Tjedni financijski horoskop: Za bikove je važno ulagati u nekretnine; rakovi, preuzmite kontrolu

Tjedan od 10. do 16. kolovoza donosi značajne kozmičke promjene s utjecajem na vaše financije. Ključni događaj je pomrčina Sunca u srijedu u znaku lava, koja otvara prozor novih prilika. Uz ulazak Marsa u raka, fokus se prebacuje i na dom te dugoročnu sigurnost

Ovan

Vaša kreativnost dolazi do izražaja i vrijeme je da je naplatite. Ako se bavite hobijem koji ima potencijal ili imate jedinstvenu vještinu, razmislite o načinima kako je unovčiti. Ako se opseg posla povećao bez promjene prihoda, sad je trenutak za pregovore. Uđite u razgovor s nadređenima samouvjereno i s jasnim argumentima. Svi financijski dogovori neka budu u pisanom obliku radi jasnoće i izbjegavanja nesporazuma; usmeni dogovori sada nisu dovoljni.

Bik

Fokus se prebacuje na dugoročnu sigurnost i stvaranje stabilnog okruženja. Pomrčina Sunca aktivira polje doma, potičući ulaganja u nekretnine, bilo da se radi o kupnji, prodaji ili renovaciji koja će povećati vrijednost vaše imovine. Mentalno se prebacujete s brige o tekućim troškovima na planiranje iduće velike investicije. Strpljenje je ključno; mudrim upravljanjem kućnim budžetom i odricanjem od sitnih luksuza gradite čvrste temelje za budućnost.

Blizanci

Komunikacija vam otvara vrata uspjeha, stoga budite aktivni na društvenim mrežama i poslovnim sastancima. Mars u polju prihoda donosi motivaciju za zaradom, ali i jednako snažnu želju za trošenjem. Sjajan tjedan za poslove vezane uz prodaju, marketing i pisanje. Ipak, oprez kod potpisivanja ugovora – pročitajte i najsitnija slova. Odolite impulzivnoj kupnji tehničke opreme koja vam trenutno nije nužna jer bi vas kasnije mogla financijski opteretiti.

Rak

Vrijeme je za inicijativu i preuzimanje kontrole. Energični Mars u vašem znaku daje vam snagu da se izborite za svoje interese i pokrenete projekte koji su dugo stajali na čekanju. Pomrčina Sunca budi nove, originalne ideje za zaradu. Spremni ste naporno raditi, a intuicija vas nepogrešivo vodi prema isplativim prilikama. Gradite nešto trajno, poput štednje za mirovinu ili pokretanja vlastitog posla, unatoč mogućim neočekivanim troškovima koji su vezani za vaš dom.

Lav

Sva su svjetla na vama, a vaša vrijednost raste iz dana u dan. Uz pomrčinu Sunca u vašem znaku, vrijeme je da talente koje ste dosad skrivali ili smatrali hobijem pretvorite u ozbiljan prihod. Vaš rad privlači bolje financijsko priznanje, a reputacija postaje ključna za buduće poslove. Nemojte biti skromni; istaknite svoje uspjehe. Ne pristajte na uvjete koji vam ne odgovaraju samo da biste udovoljili drugima. Vaše samopouzdanje je vaš najjači adut i donosi uspjeh.

Djevica

Sitne promjene u navikama donose velike rezultate na vašem računu. Pomrčina Sunca signalizira vrijeme za detaljnu reorganizaciju financija. Analizirajte svoje troškove i napravite precizan budžet. Jedna pametna odluka, poput eliminacije nepotrebnog troška kao što je pretplata koju ne koristite, može imati velik dugoročni utjecaj. Ovog tjedna ključ nije u većoj zaradi, već u pametnijem i svjesnijem trošenju, što je dugoročno isplativija strategija.

Vaga

Uspjeh dolazi kroz poslovne i društvene veze, stoga je vrijeme da se aktivirate. Mars budi ambiciju, a pomrčina Sunca aktivira polje suradnje i partnerstva. Preporuka ili kontakt preko prijatelja otvara neočekivana vrata koja vode do unosnog projekta. Ipak, oprezno s ponudama koje zvuče predobro da bi bile istinite. Prije nego što pristanete na suradnju, tražite jasan budžet, precizno definirane uvjete isplate i sve stavite na papir.

Škorpion

Očekujte zasluženo profesionalno priznanje za svoj trud. Planetarna energija čini vas vidljivijima u poslovnom okruženju, a pomrčina Sunca može donijeti promaknuće, povišicu ili novu, bolju poslovnu ponudu. Financijski pritisak popušta jer neizvjesnost nestaje i napokon znate na čemu ste. Sada je važno da se predstavite u najboljem svjetlu. Iskoristite pozitivan dojam koji ostavljate na nadređene i važne klijente.

Strijelac

Vaše znanje postaje najvrjedniji izvor prihoda. Vještina ili iskustvo koje posjedujete pronalazi publiku spremnu platiti za to, bilo kroz tečajeve, savjetovanje ili honorarne poslove. Vrijedna informacija može doći preko bivšeg suradnika, otvarajući vrata poslovima s inozemstvom. Prihvatite priliku za rad na daljinu. Iako Mars može unijeti manje napetosti oko zajedničke imovine ili nasljedstva, vaša stručnost je adut koji rješava sve probleme.

Jarac

Dosadašnji rezultati vaš su najbolji argument u financijskim pregovorima. Venera u polju karijere osigurava da vaša učinkovitost i predanost budu primijećene i nagrađene. Pripremite se za razgovor o plaći i koristite konkretne podatke o svojim postignućima kao argument za povišicu. Pomrčina Sunca naglašava zajedničke financije, pa je ovo idealno vrijeme za razgovor s partnerom o zajedničkim ulaganjima. Vaša se dosljednost sada isplati.

Vodenjak

Inovativne i pomalo nekonvencionalne ideje imaju velik financijski potencijal. Ako niste zadovoljni trenutnim prihodima, ovaj tjedan donosi priliku za korjenitu promjenu. Ideja povezana s tehnologijom, internetom ili originalnim rješenjem nekog problema privlači pravu pažnju. Pomrčina Sunca u polju partnerstva sugerira da je suradnja ključna za realizaciju planova. Pronađite osobu koja dijeli vašu viziju. Djelujte sada, dok je energija promjene snažna.

Ribe

Preuzmite kontrolu nad svojom karijerom i financijskom sudbinom. Bilo da se radi o poboljšanju uvjeta na postojećem poslu ili traženju novog, zvijezde su na vašoj strani. Pomrčina Sunca u polju posla i svakodnevnih navika daje vam snagu i argumente za pregovore o boljoj plaći ili fleksibilnijem radnom vremenu. Novac postaje manji izvor stresa jer napokon imate jasniji plan i osjećate da ste vi ti koji upravljate situacijom.

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