Mars ulazi u znak Ovna: Počinje šest tjedana visoke napetosti i novih prilika

Pred nama je razdoblje koje nagrađuje hrabrost i inicijativu. Mars u Ovnu je poziv da prestanemo čekati savršen trenutak i da sami stvorimo prilike koje želimo. Iskoristite ovaj val sirove energije za odvažne iskorake, ali ne zaboravite disati i mudro birati bitke. Ponekad je najveća pobjeda znati kada treba stati

Pripremite se za naglu promjenu energije. U četvrtak, devetog travnja 2026. godine, Mars, planet akcije, nagona i želje, ulazi u znak Ovna, gdje se osjeća kao kod kuće. Ovaj tranzit, koji će trajati sve do 18. svibnja, označava prijelaz iz sanjive i introspektivne energije Riba u razdoblje sirove, direktne i nezaustavljive akcije. Oklijevanju je kraj - dolazi vrijeme za djelovanje, čak i bez svih odgovora.

Mars u Ovnu je u svom sjedištu, što znači da je njegova energija najčišća i najsnažnija. To je kao da motor koji je radio u leru odjednom dobije puni gas. Kolektivno, osjetit ćemo val adrenalina, porast ambicije i potrebu da preuzmemo stvari u svoje ruke. Iako je ovo izvanredna prilika za nove početke i hrabre poteze, pojačana energija sa sobom nosi i rizik od nestrpljivosti, impulzivnosti i otvorenih sukoba.

Svijet na visokom naponu

Ulazak Marsa u prvi znak Zodijaka djeluje kao kozmički pucanj iz startnog pištolja. Projekti koji su dugo stajali u mjestu sada dobivaju nevjerojatan zamah. Inicijativa i natjecateljski duh bit će naglašeni u svim područjima života, od poslovnih pregovora do osobnih odnosa. Međutim, ovaj period nosi i svoje izazove. Mars će se na svom putu kroz Ovna susresti sa Saturnom i Neptunom, što donosi kompleksnu dinamiku.

Konjunkcija Marsa i Saturna, posebno oko 19. travnja, može stvoriti osjećaj frustracije, kao da istovremeno pritišćemo papučicu gasa i kočnice. Hrabri planovi nailazit će na birokratske ili stvarne prepreke, testirajući naše strpljenje do krajnjih granica. S druge strane, astrolozi upozoravaju na spoj s Neptunom, koji može zamagliti prosuđivanje i usmjeriti energiju u pogrešnom, nerealnom smjeru. Globalno, ovaj tranzit može pojačati postojeće napetosti i stvoriti "ja prvi" mentalitet koji lako vodi u sukobe. Mudro biranje bitaka bit će ključno za sve.

Kako će Mars u Ovnu utjecati na vaš znak

Ovan

Ovo je vaše vrijeme. Mars u vašem znaku puni vas nevjerojatnom vitalnošću, karizmom i odlučnošću. Postajete magnetični i nezaustavljivi u ostvarivanju ciljeva. Jedini savjet je da malo usporite; ne mora se sve dogoditi odmah. Pripazite na impulzivnost i sklonost nezgodama.

Bik

Energija se seli iza kulisa. Ovaj tranzit djeluje na vašoj unutarnjoj razini, donoseći na površinu potisnute napetosti, ali i pružajući priliku za konačno razrješenje. Idealno je vrijeme da se oslobodite svega što vas opterećuje i pripremite teren za nove projekte koje ćete pokrenuti kasnije.

Blizanci

Vaš društveni život eksplodira. Mars aktivira polje prijatelja, grupa i budućih planova. Postajete iznimno popularni, a kalendar se puni pozivima na događaje. Nove suradnje i ideje su svuda oko vas. Pripazite samo da ne raspršite svoju energiju na previše strana.

Rak

Karijera je u apsolutnom fokusu. Mars vas gura da se istaknete, izađete iz zone komfora i preuzmete vodeću ulogu. Iako može biti stresno, ovo je iznimno produktivno razdoblje za profesionalni napredak. Izbjegavajte sukobe s autoritetima i strpljivo gradite svoj put.

Lav

Osjećate snažan poriv za širenjem horizonata. Putovanja, učenje, nove avanture i filozofska istraživanja sada vas neodoljivo privlače. Idealno je vrijeme da razbijete rutinu i slijedite svoj instinkt. Kanalizirajte višak energije u nešto kreativno i konstruktivno.

Djevica

Intenzitet raste, posebno u odnosima i financijama. Mars vas tjera da se suočite s dubokim emocionalnim i materijalnim pitanjima koja ste možda izbjegavali. Strast je pojačana, ali i sklonost posesivnosti. Vrijeme je za hrabre odluke o zajedničkim resursima.

Vaga

Odnosi postaju bojno polje - u dobrom ili lošem smislu. Sve postaje direktnije i otvorenije. Ovo je prilika da se stvari raščiste jednom zauvijek. Ili će se strast ponovno rasplamsati, ili će doći do prekida. Ključno je da ostanete smireni i zadržite kontrolu.

Škorpion

Vaša produktivnost doseže vrhunac. Imate energiju za reorganizaciju cijelog života, od poslovnih obaveza do zdravstvenih navika. Odličan period za započinjanje vježbanja ili pronalaženje novog posla. Pazite da ne pretjerate i ne doživite "burnout".

Strijelac

Jedan ste od znakova kojima ovaj tranzit najviše godi. Mars pali vatru u vašem polju kreativnosti, ljubavi, zabave i romantike. Slijedite ono što vas uzbuđuje, bilo da je riječ o novom hobiju ili hrabrom potezu u ljubavnom životu. Energije su na vašoj strani.

Jarac

Dom i obitelj dolaze u prvi plan. Moguće su napetosti s ukućanima, ali i velika akcija poput selidbe, renovacije ili rješavanja važnih stambenih pitanja. Usmjerite ovu moćnu energiju u konstruktivne projekte umjesto u nepotrebne prepirke.

Vodenjak

Vaša komunikacija postaje oštra, brza i bez filtera. Imate puno toga za reći i vrlo malo strpljenja. Ovo je sjajno za raščišćavanje nesporazuma i iznošenje ideja, ali manje idealno za diplomaciju. Budite direktni, ali pazite da ne povrijedite druge.

Ribe

Fokus se prebacuje na financije i osobne vrijednosti. Mars vas potiče da donesete konkretne odluke o zaradi i materijalnoj sigurnosti. Manje sanjarenja, više akcije. Osjetit ćete snažan poriv za neovisnošću, ali pripazite na impulzivno trošenje novca.