Horoskop za subotu: Ovnovi će imati prolaznih problema na poslu, bikovi neće biti u pravu

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu subotu

Ovan

LJUBAV: Dok će vas voljena osoba poticati na otvaranje čak i kroz provokacije, vi ćete imati potrebu za povlačenjem. POSAO: Bit će prolaznih problema u usuglašavanju mišljenja između vas i vaših poslovnih partnera. ZDRAVLJE&SAVJET: Čitajte između redova.

Bik

LJUBAV: Kompromise u odnosima naći ćete uz pomoć svojih prijatelja. Oni će vas znati posavjetovati i uputiti. POSAO: Zanemarit ćete zahtjeve svojih nadređenih i radit ćete po svom. U pravu ste samo djelomično. ZDRAVLJE&SAVJET: Treba se pošteno naspavati.

Blizanci

LJUBAV: Poželjet ćete unijeti malo izazova u svoju vezu, pa ćete se potruditi malo isprovocirati voljenu osobu, no s dobrim namjerama. POSAO: Danas će vam na radnom mjestu biti zanimljivo. Osvježenje će donijeti novi suradnici s kojima ćete komunicirati. ZDRAVLJE&SAVJET: Male emotivne napetosti.

Rak

LJUBAV: Doći će do blagog poboljšanja u osobnim odnosima, ali još ne takvog da biste mogli odahnuti. POSAO: Ne petljajte s onima za koje intuitivno osjećate da nisu na vašoj strani. S njima odradite samo ono što morate. ZDRAVLJE&SAVJET: Zaključujte u miru.

Lav

LJUBAV: Oslanjat ćete se na svoje šesto čulo. Ono će vas poticati da bolje surađujete s drugom stranom. POSAO: U predloženom poslu s prijateljima ne budite popustljivi jer ćete unatoč dobrim namjerama, biti na gubitku. ZDRAVLJE&SAVJET: Ponekad ste siti svega. Osamite se.

Djevica

LJUBAV: Mogli biste se naći na maloj vagi između osjećaja i dužnosti. Srećom, brzo ćete prepoznati pravi put. POSAO: Na čvrstim temeljima vi krećete razvijati novi dugoročan plan poslova koji imaju budućnost. ZDRAVLJE&SAVJET: Pokušajte biti ležerniji.

Vaga

LJUBAV: Pred vama je dan u kom ćete imati priliku pokazati svoj smisao za praktično u privatnom životu. POSAO: Mnogi će se potruditi da se izraze na pravi način ili će ono što su dugo pripremali izaći na vidjelo. ZDRAVLJE&SAVJET: Male probavne smetnje.

Škorpion

LJUBAV: Dok vi maštate o nježnosti i pažnji, partner vas iznenađuje otkačenim prijedlozima koji donose nemir. POSAO: Odlično će vam ići svi poslovi za koje treba aktivirati intuiciju ili umjetničke sposobnosti. ZDRAVLJE&SAVJET: Treba biti strpljiv.

Strijelac

LJUBAV: Posvećenost ljubavnim tajnama donijet će i jedno zanimljivo otkriće koje će vas zaintrigirati. POSAO: Ničega neće biti ni previše, ni premalo. Baš vi ćete biti ona osoba koja će stvari dovoditi u ravnotežu. ZDRAVLJE&SAVJET: Već sutra bit će drukčije.

Jarac

LJUBAV: Pred vama je kvalitetan dan u kom ćete lako zanemariti povremene nervoze i ljubavlju pobjeđivati nemire. POSAO: Danas ne ulazite u rasprave, a ako može, ni u priče sa šefovima, jer će oni misliti jedno, a vi drugo. ZDRAVLJE&SAVJET: U dobroj ste formi.

Vodenjak

LJUBAV: Bit ćete konstruktivni u svim diskusijama s partnerom koje će usput, biti obojene humorom. POSAO: Zadovoljni ste kako stvari napreduju. Danas uređujete neke sitnice u svom poslu i to vam ide dobro. ZDRAVLJE&SAVJET: Uspjet ćete u svojim namjerama.

Ribe

LJUBAV: Svojim ponašanjem danas ćete zbunjivati partnera. Čas ćete biti nježni, a čas vrlo grubi. Odlučite se. POSAO: Moguće je da će vam biti predloženo nešto o čemu trebate dublje razmisliti. Zato ne žurite, nego se povucite. ZDRAVLJE&SAVJET: Treba se znati opustiti.