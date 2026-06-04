Moda
SHOPPING VODIČ

Najljepši laneni sakoi iz aktualne ponude koje ćete nositi umjesto laganih jakni

Žena.hr
4. lipnja 2026.
Najljepši laneni sakoi iz aktualne ponude koje ćete nositi umjesto laganih jakni
Zara
Ove sezone posebno se ističu laneni sakoi – svestrani komadi koji jednako dobro funkcioniraju u ležernim i elegantnim kombinacijama te su idealan izbor za promjenjive ljetne dane

Postoje materijali kojima se iz sezone u sezonu vraćamo bez razmišljanja, a lan je svakako među njima. Čim stignu topliji dani, ponovno otkrivamo njegovu prozračnost, prirodnu eleganciju i osjećaj lakoće koji pruža čak i tijekom najtoplijih ljetnih dana. Upravo zato lan svake godine zauzima posebno mjesto u ljetnim kolekcijama, od haljina i hlača pa sve do komada koji spajaju udobnost i profinjenost.

Među njima se posebno ističu laneni sakoi. Iako ih mnogi još uvijek povezuju prvenstveno s poslovnom garderobom, posljednjih sezona postali su mnogo opušteniji i svestraniji. Moderni krojevi, nešto ležernije siluete i neutralne nijanse čine laneni sako komadom koji se jednako dobro uklapa u svakodnevne kao i u elegantnije kombinacije.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Anouk Yve (@anoukyve)

Tijekom ranog ljeta, kada se vrijeme neprestano mijenja i kada se izmjenjuju sunčani i kišni dani, laneni sakoi su savršena alternativa jaknama. Dovoljno su lagani da se mogu nositi i tijekom toplijih temperatura, a istovremeno pružaju dodatni sloj kada jutra i večeri postanu svježiji. Otmjeni su, a opet nenametljivi, chic i ležerni u isto vrijeme, zbog čega se svakog ljeta vraćaju u brojnim kolekcijama

Njihova najveća prednost krije se u tome što se lako stiliziraju. Odlično izgledaju uz omiljene traperice i bijelu majicu, elegantne lanene hlače, bermude ili slip haljine. Prozračni, stylish i profinjeni, laneni sakoi jedan su od onih komada koji mogu djelovati ležerno, ali i profinjeno pa ih svakako vrijedi imati u ormaru. 

I ove su sezone pronašli svoje mjesto u kolekcijama mnogih high street brendova, a neke od naših favorita donosimo u nastavku.

Najljepši laneni sakoi iz aktualne ponude koje ćete nositi umjesto laganih jakni
Mango - 79,99 €

Najljepši laneni sakoi iz aktualne ponude koje ćete nositi umjesto laganih jakni
Mango - 79,99 €

Najljepši laneni sakoi iz aktualne ponude koje ćete nositi umjesto laganih jakni
Mango - 99,99 €

Najljepši laneni sakoi iz aktualne ponude koje ćete nositi umjesto laganih jakni
Massimo Dutti - 169 €

Najljepši laneni sakoi iz aktualne ponude koje ćete nositi umjesto laganih jakni
Massimo Dutti - 169 €

Najljepši laneni sakoi iz aktualne ponude koje ćete nositi umjesto laganih jakni
Massimo Dutti - 199 €

Najljepši laneni sakoi iz aktualne ponude koje ćete nositi umjesto laganih jakni
Massimo Dutti - 219 €

Najljepši laneni sakoi iz aktualne ponude koje ćete nositi umjesto laganih jakni
Massimo Dutti - 169 €

Najljepši laneni sakoi iz aktualne ponude koje ćete nositi umjesto laganih jakni
Zara - 39,95 €

Najljepši laneni sakoi iz aktualne ponude koje ćete nositi umjesto laganih jakni
Zara - 39,95 €

Najljepši laneni sakoi iz aktualne ponude koje ćete nositi umjesto laganih jakni
Zara - 39,95 €

Najljepši laneni sakoi iz aktualne ponude koje ćete nositi umjesto laganih jakni
Zara - 79,95 €

Najljepši laneni sakoi iz aktualne ponude koje ćete nositi umjesto laganih jakni
Zara - 59,95 €

Pročitajte još o:
LanSakoiModa
Najčitanije
Iz naše mreže
×
SHOPPING VODIČ
Najljepši laneni sakoi iz aktualne ponude koje ćete nositi umjesto laganih jakni