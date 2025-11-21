Sočni banana kolač zaludio Instagram: Isprobaj super jednostavni recept

Imaš doma smeđe banane? Nemoj ih baciti - iskoristi ih za prefini, a jednostavni desert. Kolač se obogatiti može i dodatkom sjeckane tamne čokolade, borovnica, malina ili oraha
Sočni banana kolač zaludio je Instagram i oduševio sve ljubitelje slatkog. Jednostavan, brz i izuzetno ukusan, ovaj kolač idealan je za svaku priliku — uz popodnevnu kavicu ili čaj do večernjeg druženja s prijateljima. Bez kompliciranih koraka i neobičnih sastojaka, recept je savršen i za one koji nisu iskusni u pečenju, a žele impresionirati obitelj i goste.