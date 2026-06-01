Kao iz bajke: Michelle Pfeiffer očarala u cvjetnoj haljini poznatog brenda

Unatoč desetljećima dugoj karijeri i trima nominacijama za Oscara za uloge u filmovima poput 'Opasne veze' i 'Fantastična braća Baker', Michelle Pfeiffer i dalje s entuzijazmom pristupa novim projektima te osvaja elegancijom

Slavna glumica Michelle Pfeiffer ponovno je dokazala zašto nosi titulu jedne od najelegantnijih žena Hollywooda. Na događaju posvećenom njezinoj novoj seriji "The Madison", održanom u Saban Media Centeru u Los Angelesu, 68-godišnja zvijezda pojavila se u izdanju koje je istovremeno bilo sofisticirano i opušteno, plijeneći pozornost fotografa i prisutnih. Njezin besprijekoran izgled, upotpunjen vrlo decentnom šminkom i blistavim tenom, stajao je u oštrom kontrastu s pričama koje je podijelila o nimalo glamuroznim uvjetima na setu.

Profimedia

Detalji koji čine razliku

Za ovu prigodu, Pfeiffer je odabrala romantičnu cvjetnu midi haljinu A-kroja s potpisom američkog brenda Rodarte, koja je savršeno naglasila njezinu figuru. Raskošan uzorak ruža u nijansama duboke bordo i rumeno ružičaste boje na tamnoj podlozi djelovao je luksuzno, ali ne i napadno. Ključni element dizajna bio je crni ovratnik s V-izrezom koji je sjajno uokvirio lice i dodao strukturu, sprječavajući da cvjetni uzorak djeluje previše meko. Isti crni detalji ponovili su se na kratkim puf rukavima, stvarajući vizualni sklad. Struk je bio naglašen širokim remenom od iste tkanine, što je siluetu učinilo još profinjenijom.

Brend Rodarte, koji su osnovale sestre Kate i Laura Mulleavy, poznat je po svom eteričnom i romantičnom pristupu modi koji slavi modernu ženstvenost, a njihove su kreacije prepoznatljive po zamršenim detaljima i hirovitom šarmu. Cjelokupan dojam Pfeiffer je zaokružila klasičnim crnim salonkama sa šiljatim vrhom, koje su imale decentan, ali efektan detalj - malu strukturiranu mašnu od tkanine. Ovaj je odabir potvrdio kako je ponekad upravo jednostavna formula s pomno odabranim detaljima ključ za besprijekoran stil, dok je njezina prepoznatljiva plava kosa padala u mekim valovima.

Profimedia

Nova uloga u uspješnom TV univerzumu

Događaj je bio posvećen promociji serije "The Madison", najnovijeg proširenja iznimno uspješnog "Yellowstone" univerzuma koji potpisuje Taylor Sheridan. Serija prati obitelj Clyburn iz New Yorka koja se, nakon razorne tragedije, seli u dolinu rijeke Madison u Montani u potrazi za novim početkom.

Profimedia

Pfeiffer tumači ulogu Stacy Clyburn, matrijarha obitelji, a uz nju glumi impresivna ekipa koja uključuje Kurta Russella, Patricka J. Adamsa, Elle Chapman, Beau Garrett i Matthewa Foxa, kojem je ovo značajan povratak na televiziju nakon serije "Izgubljeni". Serija istražuje kompleksne teme tuge, otpornosti i ponovnog otkrivanja sebe u potpuno novom okruženju.