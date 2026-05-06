Ljubavni horoskop do kraja svibnja: Tri znaka čekaju veliki preokreti

Svibanj ulazi u svoju uzbudljivu završnicu, donoseći energiju koja će prodrmati naš ljubavni život. Nakon razdoblja stabilnosti i hedonizma koje je obilježila vladavina Bika, prelazak Sunca u znatiželjne Blizance 20. svibnja ubrzava ritam, potiče komunikaciju i budi novu znatiželju u odnosima

Ovo nije vrijeme za površne avanture, već za dublje povezivanje koje se gradi na iskrenim razgovorima i emocionalnoj bliskosti. Venera, planet ljubavi, od 19. svibnja plovi kroz osjećajnog raka, pojačavajući potrebu za sigurnošću, nježnošću i osjećajem doma. Spremite se za dane ispunjene strastvenim iskrama, ali i trenucima koji od vas traže potpunu iskrenost. Pun Mjesec u Strijelcu 31. svibnja donosi veliko finale, oslobađajući nas i dajući nam jasniju sliku o tome kamo idemo dalje.

Ovan

Vaša uobičajena strategija osvajanja sada neće biti najuspješnija. Zvijezde vam savjetuju da usporite i dopustite drugoj strani da ponekad preuzme inicijativu. Nakon 18. svibnja, strasti bi se mogle malo smiriti, a vi ćete više cijeniti mirne večeri kod kuće s voljenom osobom. Umjesto traženja adrenalina, čeznut ćete za stabilnošću. Sezona blizanaca pojačat će vaš društveni život, telefon će neprestano zvoniti, a kraj mjeseca donosi vam potpuno novu perspektivu na ljubavni život koja mijenja sve.

Bik

Vi ste u svom elementu i zračite neodoljivim magnetizmom. Energija vašeg znaka, koja dominira prvom polovicom mjeseca, potiče vas da se prizemljite i uživate. Mladi Mjesec u vašem znaku 16. svibnja idealan je za novi početak, a ulazak Marsa u bika 18. svibnja daje vam dodatnu energiju i odlučnost da ostvarite ono što želite. Slobodni imaju više romantičnih ponuda, dok je za one u vezi ovo savršeno vrijeme za ponovno rasplamsavanje strasti. Financijska ili emocionalna veza krajem mjeseca dolazi do točke preokreta i napokon ste je spremni pustiti.

Blizanci

Za vas je ovo razdoblje u kojem komunikacija postaje ključ svega. Prelaskom Sunca u vaš znak 20. svibnja, vaša karizma i privlačnost dolaze do punog izražaja. Flert i dopisivanje mogu lako prerasti u nešto više. U postojećim vezama, otvoren razgovor rješava sve nesporazume, a astrološki uvjeti u svibnju donose vam iznenadne spoznaje i priliku da kažete što mislite. Pun Mjesec na kraju svibnja stavlja fokus na vaše partnerske odnose, dajući vam jasan uvid u to tko je na vašoj strani, a tko više ne pripada vašem putu.

Rak

Početak svibnja možda se činio pomalo kaotičnim, ali vaše vrijeme napokon dolazi. Ulaskom Venere u vaš znak 18. svibnja, vaš ljubavni život će procvjetati, a popularnost osjetno porasti. Postajete šarmantni i magnetski privlačni, a slučajni susreti imaju potencijal prerasti u pravu filmsku romansu. Ako ste u vezi, zvijezde obećavaju nalet nježnosti i bliskosti. Pun Mjesec na kraju svibnja podsjetit će vas da uskladite svoje svakodnevne navike s onim što želite postići u budućnosti.

Lav

Lavovi, u svibnju ćete privlačiti pažnju gdje god se pojavite. Sezona blizanaca budi vaš društveni život, razgovori postaju življi, a susreti zanimljiviji. Moguća su nova poznanstva koja vas guraju iz zone komfora na dobar način. U postojećim vezama važno je da ne dominirate previše. Kraj mjeseca donosi vrhunac jednog romantičnog ili kreativnog poglavlja. Slijedite svoje srce i hrabro zatražite ono što uistinu želite.

