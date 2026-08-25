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Horoskop za srijedu: Vrijeme je za usporavanje, ali jedan znak čeka ključan susret

Ana Ivančić
25. kolovoza 2026.
Horoskop za srijedu: Vrijeme je za usporavanje, ali jedan znak čeka ključan susret
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Današnji dan podsjeća nas da su dani prije pomrčine poput zatišja pred buru - a to ne donos jasnoću, već nas usmjerava na odmor. Dan je tako kao stvoren za usporavanje i prilagodbu planova

Ovan

LJUBAV: Potreba za sigurnošću je naglašena i mogli biste se osjećati rastrgano između društva i obaveza. Miran razgovor s partnerom rješava sve probleme. POSAO: Fokus je na poslu, ali predah je nužan. Bolje je promatrati sa strane nego se sukobljavati. ZDRAVLJE & SAVJET: Moguća je nervoza. Ako osjetite pad motivacije, znajte da je privremen i treba vam odmor.

Bik

LJUBAV: Venera u vagi donosi sklad, no današnje energije traže strpljenje. Ako se osjećate preopterećeno, pojednostavnite stvari. Iskrenost jača povjerenje. POSAO: Dan je bolji za odmor nego za inovacije. Vaša pouzdanost je primijećena, ali izbjegavajte previsoka očekivanja. ZDRAVLJE & SAVJET: Moguć je pad energije. Usporite i slušajte svoje tijelo.

Blizanci

LJUBAV: Nesigurnost u društvenom životu može vas učiniti nemirnima. Partneru je potrebna pažnja, ne prenosite napetost s posla u privatni život. POSAO: Fokus vam je raspršen jer drugi trebaju pomoć. Budite strpljivi i ne preuzimajte nove obveze. ZDRAVLJE & SAVJET: Mentalni umor je na vrhuncu. Treba vam detoks od informacija. Tišina će vam pomoći.

Rak

LJUBAV: S Marsom u vašem znaku, emocije su naglašene i drugi vam se obraćaju za savjet. Potrebna vam je partnerova pažnja, ali važno je i pružiti je. POSAO: Teško je uskladiti želju za rastom s obvezama. Previše razmišljanja komplicira stvari. Organizirajte se. ZDRAVLJE & SAVJET: Osjećate umor. Slušajte tijelo i priuštite si više sna. Stavite sebe na prvo mjesto.

Lav

LJUBAV: Privlačite pažnju, no različiti porivi danas vas mogu iscrpiti. Partnerove potrebe mogu se kositi s vašim planovima, pa mu posvetite pozornost. POSAO: Nije dan za osjećaj cijenjenosti. Budite fleksibilni i izbjegavajte važne odluke. ZDRAVLJE & SAVJET: Osjetljiviji ste. Ne tražite probleme gdje ih nema. Neophodan vam je odmor.

Djevica

LJUBAV: Pomrčina koja se bliži u ribama stavlja partnerske odnose u prvi plan. Moguće je da ćete preispitivati vlastite percepcije, što unosi nemir. POSAO: Sunce i Merkur u vašem znaku daju poticaj, no jasnoća izostaje. Male prepreke tjeraju na promjene. ZDRAVLJE & SAVJET: Moguća je privremena demotivacija. Pričekajte da vam se vrati samopouzdanje.

Vaga

LJUBAV: S Venerom u vašem znaku, ljubav je u fokusu, ali moguća je i napetost. Možda ste neodlučni želite li društvo ili samoću. POSAO: Ne žonglirajte s previše ideja. Rješenja problema doći će lakše ako niste opsjednuti njima. ZDRAVLJE & SAVJET: Idealan dan za postavljanje granica. Odmorite se, probavite događaje i tek onda krenite dalje.

Škorpion

LJUBAV: Vaša strastvena priroda je izražena, ali danas se možete osjećati rastrgano. Možda nećete znati na čemu ste s drugima, što stvara napetost. POSAO: Društvene interakcije ometaju dužnosti. Držite se poznatih okruženja. Prilagodbe koje sada napravite bit će korisne. ZDRAVLJE & SAVJET: Briga o tuđem mišljenju je iscrpljujuća. Fizička aktivnost oslobađa stresa.

Strijelac

LJUBAV: Otvorena komunikacija je ključna, no mogući su komplicirani osjećaji. Vaša avanturistička priroda je naglašena, ali ne obećavajte previše. POSAO: Ambicije su jake, no osobni interesi se natječu s poslovnima. Neizvjesnost vas može usporiti, što je dobro. ZDRAVLJE & SAVJET: Puni ste optimizma. Njegujte maštu i uživajte u ležernom pristupu.

Jarac

LJUBAV: Potrebno je strpljenje jer je teško uravnotežiti odgovornost i zadovoljstvo. Izbjegnite tvrdoglavost i saslušajte partnerove potrebe. POSAO: Planovi se možda ne odvijaju kako ste zamislili. Privatni problemi mogu vas usporiti. Odgodite odluke. ZDRAVLJE & SAVJET: Moguća je iscrpljenost. Ne trošite vrijeme na obeshrabrenje. Odmor vam je ključan.

Vodenjak

LJUBAV: Mjesec u vašem znaku pojačava vašu originalnost. Vaša društvena priroda blista, a intelekt privlači druge. Iskoristite dan za jačanje postojećih veza. POSAO: Današnji tranziti favoriziraju poboljšanje resursa. Ovo je sjajan dan da preuzmete inicijativu. ZDRAVLJE & SAVJET: Osjećate se dobro, ali pazite kamo usmjeravate energiju. Budite selektivni.

Ribe

LJUBAV: Bliži se pomrčina u vašem znaku, donoseći vrhunac emocija. Moguće je novo poznanstvo koje će se pretvoriti u trajan odnos. Pokažite koliko ste jedinstveni. POSAO: Intuicija je snažna. Usporite kako biste bili sigurni da radite ispravno. ZDRAVLJE & SAVJET: Pojačane su emocije. Obratite pažnju na snove. Vrijeme je za otpuštanje prošlosti.

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ZA SVAKI ZNAK
Horoskop za srijedu: Vrijeme je za usporavanje, ali jedan znak čeka ključan susret