičnošću, umjesto da podliježete vanjskom pritisku. ZDRAVLJE I SAVJET: Imate više energije nego prethodnih tjedana, a zdravlje se popravlja. Stres povezan s odgovornošću može utjecati na energiju, pa su uzemljujuće rutine i odmor ključni za ravnotežu.

LJUBAV ★★★☆☆ POSAO ★★★★☆ ZDRAVLJE ★★★★☆

Ribe

LJUBAV: Komunikacija je ključna. U partnerskim odnosima razgovori su intenzivniji i usmjereni na planove za budućnost. Slobodnima je odlično razdoblje za druženje i nova poznanstva, a moguća je i obnova kontakta s nekim iz prošlosti. Birajte veze koje potiču vaš rast. POSAO: Tjedan potiče širenje vidika, učenje i razmišljanje o dugoročnom smjeru. Mladi Mjesec donosi jasnoću u komunikaciji i nove ideje. Možda osjećate da nemate dovoljno snage za promjene, ali posjedujete rezerve energije. Iskoristite ih za poboljšanje financijske situacije. ZDRAVLJE I SAVJET: Pripazite na prehranu i pokušajte ne jesti zbog nervoze. Emocionalna i mentalna ravnoteža igraju veliku ulogu u fizičkom zdravlju. Nježnost prema sebi i odmor pomažu u obnovi energije.

LJUBAV ★★★★☆ POSAO ★★★★☆ ZDRAVLJE ★★★☆☆