Djevica

Za vas logika i djela postaju važniji od lijepih riječi. Merkur u zemljanom biku pomogao vam je da uskladite razum i osjećaje. Ipak, sezona blizanaca od 20. svibnja donosi ubrzanje na poslovnom planu, što može stvoriti napetost. Iznenadne prilike i promjene u karijeri zahtijevat će vašu punu pozornost. Pun Mjesec krajem mjeseca stavlja obitelj i dom u prvi plan, donoseći vam jasnoću o tome što vam je potrebno za osjećaj sigurnosti.

Vaga

Vage će u svibnju čeznuti za dubokom psihološkom povezanošću i sirovom strašću. Sezona blizanaca donosi vam dašak optimizma, nove ideje, planove za putovanja i prilike koje vam otvaraju nove vidike. Ipak, budite spremni na iskrenost jer konfrontacija, iako vam nije jača strana, postaje nužna. Pun Mjesec na kraju mjeseca donosi ključan razgovor ili spoznaju koja će vam promijeniti perspektivu. Jednom kada uvidite istinu, više nema povratka na staro.

Škorpion

Mjesec je za vas počeo intenzivno, s punim Mjesecom u vašem znaku. Kako se svibanj bliži kraju, sezona blizanaca dodatno produbljuje vaše odnose i intimne veze, donoseći i lijepe i neugodne trenutke. Strasti su i dalje naglašene i teško ih je kontrolirati, što može dovesti do ljubomore. Pun Mjesec u strijelcu osvijetlit će vaše financije i sustav vrijednosti, pomažući vam da odlučite u koga i u što se zaista isplati ulagati energiju.

Strijelac

Kraj svibnja donosi vam intenziviranje društvenih kontakata i brojne pozive na događanja gdje će vaša karizma biti u fokusu. Sezona blizanaca stavlja vaše partnerstvo u središte pozornosti. Razgovori, obveze i neočekivani događaji držat će vas na nogama. Vrhunac mjeseca je pun Mjesec u vašem znaku 31. svibnja, koji donosi osobni proboj i trenutak istine koji vas oslobađa. Mogući su sudbinski preokreti i neočekivani obrati u ljubavnom životu.

Jarac

Jarčevi u svibnju osjećaju veliko olakšanje. Nakon što Venera uđe u vaše polje partnerstva, fokus se prebacuje na ljubav, brak i odnose. Ove godine omekšavate svoje granice i dopuštate si pokazati osjećaje bez straha. Stabilne veze mogu se produbiti kroz veće povjerenje, dok slobodni imaju priliku upoznati nekoga tko traži autentičnost. Kraj mjeseca donosi oslobađanje od nečega što vas je dugo kočilo, otvarajući vam put prema naprijed.

Vodenjak

Nakon iscrpljujućeg travnja, svibanj donosi stabilizaciju energije. Sezona blizanaca vraća vas u vaš element - samopouzdanje raste, spremni ste se slobodno izraziti i dobro se zabaviti. Ovo je idealno vrijeme za flert, izlaske i kreativnost. Pun Mjesec na kraju svibnja osvjetljava vaš društveni život i dugoročne ciljeve, pomažući vam da prepoznate tko i što istinski doprinosi vašoj budućnosti.

Ribe

Svibanj vam donosi pozitivan zaokret, otvarajući vrata ljubavi i kreativnom izražavanju. Sredina mjeseca je povoljna za romantiku. Ulaskom Venere u raka, vaše polje ljubavi, sreće i zabave, ulazite u razdoblje lijepih trenutaka. Međutim, sezona blizanaca može donijeti i nekoliko iznenađenja vezanih za dom i obitelj. Mjesec završava prekretnicom u karijeri, gdje dobivate jasnoću o tome kamo idete i kakvo nasljeđe želite ostaviti.