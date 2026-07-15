Horoskop za četvrtak: Jarčevi ne smiju donositi financijske odluke, ribe trebaju biti oprezne na poslu

Četvrtak donosi pomiješanu energiju. Sezona raka i dalje nas potiče na emocionalni rast i jačanje osobnih veza, dok rastući Mjesečev srp u lavu budi samopouzdanje, kreativnost i želju za autentičnim izražavanjem

Ovan

LJUBAV: Dan je zaigran i idealan za druženje, romantične izlaske i zabavne aktivnosti s djecom ili partnerom. Vaš trud da ojačate temelje veze kroz suosjećanje i razumijevanje stvara trajan sklad. Slobodni bi mogli osjetiti neočekivanu privlačnost prema nekome tko im unosi radost u život. POSAO: Vaš naporan rad u odabranom području počinje donositi plodove. Ipak, izbjegavajte danas pokretati nove projekte ili potpisivati ugovore. Fokusirajte se na organizaciju i planiranje. Imate osjećaj kao da svijet vidite novim očima, što vam daje svježu perspektivu. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjećate se puni energije. Iskoristite to za sportske aktivnosti koje vas vesele. Savjet dana je da usporite s donošenjem konačnih zaključaka i dopustite idejama da sazriju.

Bik

LJUBAV: Partner bi se mogao požaliti na vašu distanciranost, stoga pokušajte diplomatski riješiti situaciju. Poboljšanje obiteljskih odnosa ove je godine moguće, a danas je dobar dan da napravite prvi korak. Vaš miran i pouzdan pristup iznimno se cijeni. POSAO: Iako vas možda ne privlače kućanski poslovi, dom i obitelj danas su vam prioritet. Astrološki utjecaji ukazuju na jačanje financija, no zbog opreza se preporučuje da potrošnju ograničite na nužne stvari. Vaša upornost je vaša najveća snaga. ZDRAVLJE&SAVJET: Zdravlje je zadovoljavajuće zahvaljujući vašem trudu. Dosljednost u zdravim navikama postaje vaša vrlina. Večer provedite u ugodnom druženju.

Blizanci

LJUBAV: Oni koji su u vezi mogu očekivati dan ispunjen uživanjem i razumijevanjem. Vaša sposobnost komunikacije danas dolazi do izražaja, što pomaže u rješavanju eventualnih nesuglasica. Zajedničke aktivnosti dodatno vas zbližavaju. POSAO: Puni ste novih ideja, no pripazite jer biste mogli biti skloni impulzivnim potezima. Dan nije povoljan za važne odluke, stoga se suzdržite od potpisivanja ugovora ili velikih investicija. Financijske prilike se razvijaju, ali zahtijevaju strpljiv i praktičan pristup. ZDRAVLJE&SAVJET: Moguće je da će vas praznovjerje ili negativne misli opteretiti. Meditacija ili joga mogu pomoći u postizanju mentalne ravnoteže. Opustite se kod kuće.

Rak

LJUBAV: Vaša privlačna i vesela priroda danas dolazi do punog izražaja, privlačeći ljude oko vas. Postoji velika vjerojatnost da se jedno poznanstvo razvije u romansu. Vjerujte svojoj intuiciji i ne ustručavajte se poduzeti sljedeći korak u osobnom rastu. POSAO: Naglasak je na novcu, zaradi i novčanim tijekovima. Moguće je da ćete morati odraditi dodatne sate na poslu, ali ćete pritom mnogo naučiti. Ipak, zbog nepovoljnih utjecaja, ograničite kupovinu na hranu i osnovne potrepštine kako kasnije ne biste požalili. ZDRAVLJE&SAVJET: Vraćate se u svoje staro, veselo raspoloženje. Vaša intuicija je izoštrena. Poslušajte je, osobito kad je riječ o odlukama koje se tiču vašeg blagostanja.

Lav

LJUBAV: Planovi za romantičnu večer mogli bi se ostvariti. Mjesec u vašem znaku pojačava vašu prirodnu karizmu i kreativnost, čineći vas neodoljivima. Ovo je izvrstan dan da izrazite svoje osjećaje i ponovno se povežete sa svojim strastima. POSAO: Ovo je sjajan dan za druženje i uživanje u umjetnosti, ali izbjegavajte važne poslovne odluke. Iako osjećate da će se dogoditi nešto pozitivno, najbolje je pričekati s pokretanjem novih inicijativa. Dopustite svojoj autentičnoj osobnosti da zablista. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjećate se dobro i puni ste samopouzdanja. Ipak, budite svjesni financija i izbjegavajte nepotrebne troškove. Dopustite da vas vodi vaša kreativnost.

Djevica

LJUBAV: Svojim šarmantnim i pomalo koketnim pristupom uspješno održavate partnerovo romantično zanimanje. Dan je povoljan za jačanje veza kroz iskrenu komunikaciju. Slobodni bi mogli uživati u druženju s prijateljima, od kojih su se neki vratili iz prošlosti. POSAO: Stvari se na profesionalnom planu kreću u vašu korist. Ipak, današnji dan potiče tiho planiranje i promišljenu pripremu. Rad "iza kulisa" pokazat će se produktivnijim od traženja trenutnog priznanja. Ne pristajte na važne obveze i ne volontirajte. ZDRAVLJE&SAVJET: Vaš akademski ili intelektualni rad pokazat će se vrlo zadovoljavajućim. Vjerujte da vaši napori grade nešto značajno. Večeras je sreća na vašoj strani.

