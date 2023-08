Djevica - godišnji horoskop: Čekaju te problemi u ljubavi, ali zato će na poslu cvjetati ruže

Službeno se pozdravljamo sa strastvenim i karizmatičnim Lavovima jer pred nama je vladavina Djevica!

Od 23. kolovoza do 22. rujna traje vladavina ovog zemljanog horoskopskog znaka kojim vlada planet Merkur, što Djevice čini jednim od najinteligentnijih znakova u Zodijaku.

Osim toga, Djevice su poznate po svojoj mirnoći, velikoj organizaciji, eleganciji, analitičkim razmišljanjem, ali i potrebi za savršenošću i preciznošću.

Možda vole cjepidlačiti i sve (i svakoga) držati pod kontrolom, ali isto tako su nevjerojatno odane, ljubazne i obožavaju pomagati drugima.

A što Djevice mogu očekivati na području ljubavi, karijere i zdravlja u ostatku 2023. godine - provjeri u nastavku u godišnjem horoskopu.

Ljubav

Kako ljeto sve više prelazi u jesen, mogla bi osjetiti zabrinutost oko stabilnosti u svojim odnosima, bilo da se radi o ljubavnim ili prijateljskim.

Neke Djevice uživaju u ljetnoj ljubavnoj avanturi, ali se nadaju da će se ta zabava pretvoriti u nešto dugoročno. One koje su u ozbiljnoj vezi ili braku, možda će primijetiti da će njihov odnos s dolaskom jeseni upasti u monotoniju, a tu su i solo Djevice koje su i jesu i nisu zadovoljne svojim samačkim životom. I dok bi rujan mogao biti malo klimav, vjerojatno će stvari postati mirnije kada Venera uđe u tvoj znak, 8. listopada.

Odnosi će se nastaviti razvijati kada Juno, "asteroid predanosti," uđe u Djevicu, 17. listopada. Upravo u tom razdoblju počet ćeš preispitivati što za tebe znači predanost. Za neke Djevice, kraj godine tako bi mogle obilježiti zaruke, a za druge će to biti zakašnjela spoznaja da je bolje biti sam i sretan nego jadan i u nesretnoj vezi ili braku.

Karijera

Prilike su pred tobom i spremna si ih zgrabiti. Štoviše, vidjet ćeš plodove svog rada već s početkom jeseni, a zadovoljstvo na poslu nastavit će se i do kraja godine.

Naravno, nijedan astrolog ne može obećati novac u ovoj ekonomiji, ali svejedno se možeš zabaviti bilježeći koji dani donose sreću na području karijere i financija kad je horoskop u pitanju. Jedan od njih je 4. listopada, kada Merkur ulazi u Vagu i tvoju 2. kuću posjeda. Budući da ova kuća također vlada tvojim emocijama, ovaj će te tranzit učiniti više samouvjerenom, ali i zadovoljnijom sa stanjem na računu.

Isto tako, 8. studenog, izvrstan je dan kad su u pitanju financije jer obilna Venera ulazi u Vagu i tvoju 2. kuću imovine. I zapamti, čak i ako ti novac ne padne s neba, zastani i razmisli kako se osjećaš. Život je prekratak da bismo zanemarili dane kada svijet vidimo kao prekrasno mjesto, ponosni na sebe s polupunim čašama. Imaš zašto biti sretna i zadovoljna i nemoj te zaboraviti!

Zdravlje

Kad je u pitanju fizičko zdravlje, do kraja godine ne čekaju te nikakvi veći problemi. Međutim, s mentalnim zdravljem drugačija je priča, a tu prije svega mislimo na stres, iscrpljenost i tjeskobu. Sjajna si u organizaciji i kao rezultat toga, znaš kako odvojiti emocije. Iako to ponekad može biti od pomoći i omogućuje ti da budeš produktivnija, čuvaj se odbacivanja velikih emocija ili pretvaranja zdravih granica u emocionalne zidove prema tvojim najbližima - jer sve to utječe na tebe puno više nego što misliš.

Do kraja ljeta svakako se trebaš pozabaviti skrivenim osjećajima, poput neriješenih obiteljskih svađa, dugotrajnih osjećaja prema bivšem partneru ili nesigurnostima koje te prate još iz djetinjstva. Ovo može biti naporno i teško, pa svakako budi sigurna da uz sebe imaš podršku, bilo da se radi o prijateljima, partneru, terapeutu ili svemu navedenom.

Dobra je vijest da ćeš do kraja 2023. riješiti ono što te većinu godine kopkalo, a s dolaskom zimskih blagdana napokon ćeš se osjećati puno lakše, sretnije i snažnije, ali i spremnije za novu, 2024. godinu!