Retrogradni Neptun u ovnu donosi 5 mjeseci preispitivanja: Jeste li na pravom putu?

Planet snova, iluzija i duhovnosti, Neptun, 7. srpnja 2026. započinje svoj retrogradni hod u vatrenom znaku ovna. Pred nama je petomjesečno putovanje prema unutra koje će trajati do 12. prosinca, potičući nas da duboko preispitamo svoje snove, identitet i smjer. Ovo nije doba naglih revolucija, već tihe svjesnosti i suptilnog rastvaranja iluzija

Neptun, planet koji briše granice i poziva nas u svijet intuicije, u ovnu susreće energiju izravnosti, instinkta i akcije. Dok Neptun u ovnu spaja mistika i ratnika, san i želju, njegova retrogradna faza okreće taj susret prema unutra. Ovo je prvi Neptunov retrogradni hod u ovnu otkako je planet ušao u ovaj znak početkom 2026., prvi put nakon 1861. godine. Tijekom idućih pet mjeseci, kozmos postavlja pitanje: "Je li taj san uistinu tvoj?" Potiče nas da razlučimo autentične vizije od naslijeđenih snova i identiteta oblikovanih strahom. Dolazi do tihog rasipanja iluzija, stanjivanja vela između onoga što smo mislili da želimo i onoga čemu duša teži. Možda uvidimo gdje smo miješali impuls s intuicijom. Ovo je sveta pauza, prilika da očistimo snove od buke i vratimo se autentičnosti.

Utjecaj na znakove

Ovan

U epicentru ste transformacije. Slijedi duboka revizija osobnog identiteta, a maske koje ste nosili polako se otapaju. Prilika je da vaša hrabrost postane usklađena s vašom dušom.

Bik

Aktivira se vaše polje podsvijesti. Stari strahovi i potisnute želje izranjaju na površinu. Vrijeme je za unutarnje čišćenje i odmor; otapanje tereta stvara prostor za istinsku slobodu.

Blizanci

Iluzije vezane uz prijateljstva i kolektivne snove dolaze pod lupu. Shvatit ćete da ste se možda stopili s tuđom vizijom. Vrijeme je da vaši planovi postanu čišći i istinski vaši.

Rak

Vaše polje karijere i javnog života obavijeno je maglom. Stare ambicije i definicije uspjeha koje nisu povezane s dušom počet će se rastvarati. Slijedite istinski poziv koji osjećate.

Lav

Na redu je preispitivanje uvjerenja i životnih filozofija. Stare priče mogu se otopiti kako bi se pojavila duhovnija istina. Dopustite da vas ovo razdoblje vrati unutarnjem znanju i vjeri.

Djevica

Fokus je na intimnosti, povjerenju i zajedničkim resursima. Čiste se iluzije oko ovisnosti i kontrole. Osjetit ćete gdje vaša energija curi i gdje granice treba ponovno postaviti.

Vaga

Odnosi postaju ogledalo. Briše se fantazija koja je zamijenila istinu, a vi ste pozvani da povratite dijelove sebe projicirane na druge. Ovo je vrijeme za dublju iskrenost i pročišćenje.

Škorpion

Na testu su vaše dnevne rutine i navike. Čiste se obrasci koji su crpili vašu energiju i zamagljivali vezu s tijelom. Intuicija sada jasno progovara kroz vaš živčani sustav.

Strijelac

Stare fantazije o ljubavi i kreativnosti se brišu kako bi se pojavio istinskiji odnos s vlastitom životnom snagom. Vratite se iskrenoj radosti i izrazu koji je slobodan.

Jarac

Na red dolaze dom, obitelj i unutarnji temelji. Rastapaju se naslijeđene priče i obiteljski obrasci. Pozvani ste da se susretnete sa snom o domu koji živi u vama i nađete utočište.

Vodenjak

Mentalna magla se raščišćava. Preispituju se priče, misli i načini komuniciranja koji više ne odražavaju vašu istinu. Pročistite svoj odnos s intuicijom i snagom riječi.

Ribe

Vaš vladar donosi preispitivanje odnosa prema vrijednostima i novcu. Brišu se iluzije o sigurnosti. Pozvani ste da se vratite unutarnjem sidru i izgradite stabilniji temelj.

Ovaj retrogradni period nije poziv na odustajanje od snova, već na njihovo pročišćavanje. Podsjeća nas da razvoju treba povjerenje, a ne žurba. Dok Neptun bude koračao unatrag do 12. prosinca, imamo priliku vratiti se svetoj vatri u sebi i prisjetiti se razlike između jurnjave i poziva. To je duhovno pročišćenje želje i povratak snu koji nikada nije bio odvojen od onoga što uistinu jesmo.