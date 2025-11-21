Sočni banana kolač zaludio Instagram: Isprobaj super jednostavni recept

Imaš doma smeđe banane? Nemoj ih baciti - iskoristi ih za prefini, a jednostavni desert. Kolač se obogatiti može i dodatkom sjeckane tamne čokolade, borovnica, malina ili oraha

Sočni banana kolač zaludio je Instagram i oduševio sve ljubitelje slatkog. Jednostavan, brz i izuzetno ukusan, ovaj kolač idealan je za svaku priliku — uz popodnevnu kavicu ili čaj do večernjeg druženja s prijateljima. Bez kompliciranih koraka i neobičnih sastojaka, recept je savršen i za one koji nisu iskusni u pečenju, a žele impresionirati obitelj i goste.

Sastojci:

3 prerele banane (ili 4 manje)

3 jaja sobne temperature

100 ml suncokretovog ulja

200 glatkog grama brašna

1 vrećica praška za pecivo

3 žlice meda

Ako banane nisu dovoljno zrele, mekane i slatke, dodaj 100 grama šećera.

Priprema:

Upali pećnicu na 180’C.

U zdjeli vilicom izgnječi banane, umiješaj jaja i ulje.

Dodaj brašno i prašak za pecivo pa lagano umiješaj samo da se sjedini.

Odmah stavi peći 20 minuta na 180’C (ovisno o pećnici možda i duže, dok čačkalica ne izađe suha).

Izvadi iz pećnice i obilno premaži medom.