Sočni banana kolač zaludio Instagram: Isprobaj super jednostavni recept

21. studenoga 2025.
Sočni banana kolač zaludio Instagram: Isprobaj super jednostavni recept
Imaš doma smeđe banane? Nemoj ih baciti - iskoristi ih za prefini, a jednostavni desert. Kolač se obogatiti može i dodatkom sjeckane tamne čokolade, borovnica, malina ili oraha

Sočni banana kolač zaludio je Instagram i oduševio sve ljubitelje slatkog. Jednostavan, brz i izuzetno ukusan, ovaj kolač idealan je za svaku priliku — uz popodnevnu kavicu ili čaj do večernjeg druženja s prijateljima. Bez kompliciranih koraka i neobičnih sastojaka, recept je savršen i za one koji nisu iskusni u pečenju, a žele impresionirati obitelj i goste.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Marija Mazalin (@marijamazalin)

Sastojci:

  • 3 prerele banane (ili 4 manje)
  • 3 jaja sobne temperature
  • 100 ml suncokretovog ulja
  • 200 glatkog grama brašna
  • 1 vrećica praška za pecivo
  • 3 žlice meda 

Ako banane nisu dovoljno zrele, mekane i slatke, dodaj 100 grama šećera. 

Priprema:

  • Upali pećnicu na 180’C.
  • U zdjeli vilicom izgnječi banane, umiješaj jaja i ulje.
  • Dodaj brašno i prašak za pecivo pa lagano umiješaj samo da se sjedini.
  • Odmah stavi peći 20 minuta na 180’C (ovisno o pećnici možda i duže, dok čačkalica ne izađe suha).
  • Izvadi iz pećnice i obilno premaži medom.

