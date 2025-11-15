Najženstvenija špica ove jeseni: Bundice i suknjice osvojile zagrebačke ulice

Ugodno subotnje prijepodne izmamilo je na zagrebačke ulice mnoge koji su iskoristili priliku pokazati svoja nova modna izdanja – i, naravno, potražiti inspiraciju. Toplina sunca usred studenog bila je savršen podsjetnik da zima još čeka svoj trenutak: nije bilo potrebe za debelim jaknama, ni zimskim kaputima.

U takvom ozračju jedan je komad postao modni lajtmotiv dana - suknje. Vidjeli smo ih u svim varijantama, od uskih kožnih do lepršavih maksi modela. Na ovako sunčan dan, nezaobilazan modni dodatak bile su dakako i sunčane naočale – pravi završni detalj svakog stylish outfita.

Ova subota, gotovo proljetnog ugođaja, pokazala je još jednom ono što Zagreb najbolje zna: moda nije samo odjeća, već atmosfera, stav i trenutak. A ovo je bio upravo savršen trenutak za sve dame koje vole suknje - u svim njihovim jesenskim izdanjima.