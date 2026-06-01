11 godina predanosti najkvalitetnijim sastojcima i gastronomskom iskustvu koje vrijedi svakog posjeta

Evergreen Sushi Experience i dalje ostaje jedna od najprepoznatljivijih zagrebačkih gastro adresa za sve koji traže kvalitetu bez kompromisa

U gastronomiji jedanaest godina predstavlja mnogo više od brojke. To je potvrda kvalitete koja traje, dosljednosti u svakom detalju i povjerenja gostiju koji se iznova vraćaju na mjesto za koje znaju da ih neće razočarati.

Upravo takvu priču već 11 godina gradi Evergreen Sushi Experience, nezaobilazna adresa za ljubitelje vrhunskog sushija i azijske kuhinje u Zagrebu. Smješten u samom centru grada, tijekom godina je postao sinonim za pažljivo pripremljena jela, najkvalitetnije sastojke i filozofiju „hand made every day“ koja podrazumijeva ručnu pripremu svakog zalogaja.

Posebno mjesto u njihovoj kuhinji zauzima jadranska tuna, jedna od najcjenjenijih namirnica u svijetu sushija, poznata po iznimnoj svježini i bogatom okusu. Upravo odabir vrhunskih sastojaka, od svježe ribe do pažljivo biranih dodataka, temelj je kvalitete po kojoj je Evergreen prepoznat već više od desetljeća.

The Simple agency

Tijekom godina neka su jela stekla gotovo kultni status među gostima. Uramaki i prepoznatljivi Evergreen Roll odavno su postali nezaobilazan izbor i prvi odgovor na pitanje što naručiti, bilo da Evergreen posjećujete prvi put ili mu se redovito vraćate.

Osim vrhunske kvalitete i kreativne ponude, Evergreen je izgradio reputaciju mjesta koje nudi izvrstan omjer cijene i kvalitete. Gosti ovdje ne dolaze samo zbog sushija, već zbog cjelokupnog iskustva koje uključuje pažljivo osmišljena jela, ugodan ambijent i uslugu zbog koje se svaki posjet pretvara u priliku za uživanje.

Jedanaesti rođendan za Evergreen Sushi Experience prije svega je prilika za iskrenu zahvalu svim gostima koji su ga posjetili tijekom proteklih godina, kao i onima koji mu se i danas redovito vraćaju. Upravo zahvaljujući njihovom povjerenju i podršci Evergreen ove godine obilježava 11 godina uspješnog poslovanja. U restoranu ističu kako se nadaju da će i u godinama koje dolaze nastaviti opravdavati to povjerenje te ostati mjesto kojem će se gosti rado vraćati zbog vrhunskih sastojaka, prepoznatljivih okusa i iskustva koje pruža izvrstan omjer cijene i kvalitete.

Uz lokaciju u samom centru Zagreba i parking u neposrednoj blizini, Evergreen i dalje ostaje jedno od najpraktičnijih i najugodnijih mjesta za poslovni ručak, večeru s prijateljima ili opušteni izlazak.