Vaga

LJUBAV: Nova romansa mogla bi vas podići do devetog neba. Ovo je odličan dan za druženje s prijateljima i obitelji, a odmor proveden s njima donijet će vam mnogo zabave. Suradnja i smislene konverzacije otvaraju uzbudljive mogućnosti. POSAO: Vaša društvena mreža i dobri kontakti pretvaraju se u nove poslovne prilike. Umrežavanje donosi brojne koristi. Ipak, izbjegavajte preuzimanje važnih obveza. Prikupljajte informacije, ali s odlukama pričekajte povoljniji trenutak. ZDRAVLJE&SAVJET: Zdravlje se vjerojatno poboljšava. Posvetite vrijeme sebi i uživajte u privatnosti i miru. Vaša sposobnost da motivirate sebe i druge ključna je za uspjeh.

Škorpion

LJUBAV: Oni koji traže ljubav mogli bi imati sreće. Vaša predanost i strateško razmišljanje privlače pozitivnu pozornost, kako na poslovnom, tako i na privatnom planu. Vrijeme je da se uključite u društvena događanja umjesto da se osjećate izostavljeno. POSAO: Danas ste vrlo zapaženi, što znači da ljudi primjećuju vaše poteze više nego inače. Budite svjesni toga i izbjegavajte pokretanje novih projekata ili donošenje važnih odluka. Povećani kućni troškovi mogli bi vas zabrinuti. ZDRAVLJE&SAVJET: Možda niste raspoloženi za preuzimanje dodatnih odgovornosti. U redu je uzeti pauzu. Budite prijateljski raspoloženi i otvoreni za komunikaciju.

Strijelac

LJUBAV: Danas ćete možda trebati više osobnog prostora, stoga taktično izbjegavajte partnera ako osjećate napetost. Budite strpljivi u odnosima. Vaša želja za avanturom je jaka, ali danas je bolje istraživati ideje nego kretati na stvarna putovanja. POSAO: Financijska ograničenja koja ste osjećali u posljednje vrijeme nestaju. Vaš rad na određenom zadatku vjerojatno će naići na pohvale nadređenih. Ipak, budite oprezni i ograničite potrošnju do kraja dana. Proširite svoje vidike kroz učenje. ZDRAVLJE&SAVJET: Negativne misli mogu dovesti do tjeskobe, stoga se potrudite zadržati vedar duh. Izbjegavajte impulzivne odluke i budite strpljivi. Divljenje okoline vam ne gine.

Jarac

LJUBAV: Naznake zbližavanja s voljenom osobom su u zraku. Otvoreni razgovori o osjećajima mogu riješiti dugotrajne brige i stvoriti veće povjerenje. Iskrenost jača vaša partnerstva, kako osobna tako i poslovna. POSAO: Očekuje vas primitak zaostale uplate. Ipak, dan nije povoljan za financijske odluke. Ograničite potrošnju i izbjegavajte potpisivanje važnih dokumenata. Vaša marljivost i pozitivan stav ključni su jer stvari idu u vašu korist. ZDRAVLJE&SAVJET: Vrijeme je da se odmorite; priuštite si drijemanje ako možete jer vam je potrebno više sna. Budite kooperativni. Istražujte i učite nove stvari u večernjim satima.

Vodenjak

LJUBAV: U odnosima danas morate pokazati više suradnje i spremnosti na kompromis. Pažljivo slušanje i otvorena komunikacija pomažu u izgradnji jačih partnerstava temeljenih na uzajamnom poštovanju. Stvari možda neće biti lake onima koji pokušavaju privući nečiju pozornost. POSAO: Na poslu vas očekuju sretni trenuci dok učinkovito rješavate svoje zadatke. Dan je povoljan za kupnju ili prodaju nekretnina, ali konačnu odluku odgodite. Novac više ne bi trebao biti problem jer je vrijeme povoljno za zaradu. ZDRAVLJE&SAVJET: Volite društvo ljudi, stoga očekujte poziv na zabavu ili druženje. Ne preuzimajte nove obveze. Provjerite svoje financije i napravite plan za budućnost.

Ribe

LJUBAV: Oni koji su ludo zaljubljeni mogli bi početi razmišljati o osiguravanju zajedničke budućnosti. Ovo je za vas zaigrano razdoblje, idealno za druženje i stvaranje novih kontakata. Uživajte u ugodnim trenucima, ali budite svjesni prolaznih iluzija. POSAO: Na poslu bi se mogle pojaviti nestašice ili manji problemi. Netko bi mogao prekršiti obećanje o povratu novca, što bi vas moglo ostaviti u nepovoljnom položaju. Dan nije dobar za važne odluke vezane uz posao ili zdravlje. ZDRAVLJE&SAVJET: Aktivan stil života pomoći će vam da uživate u izvrsnom zdravlju. Uspostavljanje jedne zdrave navike danas može donijeti dugoročne koristi. Budite kooperativni i strpljivi.

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