Najljepši laneni sakoi iz aktualne ponude koje ćete nositi umjesto laganih jakni

Ove sezone posebno se ističu laneni sakoi – svestrani komadi koji jednako dobro funkcioniraju u ležernim i elegantnim kombinacijama te su idealan izbor za promjenjive ljetne dane

Postoje materijali kojima se iz sezone u sezonu vraćamo bez razmišljanja, a lan je svakako među njima. Čim stignu topliji dani, ponovno otkrivamo njegovu prozračnost, prirodnu eleganciju i osjećaj lakoće koji pruža čak i tijekom najtoplijih ljetnih dana. Upravo zato lan svake godine zauzima posebno mjesto u ljetnim kolekcijama, od haljina i hlača pa sve do komada koji spajaju udobnost i profinjenost.

Među njima se posebno ističu laneni sakoi. Iako ih mnogi još uvijek povezuju prvenstveno s poslovnom garderobom, posljednjih sezona postali su mnogo opušteniji i svestraniji. Moderni krojevi, nešto ležernije siluete i neutralne nijanse čine laneni sako komadom koji se jednako dobro uklapa u svakodnevne kao i u elegantnije kombinacije.

Tijekom ranog ljeta, kada se vrijeme neprestano mijenja i kada se izmjenjuju sunčani i kišni dani, laneni sakoi su savršena alternativa jaknama. Dovoljno su lagani da se mogu nositi i tijekom toplijih temperatura, a istovremeno pružaju dodatni sloj kada jutra i večeri postanu svježiji. Otmjeni su, a opet nenametljivi, chic i ležerni u isto vrijeme, zbog čega se svakog ljeta vraćaju u brojnim kolekcijama.

Njihova najveća prednost krije se u tome što se lako stiliziraju. Odlično izgledaju uz omiljene traperice i bijelu majicu, elegantne lanene hlače, bermude ili slip haljine. Prozračni, stylish i profinjeni, laneni sakoi jedan su od onih komada koji mogu djelovati ležerno, ali i profinjeno pa ih svakako vrijedi imati u ormaru.

I ove su sezone pronašli svoje mjesto u kolekcijama mnogih high street brendova, a neke od naših favorita donosimo u nastavku.

Mango - 79,99 €

Mango - 79,99 €

Mango - 99,99 €

Massimo Dutti - 169 €

Massimo Dutti - 169 €

Massimo Dutti - 199 €

Massimo Dutti - 219 €

Massimo Dutti - 169 €

Zara - 39,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 79,95 €