Ni jedan znak neće biti pošteđen: Retrogradni Pluton donosi 5 mjeseci drame

Plutonova retrogradnost nije lagan period, ali je nevjerojatno nagrađujući. On od nas traži hrabrost da se suočimo s onim što boli kako bismo se ponovno rodili snažniji, mudriji i slobodniji

Jedan od najmoćnijih i najsporijih planeta našeg Sunčevog sustava, Pluton, usporava svoj hod. Šestog svibnja 2026. godine, on kreće retrogradno u inovativnom i nepredvidivom znaku vodenjaka, gdje će ostati sve do 15. listopada. Ovo nije tranzit koji donosi svakodnevne tehničke probleme ili nesporazume u komunikaciji, poput retrogradnog Merkura. Plutonov utjecaj je daleko dublji, suptilniji i tiče se same srži naše psihe, moći i najskrivenijih dijelova osobnosti.

Sljedećih pet mjeseci bit ćemo pozvani da zastanemo i pogledamo unutra, da se suočimo s vlastitom sjenom i preispitamo temelje na kojima gradimo svoje živote. Pluton je planet smrti i ponovnog rađanja; on uništava ono što je lažno i zastarjelo kako bi stvorio prostor za nešto autentičnije i snažnije. U vodenjaku, znaku kolektiva, tehnologije i budućnosti, ovaj će nas tranzit natjerati da se zapitamo o svojoj ulozi u društvu, načinu na koji koristimo moć te o našem odnosu prema tehnološkim inovacijama koje mijenjaju svijet.

Što donosi suočavanje s vlastitom sjenom?

Retrogradni Pluton je poput kozmičkog poziva na duboki, često neugodni zaron u našu psihu gdje žive stare rane, potisnute istine i nerazriješeni odnosi moći. Njegova svrha nije da nas muči, već da osvijetli obrasce ponašanja kojih možda nismo ni svjesni, a koji sabotiraju naš napredak. Ovo je prilika da se oslobodimo zastarjelih uvjerenja, nezdravih navika i toksičnih odnosa koji nam oduzimaju snagu.

Energija vodenjaka usmjerava ovaj proces na kolektivnu razinu. Mogli bismo preispitivati svoje mjesto unutar grupa, prijateljstava i zajednica. Dinamika moći u timovima, bilo poslovnim ili privatnim, može doći u prvi plan. Tko zaista doprinosi, a tko samo crpi energiju? Jesmo li preuzeli previše odgovornosti u želji da promijenimo svijet? Ovo je vrijeme za redefiniranje ciljeva i otpuštanje svega što nije u skladu s našom istinskom svrhom.

Kako će retrogradni Pluton utjecati na vaš znak

Ovan

Vaš društveni život i prijateljstva dolaze pod lupu. Pluton vas tjera da se zapitate tko su ljudi s kojima se okružujete i podržavaju li oni doista vaše snove. Moguće je da ćete prekinuti veze koje se temelje na površnosti kako biste napravili mjesta za one autentičnije. Vrijeme je da se riješite energetskih vampira i izgradite krug ljudi koji vas istinski razumije.

Bik

Karijera i javni imidž su u fokusu. Ovaj tranzit vas potiče da preispitate svoje profesionalne ambicije. Je li posao koji radite u skladu s vašim vrijednostima ili samo jurite za stabilnošću? Možda ćete osjetiti snažnu potrebu za promjenom smjera ili redefiniranjem načina na koji vas drugi vide. Otpustite strah od neuspjeha i dopustite si sanjati veće snove.

Blizanci

Vaša uvjerenja, filozofija i pogled na svijet prolaze kroz duboku transformaciju. Pluton vas izaziva da se oslobodite starih mentalnih obrazaca i dogmi koje vas ograničavaju. Otvorite se novim znanjima, kulturama i perspektivama. Ovo je idealno vrijeme za upisivanje tečaja, učenje novog jezika ili planiranje putovanja koje će vam proširiti horizonte.

Rak

Teme intimnosti, zajedničkih resursa i dubokih emocionalnih veza dolaze u prvi plan. Mogu se pojaviti pitanja vezana uz financije koje dijelite s partnerom, nasljedstvo ili dugove. Ovo je prije svega period za suočavanje s vlastitim strahovima i ranjivošću. Otpuštanje potrebe za kontrolom donijet će vam osjećaj oslobođenja i dublju povezanost s drugima.

Lav

Odnosi, bilo ljubavni ili poslovni, naći će se na testu. Pluton osvjetljava dinamiku moći u vašim partnerstvima. Dajete li previše ili premalo? Postoji li ravnoteža? Bit ćete primorani suočiti se s istinom o svojim vezama. Cilj nije prekid, već izgradnja jačih i iskrenijih temelja kroz otpuštanje kontrole i ega.

Djevica

Vaša svakodnevica, zdravlje i radne navike su pod povećalom. Ovaj tranzit vam pomaže da prepoznate nezdrave obrasce i rutine koje vas iscrpljuju. Možda je vrijeme da promijenite posao, reorganizirate svoj raspored ili se konačno posvetite brizi o svom tijelu. Riješite se loših navika i stvorite životni stil koji vas podržava, a ne sabotira.

Vaga

Kreativnost, romantika i sve ono što vam donosi radost prolazi kroz preispitivanje. Pluton vas potiče da se oslobodite kreativnih blokada i straha od samoizražavanja. U ljubavnim odnosima tražit ćete više dubine i strasti, a površne afere izgubit će privlačnost. Zapitajte se što vas uistinu ispunjava i slijedite svoje srce.

Škorpion

Kao vaš vladajući planet, Pluton na vas djeluje iznimno snažno, a ovaj put cilja na područje doma, obitelji i korijena. Na površinu mogu isplivati stare obiteljske tajne ili generacijski obrasci. Ovo je moćno vrijeme za iscjeljenje dubokih rana, rješavanje odnosa s roditeljima i stvaranje osjećaja sigurnosti unutar sebe.

Strijelac

Vaš način komunikacije i razmišljanja se mijenja. Postat ćete svjesniji snage svojih riječi i utjecaja koji imate na okolinu. Pluton vas uči da govorite svoju istinu, ali s više takta i odgovornosti. Otpustite potrebu za tračanjem ili površnim razgovorima i usmjerite se na dublje, smislenije načine povezivanja.

Jarac

Vaš odnos prema novcu, vrijednostima i samopoštovanju je u fokusu. Ovaj period vas tjera da preispitate što vam je zaista važno. Je li materijalna sigurnost jedino mjerilo uspjeha? Moguće su promjene u financijama koje će vas potaknuti da se oslobodite straha od oskudice i izgradite osjećaj vrijednosti koji ne ovisi o vanjskim potvrdama.

Vodenjak

S Plutonom u vašem znaku, vi ste u epicentru transformacije. Ovo je jedno od najvažnijih razdoblja u vašem životu, vrijeme potpunog osobnog "resetiranja". Suočit ćete se s pitanjem tko ste zapravo, a tko ste postali da biste udovoljili drugima. Hrabro otpustite stare verzije sebe i prigrlite osobu kakvom želite postati.

Ribe

Vaša podsvijest, duhovnost i najskriveniji dijelovi psihe su aktivirani. Pluton vas poziva na duboko unutarnje čišćenje. Vrijeme je da se suočite s potisnutim strahovima, starim traumama i obrascima samozavaravanja. Ojačana intuicija bit će vaš vodič u procesu otpuštanja prošlosti koja vas opterećuje.