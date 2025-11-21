Kuhinjska pregača i maska za spavanje: Rihanna u 'futurističkoj' kombinaciji

Kroz godine, Rihanna je postala prava ikona, poznata po hrabrim odlukama koje uključuju neobične kombinacije boja, tekstura i krojeva

Popularna pjevačica Rihanna često plijeni pozornost svojim modnim izričajem, a nerijetko iznenadi zanimljivim i nesvakidašnjim modnim kombinacijama. Nedavno se pojavila u upečatljivom i hrabrom outfitu, a nosila je crnu kožnu jaknu s posebnim detaljima poput rezova i 'bodlji' koji su dali dramatičan i futuristički izgled.

Profimedia

Klasične uske crne hlače upotpunila je kožnom kuhinjskom pregačom koju je zavezala oko struka. Look je upotpunila velikim sunčanim naočalama koje su prekrile njezinu glavu, a izgledale su kao maska za spavanje. One su look učinile još misterioznijim.

Profimedia

Krzneni crni ovratnik dodao je luksuzni element njezinom modnom izboru. Klasične crne čizme na šiljastu petu koje upotpunjuju cijeli outfit i dodaju mu eleganciju, dok su u isto vrijeme drastične i snažne.

Profimedia

Rihanna je poznata po svom eklektičnom i uvijek odvažnom stilu koji pomiče granice mode. Njezin look varira od sofisticirane elegancije do street stylea, često kombinirajući luksuzne komade s opuštenim, svakodnevnim odjevnim predmetima. Kroz godine, Rihanna je postala prava ikona, poznata po hrabrim odlukama koje uključuju neobične kombinacije boja, tekstura i krojeva.